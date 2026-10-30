NBA hoje (30/10): veja os jogos de basquete desta sexta-feira e onde assistir ao vivo

Rodada desta sexta-feira reúne dez partidas da liga norte-americana, além de três confrontos do Novo Basquete Brasil; confira a programação completa

por Thiago Seabra
NBA hoje (30/10): veja os jogos de basquete desta sexta-feira e onde assistir ao vivo
Imagem de Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, da NBA - Reprodução/ @sixers

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Os fãs de basquete terão uma sexta-feira (30) movimentada, com dez jogos da NBA e três partidas do Novo Basquete Brasil (NBB). A programação começa às 19h30, com Paulistano x Bauru, e segue até a madrugada, com confrontos da liga norte-americana.

Entre os destaques da NBA estão Lakers x Warriors, às 23h, com transmissão pelo Prime Video, e Bulls x Celtics, às 20h30. Também haverá partidas envolvendo Knicks, 76ers, Clippers, Timberwolves, Nuggets e Suns.

Pelo NBB, a terceira rodada da primeira fase terá três confrontos nesta noite. Flamengo, Botafogo e Paulistano entram em quadra, com transmissões pela televisão e pela internet.

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Jogos da NBA hoje: programação de sexta-feira (30/10)

A NBA terá dez partidas nesta sexta-feira, com horários distribuídos entre 20h e 23h.

O NBA League Pass transmite a maior parte dos confrontos, enquanto Prime Video exibe dois jogos da programação.

  • 20h: Charlotte Hornets x Washington Wizards — NBA League Pass
  • 20h30: Chicago Bulls x Boston Celtics — NBA League Pass
  • 20h30: Detroit Pistons x Brooklyn Nets — NBA League Pass
  • 20h30: New York Knicks x Philadelphia 76ers — Prime Video
  • 20h30: Orlando Magic x Toronto Raptors — NBA League Pass
  • 21h: Indiana Pacers x Miami Heat — NBA League Pass
  • 21h: Houston Rockets x Dallas Mavericks — NBA League Pass
  • 21h: Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves — NBA League Pass
  • 23h: Los Angeles Lakers x Golden State Warriors — Prime Video
  • 23h: Denver Nuggets x Phoenix Suns — NBA League Pass

Lakers x Warriors é um dos destaques da noite

Um dos confrontos mais aguardados da programação será entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. As equipes se enfrentam às 23h, com transmissão pelo Prime Video.

Outro duelo de destaque reúne Chicago Bulls e Boston Celtics, às 20h30. No mesmo horário, New York Knicks e Philadelphia 76ers também entram em quadra, em partida exibida pelo Prime Video.

A programação ainda reserva o confronto entre Los Angeles Clippers e Minnesota Timberwolves, às 21h, além de Denver Nuggets x Phoenix Suns, às 23h.

Jogos do NBB hoje: confira os confrontos desta sexta-feira

O Novo Basquete Brasil também terá três partidas nesta sexta-feira, válidas pela terceira rodada da primeira fase. O primeiro jogo começa às 19h30, enquanto os outros dois estão marcados para as 20h.

  • 19h30: Paulistano x Bauru — ESPN 4 e Disney+
  • 20h: Botafogo x União Corinthians — YouTube (NBB)
  • 20h: Flamengo x Caxias do Sul — XSports e YouTube (XSports)

O confronto entre Flamengo e Caxias do Sul terá transmissão pela televisão, no canal XSports, e também pelo canal da emissora no YouTube. Já Botafogo x União Corinthians será exibido gratuitamente no canal oficial do NBB.

Onde assistir aos jogos de basquete hoje (30/10)?

As partidas desta sexta-feira terão opções de transmissão em diferentes plataformas. Confira os canais e serviços disponíveis para acompanhar os jogos:

  • NBA: NBA League Pass e Prime Video.
  • NBB: ESPN 4, Disney+, XSports e canais oficiais do NBB e da XSports no YouTube.

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Programação completa do basquete nesta sexta-feira

NBA — Semana 2

  • 20h — Hornets x Wizards
  • 20h30 — Bulls x Celtics
  • 20h30 — Pistons x Nets
  • 20h30 — Knicks x 76ers
  • 20h30 — Magic x Raptors
  • 21h — Pacers x Heat
  • 21h — Rockets x Mavericks
  • 21h — Clippers x Timberwolves
  • 23h — Lakers x Warriors
  • 23h — Nuggets x Suns

NBB — 1ª fase, 3ª rodada

  • 19h30 — Paulistano x Bauru
  • 20h — Botafogo x União Corinthians
  • 20h — Flamengo x Caxias do Sul
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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