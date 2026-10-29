Vila Nova x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 36ª rodada da Série B

Separados por apenas dois pontos, Vila Nova e Juventude disputam confronto direto pelo acesso à Série A neste sábado (31); veja onde assistir ao jogo

por Lucas Valle
Vila Nova x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 36ª rodada da Série B
Vila Nova e Juventude se enfrentam pela Série B - Arte/Blog do Torcedor

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Vila Nova e Juventude se enfrentam neste sábado (31), às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que disputam o acesso direto à Série A de 2027. O Juventude ocupa a vice-liderança, com 64 pontos, enquanto o Vila Nova aparece logo atrás, na terceira colocação, com 62 pontos.

Com apenas dois pontos separando os adversários, a partida pode provocar uma mudança importante nas primeiras posições da tabela. Enquanto o Juventude tenta manter sua posição na zona de acesso direto, o Vila Nova busca ultrapassar o rival diante de sua torcida.

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Como chegam Vila Nova e Juventude?

Vila Nova

O Vila Nova chega à 36ª rodada da Série B após perder posições na tabela. A equipe goiana está há dois jogos sem vencer e caiu para a terceira colocação, com 62 pontos.

Apesar da sequência recente, o Tigre segue na disputa pelo acesso direto à Série A. Uma vitória sobre o Juventude levaria o clube aos 65 pontos, ultrapassando o adversário na classificação.

Para o confronto, o técnico Guto Ferreira terá mudanças na equipe. O volante Dudi volta a ficar à disposição após se recuperar de uma lesão muscular que o afastou das duas últimas partidas. Por outro lado, o lateral-direito Hayner está suspenso após ter sido expulso e não poderá enfrentar o Juventude.

Juventude

O Juventude chega ao confronto vivendo um momento positivo na Série B. A equipe gaúcha está invicta há seis partidas e ocupa a vice-liderança, com 64 pontos. O clube já garantiu matematicamente pelo menos uma vaga nos playoffs de acesso, mas busca terminar a competição entre os dois primeiros colocados para conquistar o retorno direto à Série A.

Na última rodada, o Juventude goleou o Náutico e manteve sua sequência de resultados positivos na competição.

Para enfrentar o Vila Nova, o técnico Maurício Barbieri terá dois desfalques importantes. O zagueiro Gabriel Pinheiro e o atacante Fábio Lima receberam o terceiro cartão amarelo na partida anterior e cumprem suspensão automática.

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Onde assistir Vila Nova x Juventude ao vivo?

A partida entre Vila Nova e Juventude, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026, terá transmissão ao vivo em:

  • Transmissão: Disney+ (plano Premium);

O confronto será disputado neste sábado (31), às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, Goiás.

Prováveis escalações de Vila Nova e Juventude

Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)

Helton Leite; Igor Cariús, Jonathan Costa, Douglas Mendes e Higor; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino, André Luis e Janderson.

  • Desfalque: Hayner (suspenso).
  • Retorno: Dudi (recuperado de lesão muscular).

Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)

Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Titi; Aderlan, Gabriel Pires, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP, Amarilla e Alisson Safira.

  • Desfalques: Gabriel Pinheiro e Fábio Lima (suspensos pelo terceiro cartão amarelo).

O que está em jogo para Vila Nova e Juventude?

O confronto deste sábado pode ser decisivo para a disputa pelo acesso direto à Série A de 2027. Com apenas três rodadas restantes, as duas equipes estão entre as principais candidatas às duas vagas que garantem a subida sem a necessidade de disputar os playoffs.

O Juventude chega com 64 pontos e depende de uma vitória para ampliar sua vantagem sobre o Vila Nova. Caso vença, o clube gaúcho chegará aos 67 pontos e abrirá cinco de diferença para o adversário.

Já o Vila Nova, com 62 pontos, tem a oportunidade de ultrapassar o Juventude em caso de vitória, chegando aos 65 pontos e deixando o rival com 64.

Um empate manteria a diferença de dois pontos entre as equipes, deixando a definição das primeiras posições para as duas últimas rodadas da Série B.

Arbitragem de Vila Nova x Juventude

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
  • Árbitro assistente 1: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
  • Árbitra assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE);
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

Ficha técnica de Vila Nova x Juventude

  • Jogo: Vila Nova x Juventude;
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B de 2026;
  • Rodada: 36ª rodada;
  • Data: sábado, 31 de outubro de 2026;
  • Horário: 17h30 (de Brasília);
  • Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO);
  • Transmissão: Disney+ (plano Premium).

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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