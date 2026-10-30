Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela semifinal da Copa do Brasil
Grêmio recebe o Atlético-MG neste domingo (1º), em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil; confira transmissão e escalações
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Grêmio e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (1º), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil de 2026.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos diferentes no Campeonato Brasileiro, mas que chegam à semifinal após eliminarem seus maiores rivais estaduais. O Grêmio superou o Internacional nas quartas de final, enquanto o Atlético-MG deixou o Cruzeiro pelo caminho.
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Como chegam Grêmio e Atlético-MG?
Grêmio
O Grêmio chega à semifinal da Copa do Brasil tentando manter a recuperação apresentada nas últimas partidas. Apesar de viver uma temporada complicada no Campeonato Brasileiro, em que luta para se afastar da zona de rebaixamento, o Tricolor vem de duas vitórias consecutivas.
Nos últimos dez jogos, a equipe gaúcha conquistou três vitórias, três empates e quatro derrotas. Agora, o clube busca aproveitar o bom momento recente para conquistar uma vantagem no primeiro confronto da semifinal.
Na Copa do Brasil, o Grêmio iniciou sua trajetória na fase de 16 avos de final diante do Confiança. O Tricolor venceu os dois confrontos, por 2 a 0 e 3 a 0, garantindo a classificação com tranquilidade.
Nas oitavas de final, a equipe empatou por 1 a 1 com o Mirassol no primeiro jogo e venceu a partida de volta por 1 a 0, avançando às quartas.
Na fase seguinte, o Grêmio enfrentou o Internacional em um Gre-Nal decisivo. Após empate sem gols no confronto de ida, o Tricolor venceu o rival por 3 a 1 na volta e garantiu presença entre os quatro melhores clubes da competição.
Para enfrentar o Atlético-MG, o técnico Renato Gaúcho terá alguns problemas na montagem da equipe. Pavón, Diego Caito e Juan Nardoni estão entre os desfalques para a partida.
Atlético-MG
O Atlético-MG chega à semifinal da Copa do Brasil após uma sequência recente de resultados negativos. Nos últimos dez jogos, o Galo conquistou cinco vitórias, dois empates e três derrotas, sendo que os três resultados negativos aconteceram justamente nas últimas três partidas.
Apesar da sequência, a equipe mineira segue disputando objetivos importantes na temporada. No Campeonato Brasileiro, ocupa a 7ª colocação e continua na briga por uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores.
Além disso, o Atlético-MG está classificado para a final da Copa Sul-Americana, na qual enfrentará o Boca Juniors no fim de novembro.
Na Copa do Brasil, o Galo iniciou sua campanha na fase de 16 avos de final diante do Ceará. Após vencer o primeiro jogo por 2 a 1 e perder a volta pelo mesmo placar, a equipe mineira garantiu a classificação nas cobranças de pênaltis.
Nas oitavas, o Atlético-MG enfrentou o Juventude. Depois de um empate por 0 a 0 no primeiro confronto, venceu a partida de volta por 1 a 0 e avançou às quartas de final.
Na fase seguinte, o Galo disputou o clássico mineiro contra o Cruzeiro. O primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1, mas o Atlético-MG levou a melhor na volta, vencendo por 2 a 1 e garantindo a classificação para a semifinal.
Para o duelo deste domingo, o técnico Eduardo Domínguez não poderá contar com Thiago Borbas, Cuello e Vitão. Reinier aparece como dúvida para o confronto.
Retrospecto de Grêmio x Atlético-MG em 2026
Grêmio e Atlético-MG já se enfrentaram duas vezes na temporada de 2026, ambas pelo Campeonato Brasileiro da Série A, com uma vitória para cada lado.
No primeiro confronto, disputado em Porto Alegre, o Grêmio venceu por 2 a 1, aproveitando o mando de campo para superar o adversário.
Já no encontro mais recente, o Atlético-MG levou a melhor por 3 a 0, conquistando uma vitória expressiva sobre o Tricolor gaúcho.
Agora, as equipes voltam a se enfrentar em um contexto diferente, desta vez valendo uma vaga na final da Copa do Brasil.
Onde assistir Grêmio x Atlético-MG ao vivo?
A partida entre Grêmio e Atlético-MG, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil de 2026, terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: Premiere e SporTV;
- Streaming: Prime Video,
O confronto será disputado neste domingo (1º), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Prováveis escalações de Grêmio e Atlético-MG
Grêmio (Técnico: Renato Gaúcho)
Weverton; João Pedro, Gustavo Martins, Balbuena, Wallace e Marlon; Villasanti e Noriega; Amuzu, Carlos Vinícius e Enamorado.
- Desfalques: Pavón, Diego Caito e Juan Nardoni.
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Castaño e Victor Hugo; Scarpa, Bernard e Alan Minda.
- Desfalques: Thiago Borbas, Cuello e Vitão.
- Dúvida: Reinier.
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Arbitragem de Grêmio x Atlético-MG
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);
- Árbitro assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ);
- Árbitro assistente 2: Bruno Boschilia (PR);
- Quarto árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);
- Quinto árbitro: Jorge Eduardo Bernardi (RS);
- Assessor: Sergio Cristiano Nascimento (RJ);
- VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).
Ficha técnica de Grêmio x Atlético-MG
- Jogo: Grêmio x Atlético-MG;
- Competição: Copa do Brasil de 2026;
- Fase: Semifinal (jogo de ida);
- Data: domingo, 1º de novembro de 2026;
- Horário: 18h30 (de Brasília);
- Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS);
- Transmissão: Amazon Prime Video, Premiere e SporTV.
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