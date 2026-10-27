Vasco x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 33ª rodada da Série A
Líder do Brasileirão, Flamengo enfrenta o Vasco nesta quinta-feira (29), em clássico carioca pela 33ª rodada; veja transmissão e prováveis escalações
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Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 20h (horário de Brasília), no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026. O estádio que receberá o clássico ainda não foi definido.
As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na classificação. O Flamengo lidera o Brasileirão, com 70 pontos em 32 partidas, enquanto o Vasco ocupa a 13ª colocação, com 38 pontos em 31 jogos.
Os dois clubes chegam embalados por vitórias na rodada anterior. O Cruz-Maltino superou o Corinthians por 3 a 2, em São Januário, enquanto o Rubro-Negro venceu o Atlético-MG pelo mesmo placar, no Maracanã.
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Como chegam Vasco e Flamengo
Vasco
O Vasco chega à 33ª rodada do Campeonato Brasileiro ocupando a 13ª colocação, com 38 pontos em 31 partidas. A equipe comandada pelo técnico Pedro Emanuel busca aproveitar o clássico carioca para conquistar mais três pontos e se afastar das últimas posições da tabela.
Na rodada anterior, disputada no sábado (24), o Cruz-Maltino venceu o Corinthians por 3 a 2, em São Januário. O resultado deu fôlego à equipe na reta final do Brasileirão.
Agora, o Vasco terá pela frente o líder da competição, em um confronto que representa uma oportunidade de ganhar posições na classificação e ampliar a vantagem sobre os clubes que lutam contra o rebaixamento.
No primeiro turno, as equipes empataram por 2 a 2, no Maracanã, em partida disputada no dia 3 de maio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Flamengo
O Flamengo chega ao clássico ocupando a liderança do Campeonato Brasileiro, com 70 pontos em 32 partidas. A equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim busca manter o bom momento e conquistar mais uma vitória para seguir na primeira colocação.
Na rodada anterior, disputada na segunda-feira (26), o Rubro-Negro derrotou o Atlético-MG por 3 a 2, no Maracanã. O resultado permitiu à equipe carioca continuar somando pontos importantes na disputa pelo título brasileiro.
Agora, o Flamengo terá pela frente um rival que também chega embalado por vitória. Além da importância para a classificação, o confronto representa mais um capítulo da rivalidade entre os dois clubes.
Onde assistir Vasco x Flamengo ao vivo?
A partida entre Vasco e Flamengo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:
- Transmissão: Amazon Prime Video;
O confronto será disputado nesta quinta-feira (29), às 20h (horário de Brasília), no Rio de Janeiro. O estádio da partida ainda será definido.
Prováveis escalações de Vasco e Flamengo
Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Alan Lescano, Santiago Sosa e Thiago Mendes; Colidio, Hinestroza e Bruno Duarte.
- Desfalques: Carlos Cuesta e Mateus Carvalho.
- Dúvida: Andrés Gómez.
Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Lucas Paquetá (Jorginho) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.
- Desfalques: Danilo e Evertton Araújo.
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Arbitragem de Vasco x Flamengo
- Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);
- Árbitro assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ);
- Árbitro assistente 2: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ);
- Quarto árbitro: Roger Goulart (RS);
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).
Ficha técnica de Vasco x Flamengo
- Jogo: Vasco x Flamengo;
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A de 2026;
- Rodada: 33ª rodada;
- Data: quinta-feira, 29 de outubro de 2026;
- Horário: 20h (de Brasília);
- Local: A definir, Rio de Janeiro (RJ);
- Transmissão: Amazon Prime Video.
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