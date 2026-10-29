Coritiba x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 33ª rodada da Série A
Separados por apenas um ponto na tabela, Coritiba e Vitória se enfrentam neste sábado (31), pela 33ª rodada da Série A; veja onde assistir ao duelo
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Coritiba e Vitória se enfrentam neste sábado (31), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que tentam se afastar da zona de rebaixamento na reta final da competição. O Coritiba ocupa a 12ª colocação, com 39 pontos, enquanto o Vitória aparece logo atrás, em 14º lugar, com 38 pontos.
Separados por apenas um ponto, os clubes chegam pressionados por resultados. O Coxa não vence há sete partidas e terá um novo comando técnico após a demissão de Fernando Seabra. Já o Leão da Barra tenta conquistar sua primeira vitória como visitante nesta edição do Brasileirão.
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Como chegam Coritiba e Vitória?
Coritiba
O Coritiba atravessa um momento complicado no Campeonato Brasileiro. A equipe paranaense acumula sete jogos consecutivos sem vencer e conquistou apenas um ponto nas últimas cinco rodadas.
Na partida mais recente, o Coxa foi derrotado pelo Grêmio por 1 a 0, dentro do Couto Pereira. O resultado provocou a saída do técnico Fernando Seabra, que deixou o comando da equipe após a sequência negativa.
Com 39 pontos, o Coritiba ocupa a 12ª colocação e tenta voltar a vencer para ampliar sua vantagem sobre a zona de rebaixamento.
Para o confronto diante do Vitória, a equipe será comandada por Guilherme Bossle, integrante da comissão técnica permanente do clube.
O principal desfalque é o atacante Lucas Ronier, que segue afastado por lesão. Por outro lado, o volante Thiago Santos volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na última rodada.
Vitória
O Vitória também chega ao confronto buscando pontos importantes na luta contra o rebaixamento. A equipe baiana ocupa a 14ª colocação, com 38 pontos, quatro acima da zona de descenso.
Na última rodada, o Leão da Barra empatou por 1 a 1 com o Athletico-PR, no Barradão. Antes disso, havia empatado pelo mesmo placar com o Corinthians, fora de casa.
Um dos principais problemas do Vitória na temporada é o desempenho longe de Salvador. Em 16 partidas como visitante, o Rubro-Negro soma dez derrotas e seis empates, sendo o único clube da Série A que ainda não venceu fora de casa.
Para enfrentar o Coritiba, o técnico Jair Ventura terá uma série de desfalques. Luan Cândido e Marinho cumprem suspensão, enquanto Dudu, Nathan Mendes, Fabiano, Ramon e Mateus Silva estão lesionados.
O lateral Jamerson também não poderá atuar por questões contratuais, já que pertence ao Coritiba. Diante das ausências, o treinador precisará realizar mudanças na equipe titular.
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Onde assistir Coritiba x Vitória ao vivo?
A partida entre Coritiba e Vitória, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:
- Transmissão: Premiere (pay-per-view);
O confronto será disputado neste sábado (31), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná.
Prováveis escalações de Coritiba e Vitória
Coritiba (Técnico: Guilherme Bossle)
Pedro Morisco; Tinga, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Nicolás Fonseca (Thiago Santos), Joaquín Lavega e Josué; Pedro Rocha e Paulo Roberto.
- Desfalque: Lucas Ronier (lesionado).
Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Darlan Dutra e Wanderson; Caíque e Martínez; Erick, Matheuzinho e Tarzia; Renê.
- Desfalques: Dudu, Nathan Mendes, Fabiano, Ramon e Mateus Silva (lesionados); Luan Cândido e Marinho (suspensos);
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Retrospecto de Coritiba x Vitória
Coritiba e Vitória já se enfrentaram nesta temporada pelo Campeonato Brasileiro. No confronto do primeiro turno, disputado em 2 de maio, no Barradão, o Vitória venceu por 4 a 1.
Agora, o Coritiba tenta aproveitar o mando de campo para devolver a derrota e conquistar três pontos importantes na luta contra o rebaixamento.
Arbitragem de Coritiba x Vitória
- Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);
- Árbitro assistente 1: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS);
- Árbitro assistente 2: Alex Sandro Quadros Thomé (RR);
- Quarta árbitra: Marianna Nanni Batalha (SP);
- VAR: Adriano Barros Carneiro (MA).
Ficha técnica de Coritiba x Vitória
- Jogo: Coritiba x Vitória;
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A de 2026;
- Rodada: 33ª rodada;
- Data: sábado, 31 de outubro de 2026;
- Horário: 16h (de Brasília);
- Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR);
- Transmissão: Premiere (pay-per-view).
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