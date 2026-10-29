Racing Santander x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 11ª rodada da Laliga

Após vencer o Barcelona no clássico, Real Madrid visita o Racing Santander neste domingo (1º), pela 11ª rodada de La Liga; confira detalhes da partida

por Lucas Valle
Racing Santander x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 11ª rodada da Laliga
O atacante francês Mbappé marcou os dois gols da vitória do Real Madrid por 2x1 contra o Barcelona - Reprodução do X / @realmadrid

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Racing Santander e Real Madrid se enfrentam neste domingo (1º), às 12h15 (horário de Brasília), no Estádio El Sardinero, em Santander, na Espanha, pela 11ª rodada de La Liga 2026/27.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem situações diferentes no Campeonato Espanhol. O Real Madrid ocupa a terceira colocação, com 24 pontos, e tenta se aproximar da liderança. Já o Racing Santander aparece na 13ª posição, com 11 pontos, e busca se afastar da zona de rebaixamento.

Os merengues chegam embalados pela vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona, no último domingo (25), enquanto o Racing tenta aproveitar o mando de campo para surpreender um dos principais candidatos ao título.

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Como chegam Racing Santander e Real Madrid?

Racing Santander

O Racing Santander disputa sua primeira temporada na elite do futebol espanhol após 14 anos de ausência. A equipe ocupa a 13ª colocação de La Liga, com 11 pontos conquistados em dez rodadas.

Na última partida pelo Campeonato Espanhol, o Racing venceu o Espanyol por 2 a 1, resultado importante para ganhar confiança na disputa pela permanência na primeira divisão.

Comandada pelo técnico José Alberto López, a equipe tenta aproveitar o apoio da torcida no El Sardinero para conquistar um resultado positivo diante do Real Madrid.

Um dos destaques ofensivos do Racing é o atacante Yassir Zabiri, que soma oito gols na Laliga. O jogador aparece como uma das principais esperanças da equipe para surpreender a defesa merengue.

Real Madrid

O Real Madrid chega ao confronto vivendo um momento positivo no Campeonato Espanhol. A equipe comandada pelo técnico José Mourinho ocupa a terceira colocação, com 24 pontos, e tenta diminuir a distância para o líder Barcelona.

Na última rodada, os merengues venceram o Barcelona por 2 a 1, fora de casa, em mais uma edição de El Clásico. O resultado ampliou a sequência positiva da equipe, que acumula cinco vitórias consecutivas somando La Ligae e Champions League.

O principal destaque ofensivo é o atacante Kylian Mbappé, que soma nove gols na atual edição do Campeonato Espanhol e lidera a artilharia da equipe.

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Onde assistir Racing Santander x Real Madrid ao vivo?

A partida entre Racing Santander e Real Madrid, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol de 2026/27, terá transmissão ao vivo e gratuita em:

  • Transmissão: CazéTV (YouTube);

O confronto será disputado neste domingo (1º), às 12h15 (horário de Brasília), no Estádio El Sardinero, em Santander, na Espanha.

Prováveis escalações de Racing Santander e Real Madrid

Racing Santander (Técnico: José Alberto López)

Julen Agirrezabala; Álvaro Mantilla, Pablo Ramón, Jeanuël Belocian e Aarón Martín; Iván Martín e Matteo Prati; Andrés Martín, Sergio Canales e Iñigo Vicente; Yassir Zabiri.

  • Desfalques: Jorge Salinas (3° amarelo) e Andrés Martín

Real Madrid (Técnico: José Mourinho)

Courtois; Dumfries (Valverde), Konaté, Huijsen e Cucurella; Tchouaméni e Bernardo Silva; Arda Güler (Endrick), Bellingham e Diomande; Kylian Mbappé.

  • Desfalques: Vini Jr (Suspensão), Raúl Asencio e Rodrygo (lesionados)
  • Dúvida: Valverde (posterior da coxa)

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Retrospecto de Racing Santander x Real Madrid

Racing Santander e Real Madrid voltam a se enfrentar pela primeira divisão espanhola após mais de uma década.

O último encontro entre as equipes aconteceu em 18 de fevereiro de 2012, quando o Real Madrid venceu por 4 a 0, pelo Campeonato Espanhol.

Nos últimos cinco confrontos diretos, os merengues conquistaram quatro vitórias, enquanto uma partida terminou empatada. O Racing não venceu nenhum desses encontros.

Agora, o clube de Santander tenta quebrar esse retrospecto negativo diante de sua torcida, enquanto o Real Madrid busca manter a sequência de vitórias para seguir na disputa pelas primeiras posições.

Ficha técnica de Racing Santander x Real Madrid

  • Jogo: Racing Santander x Real Madrid;
  • Competição: La Liga 2026/27;
  • Rodada: 11ª rodada;
  • Data: domingo, 1º de novembro de 2026;
  • Horário: 12h15 (de Brasília);
  • Local: Estádio El Sardinero, Santander (Espanha);
  • Transmissão: CazéTV (YouTube).

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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