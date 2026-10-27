Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e escalações do clássico

Rivais mineiros se enfrentam na Arena MRV pela reta final do Campeonato Brasileiro, em duelo que pode alterar a distância entre as equipes na tabela

por Thiago Seabra
Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e escalações do clássico
Reinier comemorando gol pelo Atlético-MG

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Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O clássico será o último entre os rivais mineiros nesta temporada.

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no sistema pay-per-view. O confronto coloca frente a frente duas equipes que disputam posições na parte de cima da tabela e pode alterar a distância entre os clubes na reta final da competição.

Como chegam Atlético-MG e Cruzeiro

O Cruzeiro ocupa a terceira colocação, com 54 pontos em 32 jogos. A equipe comandada por Artur Jorge vem de duas vitórias consecutivas e venceu o Remo por 1 a 0 na última rodada, no Mineirão. O gol foi marcado por Fabrício Bruno, de cabeça, após cobrança de escanteio de Matheus Pereira.

Com o resultado, a Raposa elevou para 85,6% suas chances de classificação à Libertadores de 2027, de acordo com projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O objetivo do clube é terminar entre os quatro primeiros para garantir vaga direta na fase de grupos do torneio continental.

O Atlético-MG aparece na sexta posição, com 50 pontos. Na rodada anterior, o time perdeu por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã. Bernard abriu o placar para o Galo, e Renan Lodi marcou o segundo gol alvinegro, mas a equipe sofreu o gol decisivo em cobrança de pênalti nos acréscimos.

Além de tentar se recuperar no Brasileirão, o Atlético precisa administrar o desgaste de uma sequência de cinco partidas em 13 dias. A equipe também tem pela frente o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, previsto para domingo, em Porto Alegre.

O que está em jogo no clássico

Uma vitória do Cruzeiro levará a equipe aos 57 pontos e ampliará para sete pontos a vantagem sobre o rival, que permanecerá com 50. Em caso de empate, a Raposa chegará a 55 pontos, enquanto o Atlético-MG terá 51.

Se vencer em casa, o Galo alcançará 53 pontos e reduzirá a diferença para apenas um ponto. Independentemente do resultado, o Cruzeiro terminará a 33ª rodada à frente do Atlético-MG na classificação.

Desfalques e possíveis mudanças

No Cruzeiro, o zagueiro João Marcelo retorna após cumprir suspensão e volta a disputar uma vaga na defesa. O atacante Felipe Morais, em recuperação de uma lesão muscular, tende a continuar fora. Keny Arroyo sentiu um mal-estar contra o Remo, mas se recuperou e não preocupa para o clássico.

A comissão técnica de Artur Jorge avalia manter a formação com quatro meio-campistas ou voltar a utilizar três atacantes. Oito jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos: Otávio, Fabrício Bruno, Lucas Villalba, William, Gerson, Matheus Pereira, Kaio Jorge e Keny Arroyo.

Do lado do Atlético-MG, o zagueiro Vitor Hugo está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo. Cuello, que sofreu um trauma na costela, e Fred, em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, são dúvidas para a partida.

Reinier e Kevin Castaño foram preservados de atuar durante os 90 minutos na última rodada. Com a semifinal da Copa do Brasil no calendário, Eduardo Domínguez também avalia a possibilidade de poupar titulares.

Onde assistir ao vivo

Atlético-MG x Cruzeiro terá transmissão ao vivo do Premiere, serviço de pay-per-view. A partida será disputada nesta quinta-feira (29), às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Ficha técnica

  • Jogo: Atlético-MG x Cruzeiro
  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série A, 33ª rodada
  • Data: quinta-feira, 29 de outubro de 2026
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)
  • Técnicos: Eduardo Domínguez (Atlético-MG) e Artur Jorge (Cruzeiro)
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.