Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 33ª rodada da Série A
Na zona de rebaixamento, Corinthians recebe o Mirassol nesta sexta-feira (30), pela 33ª rodada do Brasileirão; veja onde assistir e escalações
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Corinthians e Mirassol se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que lutam para se afastar da zona de rebaixamento. O Corinthians ocupa a 18ª colocação, com 33 pontos em 32 partidas, enquanto o Mirassol aparece no 15º lugar, com 37 pontos, também após 32 jogos.
Na rodada anterior, o Timão foi derrotado pelo Vasco por 3 a 2, fora de casa, enquanto o Mirassol empatou por 1 a 1 com o São Paulo. Separados por apenas quatro pontos, os clubes disputam um confronto direto importante na reta final do Brasileirão.
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Como chegam Corinthians e Mirassol?
Corinthians
O Corinthians chega à 33ª rodada do Campeonato Brasileiro em situação delicada. A equipe comandada pelo técnico Clarence Seedorf ocupa a 18ª colocação, com 33 pontos em 32 partidas, e precisa voltar a vencer para tentar deixar a zona de rebaixamento.
No último sábado (24), o Timão foi derrotado pelo Vasco por 3 a 2, em São Januário, no Rio de Janeiro. O resultado manteve a equipe paulista entre os quatro últimos colocados da competição.
Agora, o Corinthians retorna à Neo Química Arena para enfrentar um adversário direto na luta contra o descenso. Uma vitória sobre o Mirassol diminuiria para apenas um ponto a distância entre as equipes, aumentando a disputa pelas posições fora do Z4.
Mirassol
O Mirassol chega ao confronto ocupando a 15ª colocação, com 37 pontos em 32 jogos. A equipe comandada pelo técnico Rafael Guanaes tenta conquistar mais três pontos para ampliar a distância em relação à zona de rebaixamento.
Na rodada anterior, o Leão empatou por 1 a 1 com o São Paulo, em casa, no dia 24 de outubro. O resultado manteve o clube próximo das últimas posições da tabela.
Apesar da situação na classificação, o Mirassol leva vantagem no retrospecto recente do confronto. No primeiro turno, a equipe venceu o Corinthians por 2 a 1, no dia 3 de maio, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.
Agora, o clube busca repetir o resultado, desta vez fora de casa, para se distanciar de um concorrente direto na luta pela permanência na Série A.
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Onde assistir Corinthians x Mirassol ao vivo?
A partida entre Corinthians e Mirassol, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:
- Transmissão: SporTV e Premiere;
O confronto será disputado nesta sexta-feira (30), às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.
Prováveis escalações de Corinthians e Mirassol
Corinthians (Técnico: Clarence Seedorf)
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; André Luiz e Breno Bidon; Dieguinho, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Yuri Alberto.
- Desfalques: Lingard (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), Alex Santana, Gabriel Paulista, Memphis Depay, Raniele e Labyad.
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson e Neto Moura; Alesson, Eduardo e Edson Carioca; Bruno Santos.
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Arbitragem de Corinthians x Mirassol
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
- Árbitro assistente 1: Daniel Luis Marques (SP);
- Árbitro assistente 2: Henrique Perinelli Oliveira (SP);
- Quarto árbitro: Wallas Martins Lopes (MA);
- VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP).
Ficha técnica de Corinthians x Mirassol
- Jogo: Corinthians x Mirassol;
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A de 2026;
- Rodada: 33ª rodada;
- Data: sexta-feira, 30 de outubro de 2026;
- Horário: 20h (de Brasília);
- Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP);
- Transmissão: SporTV e Premiere.
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