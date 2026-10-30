Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela semifinal da Copa do Brasil

Grêmio recebe o Atlético-MG neste domingo (1º), em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil; confira transmissão e escalações

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Grêmio e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (1º), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos diferentes no Campeonato Brasileiro, mas que chegam à semifinal após eliminarem seus maiores rivais estaduais. O Grêmio superou o Internacional nas quartas de final, enquanto o Atlético-MG deixou o Cruzeiro pelo caminho.

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Como chegam Grêmio e Atlético-MG?

Grêmio

O Grêmio chega à semifinal da Copa do Brasil tentando manter a recuperação apresentada nas últimas partidas. Apesar de viver uma temporada complicada no Campeonato Brasileiro, em que luta para se afastar da zona de rebaixamento, o Tricolor vem de duas vitórias consecutivas.

Nos últimos dez jogos, a equipe gaúcha conquistou três vitórias, três empates e quatro derrotas. Agora, o clube busca aproveitar o bom momento recente para conquistar uma vantagem no primeiro confronto da semifinal.

Na Copa do Brasil, o Grêmio iniciou sua trajetória na fase de 16 avos de final diante do Confiança. O Tricolor venceu os dois confrontos, por 2 a 0 e 3 a 0, garantindo a classificação com tranquilidade.

Nas oitavas de final, a equipe empatou por 1 a 1 com o Mirassol no primeiro jogo e venceu a partida de volta por 1 a 0, avançando às quartas.

Na fase seguinte, o Grêmio enfrentou o Internacional em um Gre-Nal decisivo. Após empate sem gols no confronto de ida, o Tricolor venceu o rival por 3 a 1 na volta e garantiu presença entre os quatro melhores clubes da competição.

Para enfrentar o Atlético-MG, o técnico Renato Gaúcho terá alguns problemas na montagem da equipe. Pavón, Diego Caito e Juan Nardoni estão entre os desfalques para a partida.

Atlético-MG

O Atlético-MG chega à semifinal da Copa do Brasil após uma sequência recente de resultados negativos. Nos últimos dez jogos, o Galo conquistou cinco vitórias, dois empates e três derrotas, sendo que os três resultados negativos aconteceram justamente nas últimas três partidas.

Apesar da sequência, a equipe mineira segue disputando objetivos importantes na temporada. No Campeonato Brasileiro, ocupa a 7ª colocação e continua na briga por uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores.

Além disso, o Atlético-MG está classificado para a final da Copa Sul-Americana, na qual enfrentará o Boca Juniors no fim de novembro.

Na Copa do Brasil, o Galo iniciou sua campanha na fase de 16 avos de final diante do Ceará. Após vencer o primeiro jogo por 2 a 1 e perder a volta pelo mesmo placar, a equipe mineira garantiu a classificação nas cobranças de pênaltis.

Nas oitavas, o Atlético-MG enfrentou o Juventude. Depois de um empate por 0 a 0 no primeiro confronto, venceu a partida de volta por 1 a 0 e avançou às quartas de final.

Na fase seguinte, o Galo disputou o clássico mineiro contra o Cruzeiro. O primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1, mas o Atlético-MG levou a melhor na volta, vencendo por 2 a 1 e garantindo a classificação para a semifinal.

Para o duelo deste domingo, o técnico Eduardo Domínguez não poderá contar com Thiago Borbas, Cuello e Vitão. Reinier aparece como dúvida para o confronto.

Retrospecto de Grêmio x Atlético-MG em 2026

Grêmio e Atlético-MG já se enfrentaram duas vezes na temporada de 2026, ambas pelo Campeonato Brasileiro da Série A, com uma vitória para cada lado.

No primeiro confronto, disputado em Porto Alegre, o Grêmio venceu por 2 a 1, aproveitando o mando de campo para superar o adversário.

Já no encontro mais recente, o Atlético-MG levou a melhor por 3 a 0, conquistando uma vitória expressiva sobre o Tricolor gaúcho.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar em um contexto diferente, desta vez valendo uma vaga na final da Copa do Brasil.

Onde assistir Grêmio x Atlético-MG ao vivo?

A partida entre Grêmio e Atlético-MG, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil de 2026, terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: Premiere e SporTV;

Premiere e SporTV; Streaming: Prime Video,

O confronto será disputado neste domingo (1º), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Prováveis escalações de Grêmio e Atlético-MG

Grêmio (Técnico: Renato Gaúcho)

Weverton; João Pedro, Gustavo Martins, Balbuena, Wallace e Marlon; Villasanti e Noriega; Amuzu, Carlos Vinícius e Enamorado.

Desfalques: Pavón, Diego Caito e Juan Nardoni.

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Castaño e Victor Hugo; Scarpa, Bernard e Alan Minda.

Desfalques: Thiago Borbas, Cuello e Vitão.

Thiago Borbas, Cuello e Vitão. Dúvida: Reinier.

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Arbitragem de Grêmio x Atlético-MG

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

Davi de Oliveira Lacerda (ES); Árbitro assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ);

Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ); Árbitro assistente 2: Bruno Boschilia (PR);

Bruno Boschilia (PR); Quarto árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);

Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA); Quinto árbitro: Jorge Eduardo Bernardi (RS);

Jorge Eduardo Bernardi (RS); Assessor: Sergio Cristiano Nascimento (RJ);

Sergio Cristiano Nascimento (RJ); VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

Ficha técnica de Grêmio x Atlético-MG

Jogo: Grêmio x Atlético-MG;

Grêmio x Atlético-MG; Competição: Copa do Brasil de 2026;

Copa do Brasil de 2026; Fase: Semifinal (jogo de ida);

Semifinal (jogo de ida); Data: domingo, 1º de novembro de 2026;

domingo, 1º de novembro de 2026; Horário: 18h30 (de Brasília);

18h30 (de Brasília); Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS);

Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS); Transmissão: Amazon Prime Video, Premiere e SporTV.

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