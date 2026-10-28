Manchester City x Brighton: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela Copa da Liga Inglesa
Manchester City recebe o Brighton nesta quarta-feira (28), no Etihad Stadium, pelas oitavas da Copa da Liga Inglesa; veja transmissão e escalações
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Manchester City e Brighton se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 16h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa de 2026/27.
As duas equipes chegam ao confronto após eliminarem seus adversários na fase anterior. O Manchester City goleou o Norwich por 5 a 0, enquanto o Brighton conquistou uma vitória por 3 a 2 sobre o Manchester United.
Além da classificação para a próxima fase, o duelo coloca frente a frente duas equipes que ocupam as primeiras posições da Premier League. O City divide a liderança com o Arsenal, enquanto o Brighton aparece na terceira colocação do Campeonato Inglês.
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Como chegam Manchester City e Brighton?
Manchester City
O Manchester City chega às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa após uma classificação tranquila diante do Norwich. Na fase anterior, a equipe comandada pelo técnico Enzo Maresca venceu por 5 a 0 e garantiu sua vaga na sequência da competição.
Apesar do resultado positivo na Copa da Liga, o City vem de derrota na Premier League. No último compromisso, a equipe foi superada pelo Aston Villa por 2 a 1, mas segue dividindo a liderança do Campeonato Inglês com o Arsenal.
Para o confronto desta quarta-feira, Maresca não confirmou se irá poupar jogadores. O treinador destacou a qualidade do Brighton e a vitória do adversário sobre o Manchester United na fase anterior, indicando que espera um duelo complicado.
Entre os jogadores que podem começar como titulares estão Erling Haaland, Phil Foden e Jérémy Doku, que aparecem na provável formação ofensiva do Manchester City.
Brighton
O Brighton chega ao confronto embalado pela classificação sobre o Manchester United, por 3 a 2, na fase anterior da Copa da Liga Inglesa. Agora, a equipe busca surpreender mais um adversário de peso para avançar às quartas de final.
Na Premier League, o Brighton ocupa a terceira colocação, apesar da derrota por 2 a 0 para o Liverpool no último fim de semana.
Para a partida diante do Manchester City, o técnico Fabian Hürzeler pretende manter a base que vem atuando nas últimas rodadas. O treinador também descartou uma postura defensiva e indicou que sua equipe buscará jogar de maneira ofensiva, mesmo fora de casa.
Entre os possíveis titulares estão Bart Verbruggen, Lewis Dunk, Pascal Grob e Charalampos Kostoulas.
Onde assistir Manchester City x Brighton ao vivo?
A partida entre Manchester City e Brighton, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa de 2026/27, terá transmissão ao vivo em:
- Transmissão: Disney+ (plano Premium);
O confronto será disputado nesta quarta-feira (28), às 16h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.
Prováveis escalações de Manchester City e Brighton
Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)
Donnarumma; Rico Lewis, Rúben Dias, Guéhi e Gvardiol; Bouaddi, Enzo Fernández e Elliot Anderson; Phil Foden, Erling Haaland e Doku.
Brighton (Técnico: Fabian Hürzeler)
Verbruggen; Kadioglu, Luka Vuskovic, Lewis Dunk e Olivier Boscagli; Chema Andrés e Pascal Grob; Diego Gómez, Yasin Ayari e Maxim De Cuyper; Kostoulas.
O que acontece em caso de empate?
Por se tratar de um confronto eliminatório, Manchester City e Brighton disputam uma vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.
Caso a partida termine empatada após os 90 minutos regulamentares, a classificação será decidida diretamente nos pênaltis, sem a realização de prorrogação.
Ficha técnica de Manchester City x Brighton
- Jogo: Manchester City x Brighton;
- Competição: Copa da Liga Inglesa 2026/27;
- Fase: Oitavas de final;
- Data: quarta-feira, 28 de outubro de 2026;
- Horário: 16h30 (de Brasília);
- Local: Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra);
- Transmissão: Disney+ (plano Premium).
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