Real Madrid x Fenerbahçe ao vivo: onde assistir, horário e transmissão da Euroliga

Invicto em casa nesta temporada, o time espanhol busca ampliar a sequência de vitórias diante de um adversário que se destaca pela força defensiva

por Thiago Seabra
Real Madrid x Fenerbahçe ao vivo: onde assistir, horário e transmissão da Euroliga
Imagem do time do Real Madrid de basquete em ação

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Real Madrid e Fenerbahçe se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 16h45 (de Brasília), na Movistar Arena, em Madri, na Espanha. A partida é válida pela nona rodada da temporada 2026/27 da Euroliga de basquete.

O time espanhol chega embalado por uma sequência de nove vitórias consecutivas na temporada geral e tenta conquistar seu quinto triunfo seguido na competição continental. Já a equipe turca busca recuperação após perder para o Valencia Basket na rodada anterior.

No Brasil, o duelo terá transmissão pela XSports, na televisão, e pelo canal da emissora no YouTube.

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Como chegam as equipes

O Real Madrid vive bom momento e permanece invicto atuando na Movistar Arena nesta temporada. A equipe venceu Partizan e ASVEL, além de conquistar resultados positivos contra Unicaja, Manresa e Bilbao Basket. Na Euroliga, o time vem de vitória sobre o Baskonia, em Vitória, e tenta manter a sequência positiva sob o comando de Pedro Martínez.

Durante a série de nove vitórias consecutivas, o ataque madridista ultrapassou os 100 pontos em sete partidas. No triunfo sobre o Baskonia, a equipe converteu 25 arremessos de dois pontos e somou 44 rebotes. O pivô Walter Tavares também se destaca pela presença no garrafão e pelo recorde de rebotes ofensivos na história da Euroliga.

O Fenerbahçe, treinado por Sarnas Jasikeviius, mantém campanha perfeita em casa, com cinco vitórias em cinco jogos. Fora de Istambul, porém, conquistou apenas um triunfo, diante do Olympiacos. A equipe turca tenta reagir após a derrota para o Valencia e aposta na força defensiva para competir em Madri.

O time visitante tem uma defesa que permite média de 74,3 pontos por partida, a segunda melhor marca da competição, além de liderar a Euroliga em tocos, com quatro por jogo. No perímetro, o elenco conta com nomes como Larkin, Baldwin IV, Forrest, Shields, Clyburn e Horton-Tucker.

Onde assistir ao vivo

Real Madrid x Fenerbahçe terá transmissão ao vivo no Brasil pela XSports, na televisão, e pelo canal da XSports no YouTube. A bola sobe às 16h45, no horário de Brasília, nesta quinta-feira (29).

Ficha técnica

  • Jogo: Real Madrid x Fenerbahçe
  • Competição: Euroliga 2026/27 – 9ª rodada
  • Data: quinta-feira, 29 de outubro de 2026
  • Horário: 16h45 (de Brasília)
  • Horário local: 20h45
  • Local: Movistar Arena, Madri, Espanha
  • Transmissão no Brasil: XSports e canal da XSports no YouTube
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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