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Liverpool x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela Copa da Liga Inglesa

Liverpool recebe o Chelsea nesta quarta-feira (28), em Anfield, pela Copa da Liga Inglesa; confira onde assistir e as prováveis escalações

Por Lucas Valle Publicado em 27/10/2026 às 12:43
Liverpool e Chelsea se enfrentam pela Carabao Cup
Liverpool e Chelsea se enfrentam pela Carabao Cup - Arte/Blog do Torcedor

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Liverpool e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 16h (horário de Brasília), no estádio de Anfield, pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa de 2026/27. O clássico terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

As duas equipes chegam ao confronto próximas na classificação da Premier League, mas em momentos diferentes. O Liverpool ocupa a quarta colocação, com 15 pontos, enquanto o Chelsea aparece em quinto, com 13.

Além da disputa pelo Campeonato Inglês, os Reds também estão envolvidos na Liga dos Campeões, competição na qual seguem com 100% de aproveitamento. Já os Blues têm a Copa da Liga como outra competição em disputa além da Premier League.

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Como chegam Liverpool e Chelsea?

Liverpool

O Liverpool chega ao clássico embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Brighton, pela Premier League. Com o resultado, a equipe comandada por Andoni Iraola assumiu a quarta colocação do Campeonato Inglês, com 15 pontos.

Os Reds também vivem um bom momento na Liga dos Campeões, sendo uma das cinco equipes que ainda possuem 100% de aproveitamento no torneio. Por conta do calendário movimentado, o treinador pode realizar mudanças na escalação para o confronto desta quarta-feira.

Victor Muñoz e Dominik Szoboszlai devem seguir como desfalques, enquanto Florian Wirtz pode receber uma oportunidade entre os titulares. A tendência é que Iraola mantenha uma base da equipe, mas faça alterações pontuais para administrar o desgaste do elenco.

Chelsea

O Chelsea, por sua vez, tenta se recuperar da derrota por 2 a 0 para o Tottenham, pela Premier League. A equipe comandada por Xabi Alonso ocupa a quinta colocação do Campeonato Inglês, com 13 pontos, dois a menos que o Liverpool.

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Para o clássico, o treinador também pode promover mudanças na formação inicial, principalmente no setor ofensivo. Estêvão e Emegha aparecem entre os jogadores que podem ganhar espaço, assim como Danny Welbeck.

Mesmo atuando fora de casa, os Blues buscam uma vitória para avançar na Copa da Liga Inglesa e se recuperar do último resultado negativo.

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Onde assistir Liverpool x Chelsea ao vivo?

A partida entre Liverpool e Chelsea, pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa de 2026/27, terá transmissão ao vivo em:

Transmissão: Disney+ (plano Premium);

O confronto será disputado nesta quarta-feira (28), às 16h (horário de Brasília), no estádio de Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.

Prováveis escalações de Liverpool e Chelsea

Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)

Alisson; Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Van Dijk e Tsimikas; Mac Allister, Gravenberch e Florian Wirtz; Rio Ngumoha, Barcola e Isak.

  • Desfalques: Victor Muñoz e Dominik Szoboszlai.

Chelsea (Técnico: Xabi Alonso)

Penders; Acheampong, Lacroix e Levi Colwill; Henderson, Caicedo, Cole Palmer e Morgan Rogers; Emegha, Estêvão e Welbeck.

Ficha técnica de Liverpool x Chelsea

  • Jogo: Liverpool x Chelsea;
  • Competição: Copa da Liga Inglesa 2026/27;
  • Rodada: Quarta rodada;
  • Data: quarta-feira, 28 de outubro de 2026;
  • Horário: 16h (de Brasília);
  • Local: Anfield, Liverpool (Inglaterra);
  • Transmissão: Disney+ (plano Premium).

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.