Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 33ª rodada da Série A
Após derrota para a Chapecoense, Fluminense recebe o Internacional nesta quarta-feira (28), no Maracanã; Colorado tenta se afastar do Z4
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Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.
As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na classificação. O Fluminense ocupa a quinta colocação, com 51 pontos em 32 partidas, enquanto o Internacional aparece na 16ª posição, com 35 pontos, também após 32 jogos.
O Tricolor busca recuperação após ser derrotado pela Chapecoense na rodada anterior. Já o Colorado chega embalado por uma vitória sobre o Botafogo e tenta conquistar mais três pontos para se afastar da zona de rebaixamento.
Como chegam Fluminense e Internacional
Fluminense
O Fluminense chega à 33ª rodada do Campeonato Brasileiro ocupando a quinta colocação, com 51 pontos em 32 partidas. A equipe comandada pelo técnico Marcão busca se recuperar na competição e continuar na disputa pelas primeiras posições da tabela.
Na rodada anterior, disputada no último sábado (24), o Tricolor foi derrotado pela Chapecoense por 2 a 1, na Arena Condá, em Chapecó. O resultado representou um tropeço diante da equipe que ocupava a última colocação do Brasileirão.
Agora, o Fluminense retorna ao Maracanã para tentar reencontrar o caminho das vitórias diante de sua torcida. O confronto também representa uma oportunidade de revanche, já que o Internacional levou a melhor no primeiro turno.
Na ocasião, os gaúchos venceram por 2 a 0, no Beira-Rio, em partida disputada no dia 3 de maio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Internacional
O Internacional chega ao confronto ocupando a 16ª colocação, com 35 pontos em 32 partidas. A equipe comandada pelo técnico Eduardo Baptista tenta se distanciar da zona de rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro.
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Na última rodada, o Colorado conquistou uma vitória importante ao derrotar o Botafogo por 3 a 0, no Beira-Rio, no sábado (24). O resultado deu fôlego à equipe gaúcha na luta pela permanência na Série A.
Agora, o Internacional terá pela frente o Fluminense, fora de casa, buscando manter o desempenho apresentado diante dos cariocas na rodada anterior
Onde assistir Fluminense x Internacional ao vivo?
A partida entre Fluminense e Internacional, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: Record;
- YouTube: CazéTV;
- Pay-per-view: Premiere;
O confronto será disputado nesta quarta-feira (28), às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Prováveis escalações de Fluminense e Internacional
Fluminense (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Guilherme Arana; Hércules, Nonato e Ganso; Serna, Canobbio e Hulk.
- Desfalques: Alisson, John Kennedy, Julián Millán e Martinelli
Internacional (Técnico: Eduardo Baptista)
Matheus Cunha; Bruno Gomes, Maripán, José Juninho e Matheus Bahia; Ronaldo, Thiago Maia e Alan Patrick; Bernabei, Aguirre e Alerrandro.
- Desfalques: Victor Gabriel (suspenso); Rochet, Kayky, Sanabria, Maripán e Alan Patrick (lesionados).
Arbitragem de Fluminense x Internacional
- Árbitro: Lucas Casagrande (PR);
- Árbitro assistente 1: Bruno Boschilia (PR);
- Árbitro assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
- Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE);
- VAR: Heber Roberto Lopes (SC).
Ficha técnica de Fluminense x Internacional
- Jogo: Fluminense x Internacional;
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A de 2026;
- Rodada: 33ª rodada;
- Data: quarta-feira, 28 de outubro de 2026;
- Horário: 19h30 (de Brasília);
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);
- Transmissão: Record, CazéTV e Premiere.
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