Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela semifinal da Copa do Brasil

Grêmio recebe o Atlético-MG neste domingo (1º), em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil; confira transmissão e escalações

por Lucas Valle
Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela semifinal da Copa do Brasil
Partida entre Atlético-MG e Grêmio pelo Brasileirão - LUCAS UEBEL/GREMIO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (1º), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos diferentes no Campeonato Brasileiro, mas que chegam à semifinal após eliminarem seus maiores rivais estaduais. O Grêmio superou o Internacional nas quartas de final, enquanto o Atlético-MG deixou o Cruzeiro pelo caminho.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Como chegam Grêmio e Atlético-MG?

Grêmio

O Grêmio chega à semifinal da Copa do Brasil tentando manter a recuperação apresentada nas últimas partidas. Apesar de viver uma temporada complicada no Campeonato Brasileiro, em que luta para se afastar da zona de rebaixamento, o Tricolor vem de duas vitórias consecutivas.

Nos últimos dez jogos, a equipe gaúcha conquistou três vitórias, três empates e quatro derrotas. Agora, o clube busca aproveitar o bom momento recente para conquistar uma vantagem no primeiro confronto da semifinal.

Na Copa do Brasil, o Grêmio iniciou sua trajetória na fase de 16 avos de final diante do Confiança. O Tricolor venceu os dois confrontos, por 2 a 0 e 3 a 0, garantindo a classificação com tranquilidade.

Nas oitavas de final, a equipe empatou por 1 a 1 com o Mirassol no primeiro jogo e venceu a partida de volta por 1 a 0, avançando às quartas.

Na fase seguinte, o Grêmio enfrentou o Internacional em um Gre-Nal decisivo. Após empate sem gols no confronto de ida, o Tricolor venceu o rival por 3 a 1 na volta e garantiu presença entre os quatro melhores clubes da competição.

Para enfrentar o Atlético-MG, o técnico Renato Gaúcho terá alguns problemas na montagem da equipe. Pavón, Diego Caito e Juan Nardoni estão entre os desfalques para a partida.

Atlético-MG

O Atlético-MG chega à semifinal da Copa do Brasil após uma sequência recente de resultados negativos. Nos últimos dez jogos, o Galo conquistou cinco vitórias, dois empates e três derrotas, sendo que os três resultados negativos aconteceram justamente nas últimas três partidas.

Apesar da sequência, a equipe mineira segue disputando objetivos importantes na temporada. No Campeonato Brasileiro, ocupa a 7ª colocação e continua na briga por uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores.

Além disso, o Atlético-MG está classificado para a final da Copa Sul-Americana, na qual enfrentará o Boca Juniors no fim de novembro.

Na Copa do Brasil, o Galo iniciou sua campanha na fase de 16 avos de final diante do Ceará. Após vencer o primeiro jogo por 2 a 1 e perder a volta pelo mesmo placar, a equipe mineira garantiu a classificação nas cobranças de pênaltis.

Nas oitavas, o Atlético-MG enfrentou o Juventude. Depois de um empate por 0 a 0 no primeiro confronto, venceu a partida de volta por 1 a 0 e avançou às quartas de final.

Na fase seguinte, o Galo disputou o clássico mineiro contra o Cruzeiro. O primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1, mas o Atlético-MG levou a melhor na volta, vencendo por 2 a 1 e garantindo a classificação para a semifinal.

Para o duelo deste domingo, o técnico Eduardo Domínguez não poderá contar com Thiago Borbas, Cuello e Vitão. Reinier aparece como dúvida para o confronto.

Retrospecto de Grêmio x Atlético-MG em 2026

Grêmio e Atlético-MG já se enfrentaram duas vezes na temporada de 2026, ambas pelo Campeonato Brasileiro da Série A, com uma vitória para cada lado.

No primeiro confronto, disputado em Porto Alegre, o Grêmio venceu por 2 a 1, aproveitando o mando de campo para superar o adversário.

Já no encontro mais recente, o Atlético-MG levou a melhor por 3 a 0, conquistando uma vitória expressiva sobre o Tricolor gaúcho.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar em um contexto diferente, desta vez valendo uma vaga na final da Copa do Brasil.

Leia Também

Onde assistir Grêmio x Atlético-MG ao vivo?

A partida entre Grêmio e Atlético-MG, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil de 2026, terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: Premiere e SporTV;
  • Streaming: Prime Video,

O confronto será disputado neste domingo (1º), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Prováveis escalações de Grêmio e Atlético-MG

Grêmio (Técnico: Renato Gaúcho)

Weverton; João Pedro, Gustavo Martins, Balbuena, Wallace e Marlon; Villasanti e Noriega; Amuzu, Carlos Vinícius e Enamorado.

  • Desfalques: Pavón, Diego Caito e Juan Nardoni.

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Castaño e Victor Hugo; Scarpa, Bernard e Alan Minda.

  • Desfalques: Thiago Borbas, Cuello e Vitão.
  • Dúvida: Reinier.

 

Entre no canal do WhatsApp da Seleção Brasileira!

 

Arbitragem de Grêmio x Atlético-MG

  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);
  • Árbitro assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ);
  • Árbitro assistente 2: Bruno Boschilia (PR);
  • Quarto árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);
  • Quinto árbitro: Jorge Eduardo Bernardi (RS);
  • Assessor: Sergio Cristiano Nascimento (RJ);
  • VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

Ficha técnica de Grêmio x Atlético-MG

  • Jogo: Grêmio x Atlético-MG;
  • Competição: Copa do Brasil de 2026;
  • Fase: Semifinal (jogo de ida);
  • Data: domingo, 1º de novembro de 2026;
  • Horário: 18h30 (de Brasília);
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS);
  • Transmissão: Amazon Prime Video, Premiere e SporTV.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

Leia também