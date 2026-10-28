Criciúma x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 36ª rodada da Série B

Separados por apenas um ponto na tabela, Criciúma e Ponte Preta se enfrentam nesta sexta-feira (30), pela 36ª rodada da Série B; veja os detalhes

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Criciúma e Ponte Preta se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, Santa Catarina, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão próximas na tabela de classificação e buscam somar pontos importantes na reta final da competição. O Criciúma ocupa a 14ª colocação, com 40 pontos, enquanto a Ponte Preta aparece logo atrás, em 15º lugar, com 39 pontos.

Na rodada anterior, o Tigre foi derrotado pelo Sport por 2 a 1, fora de casa. Já a Macaca empatou por 2 a 2 com o Fortaleza, atuando diante de sua torcida.

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Como chegam Criciúma e Ponte Preta?

Criciúma

O Criciúma chega à 36ª rodada da Série B buscando recuperação após a derrota para o Sport por 2 a 1, fora de casa, no último compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

Com 40 pontos, o Tigre ocupa a 14ª colocação e tenta aproveitar o mando de campo para ampliar a distância em relação aos adversários que estão abaixo na tabela.

A equipe comandada pelo técnico Umberto Louzer terá pela frente um concorrente direto na classificação. Uma vitória permitiria ao Criciúma chegar aos 43 pontos e abrir quatro de vantagem sobre a Ponte Preta.

Ponte Preta

A Ponte Preta também chega ao confronto precisando de pontos na reta final da Série B. A equipe paulista ocupa a 15ª colocação, com 39 pontos, apenas um atrás do Criciúma.

Na última rodada, a Macaca empatou por 2 a 2 com o Fortaleza, em casa, e agora busca um resultado positivo longe de seus domínios.

Uma vitória no Heriberto Hülse levaria a Ponte Preta aos 42 pontos, ultrapassando o Criciúma na classificação e ganhando posições importantes na disputa pela permanência na Série B.

Onde assistir Criciúma x Ponte Preta ao vivo?

A partida entre Criciúma e Ponte Preta será transmitida em:

Transmissão: Disney+;

O confronto será disputado nesta sexta-feira (30), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, Santa Catarina.

Prováveis escalações de Criciúma e Ponte Preta

Criciúma (Técnico: Umberto Louzer)

Airton; Bruno Alves, Rodrigo, César Martins e Marcelo Hermes; Willean Lepo, Fellipe Mateus e Ronald; R. Otero, Diego Gonçalves e Jhonata Robert.

Ponte Preta (Técnico: Gilson Kleina)

Vinicius Ferrari; Danilo Barcelos, Gustavo Almeida, Diego Leão e Felipe Di Mauro; Karl, Rodrigo Souza e Gustavo Telles; Danilo Peu, David da Hora e Brandão.

Arbitragem de Criciúma x Ponte Preta

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ);

Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ); Árbitro assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA);

Luanderson Lima dos Santos (BA); Árbitro assistente 2: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ);

Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ); Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC);

Diego da Costa Cidral (SC); VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

Ficha técnica de Criciúma x Ponte Preta

Jogo: Criciúma x Ponte Preta;

Criciúma x Ponte Preta; Competição: Campeonato Brasileiro Série B de 2026;

Campeonato Brasileiro Série B de 2026; Rodada: 36ª rodada;

36ª rodada; Data: sexta-feira, 30 de outubro de 2026;

sexta-feira, 30 de outubro de 2026; Horário: 19h30 (de Brasília);

19h30 (de Brasília); Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC);

Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC); Transmissão: Disney+;



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