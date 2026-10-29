NBA hoje (29/10): onde assistir ao vivo aos jogos e horários desta quinta-feira

Rodada da liga norte-americana tem três partidas nesta quinta-feira, enquanto competições europeias e brasileiras também movimentam o calendário

por Thiago Seabra
NBA hoje (29/10): onde assistir ao vivo aos jogos e horários desta quinta-feira
Imagem de Lebron James, do Philadelphia 76ers, da NBA

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A NBA tem três jogos programados para esta quinta-feira (29 de outubro de 2026). A rodada começa às 20h, com Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks, e segue com Sacramento Kings x New Orleans Pelicans, às 21h, e Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers, às 23h.

As três partidas terão transmissão pelo NBA League Pass. O calendário desta quinta também inclui compromissos da EuroLiga e do Novo Basquete Brasil (NBB), com opções de transmissão pela televisão e pela internet.

Reprodução/ @sixers
Imagem de Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, da NBA - Reprodução/ @sixers

Jogos da NBA hoje (29/10): horários e onde assistir

  • 20h: Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks — NBA League Pass
  • 21h: Sacramento Kings x New Orleans Pelicans — NBA League Pass
  • 23h: Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers — NBA League Pass

Jogos de basquete hoje: EuroLiga e NBB

Além da NBA, a programação desta quinta-feira conta com partidas de outras competições.

Pela EuroLiga, o Real Madrid enfrenta o Fenerbahçe. Já o NBB terá três jogos, com transmissão dividida entre o canal da liga no YouTube e o sportv 2.

EuroLiga

  • 16h45: Real Madrid x Fenerbahçe — XSports e YouTube da XSports

Novo Basquete Brasil (NBB)

  • 18h: Cruzeiro x Pato Basquete — YouTube do NBB
  • 20h: Minas x Brasília — sportv 2
  • 20h: Osasco x Pinheiros — YouTube do NBB

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Como assistir à NBA ao vivo no Brasil

O NBA League Pass é a plataforma dedicada à transmissão dos jogos da liga, com acesso a partidas da temporada regular, da NBA Cup e dos playoffs, além de confrontos da pré-temporada e conteúdos sob demanda.

Os torcedores podem conferir os planos e as condições de assinatura neste guia sobre como assinar o NBA League Pass.

A ESPN e o Disney+ também fazem parte das opções de acompanhamento da NBA no Brasil, com partidas selecionadas e programação esportiva.

O Amazon Prime Video possui um pacote de transmissões da liga, incluindo 147 jogos da temporada regular, além de partidas da Emirates NBA Cup, do SoFi NBA Play-In e dos playoffs.

O canal NBA Brasil no YouTube também disponibiliza conteúdos gratuitos, como resumos, melhores momentos e análises.

A disponibilidade de partidas ao vivo pode variar conforme a programação de cada plataforma.

Resumo da programação do basquete nesta quinta-feira

  • Primeiro jogo: Real Madrid x Fenerbahçe, às 16h45, pela EuroLiga.
  • Início dos jogos do NBB: Cruzeiro x Pato Basquete, às 18h.
  • Primeira partida da NBA: Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks, às 20h.
  • Último jogo da NBA: Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers, às 23h.
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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