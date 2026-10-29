Racing Santander x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 11ª rodada da Laliga
Após vencer o Barcelona no clássico, Real Madrid visita o Racing Santander neste domingo (1º), pela 11ª rodada de La Liga; confira detalhes da partida
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Racing Santander e Real Madrid se enfrentam neste domingo (1º), às 12h15 (horário de Brasília), no Estádio El Sardinero, em Santander, na Espanha, pela 11ª rodada de La Liga 2026/27.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem situações diferentes no Campeonato Espanhol. O Real Madrid ocupa a terceira colocação, com 24 pontos, e tenta se aproximar da liderança. Já o Racing Santander aparece na 13ª posição, com 11 pontos, e busca se afastar da zona de rebaixamento.
Os merengues chegam embalados pela vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona, no último domingo (25), enquanto o Racing tenta aproveitar o mando de campo para surpreender um dos principais candidatos ao título.
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Como chegam Racing Santander e Real Madrid?
Racing Santander
O Racing Santander disputa sua primeira temporada na elite do futebol espanhol após 14 anos de ausência. A equipe ocupa a 13ª colocação de La Liga, com 11 pontos conquistados em dez rodadas.
Na última partida pelo Campeonato Espanhol, o Racing venceu o Espanyol por 2 a 1, resultado importante para ganhar confiança na disputa pela permanência na primeira divisão.
Comandada pelo técnico José Alberto López, a equipe tenta aproveitar o apoio da torcida no El Sardinero para conquistar um resultado positivo diante do Real Madrid.
Um dos destaques ofensivos do Racing é o atacante Yassir Zabiri, que soma oito gols na Laliga. O jogador aparece como uma das principais esperanças da equipe para surpreender a defesa merengue.
Real Madrid
O Real Madrid chega ao confronto vivendo um momento positivo no Campeonato Espanhol. A equipe comandada pelo técnico José Mourinho ocupa a terceira colocação, com 24 pontos, e tenta diminuir a distância para o líder Barcelona.
Na última rodada, os merengues venceram o Barcelona por 2 a 1, fora de casa, em mais uma edição de El Clásico. O resultado ampliou a sequência positiva da equipe, que acumula cinco vitórias consecutivas somando La Ligae e Champions League.
O principal destaque ofensivo é o atacante Kylian Mbappé, que soma nove gols na atual edição do Campeonato Espanhol e lidera a artilharia da equipe.
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Onde assistir Racing Santander x Real Madrid ao vivo?
A partida entre Racing Santander e Real Madrid, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol de 2026/27, terá transmissão ao vivo e gratuita em:
- Transmissão: CazéTV (YouTube);
O confronto será disputado neste domingo (1º), às 12h15 (horário de Brasília), no Estádio El Sardinero, em Santander, na Espanha.
Prováveis escalações de Racing Santander e Real Madrid
Racing Santander (Técnico: José Alberto López)
Julen Agirrezabala; Álvaro Mantilla, Pablo Ramón, Jeanuël Belocian e Aarón Martín; Iván Martín e Matteo Prati; Andrés Martín, Sergio Canales e Iñigo Vicente; Yassir Zabiri.
- Desfalques: Jorge Salinas (3° amarelo) e Andrés Martín
Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Courtois; Dumfries (Valverde), Konaté, Huijsen e Cucurella; Tchouaméni e Bernardo Silva; Arda Güler (Endrick), Bellingham e Diomande; Kylian Mbappé.
- Desfalques: Vini Jr (Suspensão), Raúl Asencio e Rodrygo (lesionados)
- Dúvida: Valverde (posterior da coxa)
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Retrospecto de Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander e Real Madrid voltam a se enfrentar pela primeira divisão espanhola após mais de uma década.
O último encontro entre as equipes aconteceu em 18 de fevereiro de 2012, quando o Real Madrid venceu por 4 a 0, pelo Campeonato Espanhol.
Nos últimos cinco confrontos diretos, os merengues conquistaram quatro vitórias, enquanto uma partida terminou empatada. O Racing não venceu nenhum desses encontros.
Agora, o clube de Santander tenta quebrar esse retrospecto negativo diante de sua torcida, enquanto o Real Madrid busca manter a sequência de vitórias para seguir na disputa pelas primeiras posições.
Ficha técnica de Racing Santander x Real Madrid
- Jogo: Racing Santander x Real Madrid;
- Competição: La Liga 2026/27;
- Rodada: 11ª rodada;
- Data: domingo, 1º de novembro de 2026;
- Horário: 12h15 (de Brasília);
- Local: Estádio El Sardinero, Santander (Espanha);
- Transmissão: CazéTV (YouTube).
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