Santos x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e informações pelo Brasileirão

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Peixe tenta aproveitar o mando de campo para avançar na disputa por uma vaga continental, enquanto o rival defende a liderança da competição nacional

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Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O clássico coloca frente a frente equipes com objetivos diferentes nesta reta final.

O Palmeiras lidera a competição, com 69 pontos, enquanto o Santos ocupa a oitava posição, com 46, e tenta se aproximar de uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

A partida será disputada na Vila Belmiro, após a diretoria santista consultar a possibilidade de transferir o confronto para a Neo Química Arena, em São Paulo, mas optar por manter o mando de campo.

Como chegam Santos e Palmeiras

O Palmeiras chega embalado por quatro vitórias consecutivas e nove jogos de invencibilidade no Brasileirão.

Na rodada anterior, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, com gols de Maurício e Giay.

O time soma 69 pontos, dois a mais que o Flamengo, segundo colocado, que tem uma partida a menos.

Para o clássico, o Verdão conta com os retornos do lateral-esquerdo Joaquín Piquerez e do meio-campista Andreas Pereira, que cumpriram suspensão na rodada passada.

Paulinho deve ficar fora por questões físicas, enquanto Ramón Sosa e Vitor Roque são dúvidas. Maurício, Jhon Arias, Flaco López e Luis Pacheco estão pendurados.

O Santos, por sua vez, empatou por 1 a 1 com o Bahia na última rodada, na Vila Belmiro. O gol santista foi marcado pelo zagueiro Luan Peres nos acréscimos.

Com 46 pontos, o Peixe busca a vitória em casa para continuar na disputa por uma vaga na Libertadores.

A principal ausência será Neymar, suspenso após ser advertido e expulso no confronto contra o Bahia.

O atacante deverá cumprir dois jogos de suspensão e só voltar depois da Data Fifa. O goleiro Gabriel Brazão, o lateral-esquerdo Escobar e o zagueiro Lucas Veríssimo também estão fora por questões médicas.

O volante Willian Arão pode voltar a ser relacionado, enquanto Arthur e Vinicius Lira seguem em processo de recuperação.

Onde assistir Santos x Palmeiras ao vivo

O clássico entre Santos e Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

A partida poderá ser acompanhada por meio das operadoras de televisão por assinatura e da plataforma Globoplay, conforme o acesso contratado pelo torcedor.

O jogo não terá transmissão em TV aberta nem em serviço de streaming gratuito.

Retrospecto de Santos x Palmeiras

O clássico soma 359 confrontos na história. O Palmeiras tem 156 vitórias, contra 109 do Santos, além de 94 empates. O Verdão marcou 597 gols, enquanto o Peixe balançou as redes 490 vezes.

Apesar da vantagem geral, o Palmeiras tem retrospecto desfavorável na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Em 24 partidas no estádio santista pela competição, foram seis vitórias alviverdes, seis empates e 12 triunfos do Santos.

O encontro mais recente entre os clubes na Vila aconteceu em 2 de setembro, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O empate por 0 a 0 garantiu a classificação palmeirense.

Ingressos para Santos x Palmeiras

A venda de ingressos começou nesta segunda-feira (26), exclusivamente pela internet.

A comercialização foi organizada por etapas de prioridade para associados do programa Sócio Rei, de acordo com a categoria de cada torcedor.

O público geral cadastrado no plano gratuito Santos Mais Popular também teve acesso à compra.

Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site do Sócio Rei ou pelo aplicativo Santos APP, com pagamento via Pix, cartão de débito ou cartão de crédito.

O acesso à Vila Belmiro exige cadastro e validação de biometria facial para todos os setores do estádio. Os portões estão previstos para abrir às 17h30.

A gratuidade é limitada a crianças com menos de dois anos no colo dos responsáveis, e a meia-entrada segue o limite legal de 40% dos ingressos disponíveis.

Ficha técnica: Santos x Palmeiras