NBA hoje (29/10): onde assistir ao vivo aos jogos e horários desta quinta-feira
Rodada da liga norte-americana tem três partidas nesta quinta-feira, enquanto competições europeias e brasileiras também movimentam o calendário
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A NBA tem três jogos programados para esta quinta-feira (29 de outubro de 2026). A rodada começa às 20h, com Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks, e segue com Sacramento Kings x New Orleans Pelicans, às 21h, e Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers, às 23h.
As três partidas terão transmissão pelo NBA League Pass. O calendário desta quinta também inclui compromissos da EuroLiga e do Novo Basquete Brasil (NBB), com opções de transmissão pela televisão e pela internet.
Jogos da NBA hoje (29/10): horários e onde assistir
- 20h: Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks — NBA League Pass
- 21h: Sacramento Kings x New Orleans Pelicans — NBA League Pass
- 23h: Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers — NBA League Pass
Jogos de basquete hoje: EuroLiga e NBB
Além da NBA, a programação desta quinta-feira conta com partidas de outras competições.
Pela EuroLiga, o Real Madrid enfrenta o Fenerbahçe. Já o NBB terá três jogos, com transmissão dividida entre o canal da liga no YouTube e o sportv 2.
EuroLiga
- 16h45: Real Madrid x Fenerbahçe — XSports e YouTube da XSports
Novo Basquete Brasil (NBB)
- 18h: Cruzeiro x Pato Basquete — YouTube do NBB
- 20h: Minas x Brasília — sportv 2
- 20h: Osasco x Pinheiros — YouTube do NBB
Como assistir à NBA ao vivo no Brasil
O NBA League Pass é a plataforma dedicada à transmissão dos jogos da liga, com acesso a partidas da temporada regular, da NBA Cup e dos playoffs, além de confrontos da pré-temporada e conteúdos sob demanda.
Os torcedores podem conferir os planos e as condições de assinatura neste guia sobre como assinar o NBA League Pass.
A ESPN e o Disney+ também fazem parte das opções de acompanhamento da NBA no Brasil, com partidas selecionadas e programação esportiva.
O Amazon Prime Video possui um pacote de transmissões da liga, incluindo 147 jogos da temporada regular, além de partidas da Emirates NBA Cup, do SoFi NBA Play-In e dos playoffs.
O canal NBA Brasil no YouTube também disponibiliza conteúdos gratuitos, como resumos, melhores momentos e análises.
A disponibilidade de partidas ao vivo pode variar conforme a programação de cada plataforma.
Resumo da programação do basquete nesta quinta-feira
- Primeiro jogo: Real Madrid x Fenerbahçe, às 16h45, pela EuroLiga.
- Início dos jogos do NBB: Cruzeiro x Pato Basquete, às 18h.
- Primeira partida da NBA: Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks, às 20h.
- Último jogo da NBA: Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers, às 23h.