Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 33ª rodada da Série A

Na zona de rebaixamento, Corinthians recebe o Mirassol nesta sexta-feira (30), pela 33ª rodada do Brasileirão; veja onde assistir e escalações

por Lucas Valle
Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 33ª rodada da Série A
Corinthians e Mirassol se enfrentam pelo Brasileirão

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Corinthians e Mirassol se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que lutam para se afastar da zona de rebaixamento. O Corinthians ocupa a 18ª colocação, com 33 pontos em 32 partidas, enquanto o Mirassol aparece no 15º lugar, com 37 pontos, também após 32 jogos.

Na rodada anterior, o Timão foi derrotado pelo Vasco por 3 a 2, fora de casa, enquanto o Mirassol empatou por 1 a 1 com o São Paulo. Separados por apenas quatro pontos, os clubes disputam um confronto direto importante na reta final do Brasileirão.

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Como chegam Corinthians e Mirassol?

Corinthians

O Corinthians chega à 33ª rodada do Campeonato Brasileiro em situação delicada. A equipe comandada pelo técnico Clarence Seedorf ocupa a 18ª colocação, com 33 pontos em 32 partidas, e precisa voltar a vencer para tentar deixar a zona de rebaixamento.

No último sábado (24), o Timão foi derrotado pelo Vasco por 3 a 2, em São Januário, no Rio de Janeiro. O resultado manteve a equipe paulista entre os quatro últimos colocados da competição.

Agora, o Corinthians retorna à Neo Química Arena para enfrentar um adversário direto na luta contra o descenso. Uma vitória sobre o Mirassol diminuiria para apenas um ponto a distância entre as equipes, aumentando a disputa pelas posições fora do Z4.

Mirassol

O Mirassol chega ao confronto ocupando a 15ª colocação, com 37 pontos em 32 jogos. A equipe comandada pelo técnico Rafael Guanaes tenta conquistar mais três pontos para ampliar a distância em relação à zona de rebaixamento.

Na rodada anterior, o Leão empatou por 1 a 1 com o São Paulo, em casa, no dia 24 de outubro. O resultado manteve o clube próximo das últimas posições da tabela.

Apesar da situação na classificação, o Mirassol leva vantagem no retrospecto recente do confronto. No primeiro turno, a equipe venceu o Corinthians por 2 a 1, no dia 3 de maio, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Agora, o clube busca repetir o resultado, desta vez fora de casa, para se distanciar de um concorrente direto na luta pela permanência na Série A.

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Onde assistir Corinthians x Mirassol ao vivo?

A partida entre Corinthians e Mirassol, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:

  • Transmissão: SporTV e Premiere;

O confronto será disputado nesta sexta-feira (30), às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Prováveis escalações de Corinthians e Mirassol

Corinthians (Técnico: Clarence Seedorf)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; André Luiz e Breno Bidon; Dieguinho, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Yuri Alberto.

  • Desfalques: Lingard (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), Alex Santana, Gabriel Paulista, Memphis Depay, Raniele e Labyad.

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson e Neto Moura; Alesson, Eduardo e Edson Carioca; Bruno Santos.

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Arbitragem de Corinthians x Mirassol

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
  • Árbitro assistente 1: Daniel Luis Marques (SP);
  • Árbitro assistente 2: Henrique Perinelli Oliveira (SP);
  • Quarto árbitro: Wallas Martins Lopes (MA);
  • VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP).

Ficha técnica de Corinthians x Mirassol

  • Jogo: Corinthians x Mirassol;
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A de 2026;
  • Rodada: 33ª rodada;
  • Data: sexta-feira, 30 de outubro de 2026;
  • Horário: 20h (de Brasília);
  • Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP);
  • Transmissão: SporTV e Premiere.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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