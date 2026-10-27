Grêmio x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

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Na luta contra o rebaixamento, o Tricolor recebe um adversário que briga na parte de cima da tabela; confira os detalhes do confronto

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Grêmio e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto coloca frente a frente equipes com objetivos diferentes na reta final da competição. Na 17ª posição, com 34 pontos, o Grêmio busca sair da zona de rebaixamento. Já o Athletico-PR ocupa o quarto lugar e tenta se manter entre os primeiros colocados.

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV por assinatura, e pelo Premiere, no pay-per-view. O duelo também marca um encontro entre dois ataques que já marcaram 12 gols cada em jogadas de bola parada no campeonato.

Como chegam Grêmio e Athletico-PR

O Grêmio chega motivado após vencer o Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira. O gol de Braithwaite, nos acréscimos do segundo tempo, encerrou um jejum de quase 11 meses sem vitórias do clube fora de casa pela Série A. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 34 pontos e reduziu para um ponto a distância em relação ao Internacional, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi não poderá contar com o lateral-direito Diego Caito, que sofreu uma lesão na partida anterior. João Pedro aparece como opção para ocupar a posição. O treinador também avalia uma possível mudança no esquema tático, com a possibilidade de reforçar o meio-campo.

O Athletico-PR, por sua vez, vem de empate por 1 a 1 contra o Vitória, no Barradão. O Furacão está na quarta colocação do Brasileirão. O técnico Odair Hellmann conta com retornos importantes para o setor defensivo, incluindo os zagueiros Dantas e Arthur Dias e o lateral-direito Benavídez.

A principal dúvida está no ataque. Viveros, artilheiro do Brasileirão com 21 gols, sente dores físicas e pode não atuar. Caso seja vetado, Kerwin Vargas aparece como alternativa para a posição.

Bola parada pode ser decisiva em Grêmio x Athletico-PR

Um dos pontos de atenção para o confronto é o desempenho das equipes em jogadas de bola parada. O Grêmio marcou 12 gols dessa maneira no campeonato, incluindo o gol de Braithwaite contra o Coritiba, após cobrança de escanteio de Krovinovic.

O Athletico-PR também soma 12 gols em lances de bola parada, mas apresenta dificuldades defensivas nesse fundamento. O time paranaense sofreu 17 gols dessa forma ao longo de 32 rodadas, quase metade dos 38 gols concedidos no total. Na partida anterior, contra o Vitória, a equipe voltou a ser vazada após uma cobrança de escanteio.

O desempenho defensivo nesse tipo de jogada será um dos desafios do Furacão em Porto Alegre, especialmente diante de um adversário que tem aproveitado essas situações para marcar.

Prováveis escalações de Grêmio x Athletico-PR

Grêmio — técnico: Renato Portaluppi

Weverton; Gustavo Martins, Balbuena e Wallace; João Pedro, Noriega, Villasanti e Marlon; Pavon, Amuzu e Carlos Vinícius.

Diego Caito está fora por lesão, e João Pedro deve assumir a lateral direita. Renato Portaluppi ainda pode modificar a formação para acrescentar um jogador de ligação no meio-campo.

Athletico-PR — técnico: Odair Hellmann

Mycael; Baldini, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Portilla, Luiz Gustavo e Mendoza; Leozinho, João Cruz e Viveros (ou Kerwin Vargas).

Viveros é dúvida por causa de dores físicas. Na defesa, os retornos de Dantas, Arthur Dias e Benavídez ampliam as opções do treinador para a partida.

Onde assistir a Grêmio x Athletico-PR ao vivo

O jogo entre Grêmio e Athletico-PR terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão por assinatura, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view. A partida começa às 21h30 desta quinta-feira (29), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Ingressos e acesso à Arena do Grêmio

O clube gaúcho disponibilizou condições especiais para diferentes categorias de sócios com o objetivo de mobilizar a torcida para o confronto. Associados das modalidades Cadeira e Arquibancada puderam resgatar até dois ingressos gratuitos para acompanhantes em setores autorizados.

Sócios Diamante e Ouro tiveram a opção de comprar até duas entradas extras com os descontos tradicionais de suas categorias. Já os ingressos para Sócios Infantis foram disponibilizados por R$ 5. As promoções não contemplam camarotes, o setor Gold Premium Sul nem o espaço destinado à torcida visitante.

As vendas começaram em 23 de outubro para sócios e no dia seguinte para o público geral, pelo site oficial do Grêmio. Algumas modalidades tiveram lotes promocionais esgotados. O acesso ao estádio exige biometria facial, e os portões serão abertos às 19h30, duas horas antes do início da partida.

Arbitragem de Grêmio x Athletico-PR

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Alex Gomes Stefano (RJ) Assistente: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) Assistente: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Ficha técnica: Grêmio x Athletico-PR