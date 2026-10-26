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Coritiba x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 32ª rodada da Série A

Na zona de rebaixamento, Grêmio visita o Coritiba nesta segunda-feira (26), no Couto Pereira, em busca de uma vitória para reagir no Brasileirão

Por Lucas Valle Publicado em 26/10/2026 às 8:13 | Atualizado em 26/10/2026 às 8:18
Partida entre Grêmio e Coritiba pelo primeiro turno do Brasileiro
Partida entre Grêmio e Coritiba pelo primeiro turno do Brasileiro - LUCAS UEBEL/GREMIO

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Coritiba e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na classificação. O Coritiba ocupa a 12ª colocação, com 39 pontos em 31 partidas, enquanto o Grêmio aparece na 18ª posição, com 31 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Ambos os clubes buscam recuperação após derrotas na rodada anterior. O Coxa perdeu para o Atlético-MG, fora de casa, enquanto o Tricolor Gaúcho foi superado pelo Cruzeiro, em Porto Alegre.

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Como chegam Coritiba e Grêmio

Coritiba

O Coritiba chega à 32ª rodada do Campeonato Brasileiro ocupando a 12ª colocação, com 39 pontos em 31 partidas. A equipe comandada pelo técnico Fernando Seabra busca voltar a vencer para se distanciar das últimas posições da tabela.

No compromisso mais recente pelo Brasileirão, disputado no dia 17 de outubro, o Coxa foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0, fora de casa.

Agora, o Coritiba retorna ao Couto Pereira para enfrentar um adversário que luta contra o rebaixamento. A equipe paranaense tenta aproveitar o mando de campo para conquistar três pontos importantes na reta final da competição.

Grêmio

O Grêmio chega ao confronto em situação delicada no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Luís Castro ocupa a 18ª colocação, com 31 pontos em 31 partidas, e busca uma vitória para tentar deixar a zona de rebaixamento.

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Na última rodada, disputada no dia 18 de outubro, o Tricolor Gaúcho foi derrotado pelo Cruzeiro por 4 a 2, em Porto Alegre. O resultado manteve a equipe entre os quatro últimos colocados da Série A.

O confronto diante do Coritiba representa mais uma oportunidade para o Grêmio reagir na reta final do Brasileirão. No primeiro turno, os gaúchos levaram a melhor e venceram o Coxa por 1 a 0, em partida disputada no dia 26 de abril, na Arena do Grêmio, pela 13ª rodada.

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Onde assistir Coritiba x Grêmio ao vivo?

A partida entre Coritiba e Grêmio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:

  • Transmissão: Premiere;

O confronto será disputado nesta segunda-feira (26), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Prováveis escalações de Coritiba e Grêmio

Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Morisco; Tinga (Bustos), Tiago Cóser, Jacy e Felipe Jonatan; Nicolas Fonseca, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Paulo Roberto (Breno Lopes) e Pedro Rocha.

  • Desfalques: Lucas Ronier (LCA) e Thiago Santos (suspenso).
  • Pendurados: Jacy, Josué, Paulo Roberto e Pedro Rocha.

Grêmio (Técnico: Luís Castro)

Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins (Balbuena), Wallace e Marlon; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu.

  • Desfalques: Kannemann (suspenso), Danilo Barbosa, Nardoni, Jovane Cabral e João Borne (lesionados).
  • Pendurados: Carlos Vinícius, Diego Caito, João Pedro, Nardoni, Villasanti e Weverton.

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Arbitragem de Coritiba x Grêmio

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
  • Árbitra assistente 1: Anne Kesy Gomes de Sá (AM);
  • Árbitro assistente 2: Alex dos Santos (SC);
  • Quarto árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL);
  • VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

Ficha técnica de Coritiba x Grêmio

  • Jogo: Coritiba x Grêmio;
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A de 2026;
  • Rodada: 32ª rodada;
  • Data: segunda-feira, 26 de outubro de 2026;
  • Horário: 19h30 (de Brasília);
  • Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR);
  • Transmissão: Premiere.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.