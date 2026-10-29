Chelsea x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 9ª rodada da Premier League

Chelsea recebe o Manchester United neste sábado (31), pela 9ª rodada da Premier League; brasileiro Estêvão busca mais espaço com Xabi Alonso

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Chelsea e Manchester United se enfrentam neste sábado (31), às 9h30 (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra, pela 9ª rodada da Premier League 2026/27.

O clássico coloca frente a frente duas equipes que ainda buscam regularidade neste início de temporada. O Chelsea soma 13 pontos e tenta se aproximar das primeiras posições, enquanto o Manchester United aparece com apenas sete pontos, próximo da zona de rebaixamento.

Além da rivalidade entre os clubes, o confronto também chama atenção pela situação do brasileiro Estêvão. Titular da Seleção Brasileira, o jovem atacante segue com poucas oportunidades no Chelsea comandado pelo técnico espanhol Xabi Alonso.

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Como chegam Chelsea e Manchester United?

Chelsea

O Chelsea chega ao clássico buscando recuperação após a eliminação na Copa da Liga Inglesa. Na última quarta-feira (28), a equipe londrina enfrentou o Liverpool e acabou eliminada na disputa de pênaltis.

Na Premier League, os Blues somam 13 pontos e tentam encostar nas equipes que ocupam as primeiras posições da tabela. Apesar de contar com um elenco de qualidade, o time ainda não conseguiu apresentar regularidade neste início de temporada.

Manchester United

O Manchester United também vive um momento complicado na temporada. A equipe chega ao confronto após uma derrota por 3 a 0 para o Bournemouth, na última rodada da Premier League.

Com apenas sete pontos conquistados, os Red Devils estão próximos da zona de rebaixamento e precisam de um resultado positivo para melhorar sua situação na tabela.

Estêvão segue com pouco espaço no Chelsea de Xabi Alonso

Um dos principais nomes da nova geração do futebol brasileiro, Estêvão continua recebendo poucas oportunidades no Chelsea sob o comando do técnico espanhol Xabi Alonso.

Apesar de ser titular da Seleção Brasileira, o atacante tem encontrado dificuldades para conquistar uma vaga na equipe inglesa. Nos últimos quatro jogos do Chelsea, o jovem brasileiro esteve em campo por apenas 30 minutos somados.

Em duas dessas partidas, Estêvão entrou durante o segundo tempo, recebendo 16 minutos em uma e 14 na outra. Nos outros dois confrontos, permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos.

Os números também chamam atenção na Premier League. Nas seis partidas em que atuou na atual edição do Campeonato Inglês, Estêvão acumulou apenas 72 minutos em campo.

A situação evidencia a pouca utilização do brasileiro neste início de temporada. Para o clássico diante do Manchester United, o atacante novamente não aparece entre os prováveis titulares, aumentando a expectativa sobre uma possível oportunidade durante a partida.

Onde assistir Chelsea x Manchester United ao vivo?

A partida entre Chelsea e Manchester United, pela 9ª rodada da Premier League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:

Streaming: Disney+ (plano Premium)

Disney+ (plano Premium) Youtube: CazéTV

O confronto será disputado neste sábado (31), às 9h30 (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra.

Prováveis escalações de Chelsea e Manchester United

Chelsea (Técnico: Xabi Alonso)

Penders; Acheampong, Fofana, Colwill e Hato; Caicedo, Henderson e Palmer; Pedro Neto, Rogers e Welbeck.

Desfalque: João Pedro (lesionado).

Manchester United (Técnico: Michael Carrick)

Lammens; Dalot, Yoro, Maguire e Heaven; Andrey Santos, Tielemans e Bruno Fernandes; Matheus Cunha, Diallo e Mbeumo.

Dúvida: Marcus Rashford (dores na coxa direita).

Ficha técnica de Chelsea x Manchester United

Jogo: Chelsea x Manchester United;

Chelsea x Manchester United; Competição: Premier League 2026/27;

Premier League 2026/27; Rodada: 9ª rodada;

9ª rodada; Data: sábado, 31 de outubro de 2026;

sábado, 31 de outubro de 2026; Horário: 9h30 (de Brasília);

9h30 (de Brasília); Local: Stamford Bridge, Londres (Inglaterra);

Stamford Bridge, Londres (Inglaterra); Transmissão: Disney+ (plano Premium) e no Youtube da CazéTV .

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