Coritiba x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 32ª rodada da Série A
Na zona de rebaixamento, Grêmio visita o Coritiba nesta segunda-feira (26), no Couto Pereira, em busca de uma vitória para reagir no Brasileirão
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Coritiba e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.
As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na classificação. O Coritiba ocupa a 12ª colocação, com 39 pontos em 31 partidas, enquanto o Grêmio aparece na 18ª posição, com 31 pontos, dentro da zona de rebaixamento.
Ambos os clubes buscam recuperação após derrotas na rodada anterior. O Coxa perdeu para o Atlético-MG, fora de casa, enquanto o Tricolor Gaúcho foi superado pelo Cruzeiro, em Porto Alegre.
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Como chegam Coritiba e Grêmio
Coritiba
O Coritiba chega à 32ª rodada do Campeonato Brasileiro ocupando a 12ª colocação, com 39 pontos em 31 partidas. A equipe comandada pelo técnico Fernando Seabra busca voltar a vencer para se distanciar das últimas posições da tabela.
No compromisso mais recente pelo Brasileirão, disputado no dia 17 de outubro, o Coxa foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0, fora de casa.
Agora, o Coritiba retorna ao Couto Pereira para enfrentar um adversário que luta contra o rebaixamento. A equipe paranaense tenta aproveitar o mando de campo para conquistar três pontos importantes na reta final da competição.
Grêmio
O Grêmio chega ao confronto em situação delicada no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Luís Castro ocupa a 18ª colocação, com 31 pontos em 31 partidas, e busca uma vitória para tentar deixar a zona de rebaixamento.
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Na última rodada, disputada no dia 18 de outubro, o Tricolor Gaúcho foi derrotado pelo Cruzeiro por 4 a 2, em Porto Alegre. O resultado manteve a equipe entre os quatro últimos colocados da Série A.
O confronto diante do Coritiba representa mais uma oportunidade para o Grêmio reagir na reta final do Brasileirão. No primeiro turno, os gaúchos levaram a melhor e venceram o Coxa por 1 a 0, em partida disputada no dia 26 de abril, na Arena do Grêmio, pela 13ª rodada.
Onde assistir Coritiba x Grêmio ao vivo?
A partida entre Coritiba e Grêmio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:
- Transmissão: Premiere;
O confronto será disputado nesta segunda-feira (26), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.
Prováveis escalações de Coritiba e Grêmio
Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Tinga (Bustos), Tiago Cóser, Jacy e Felipe Jonatan; Nicolas Fonseca, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Paulo Roberto (Breno Lopes) e Pedro Rocha.
- Desfalques: Lucas Ronier (LCA) e Thiago Santos (suspenso).
- Pendurados: Jacy, Josué, Paulo Roberto e Pedro Rocha.
Grêmio (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins (Balbuena), Wallace e Marlon; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu.
- Desfalques: Kannemann (suspenso), Danilo Barbosa, Nardoni, Jovane Cabral e João Borne (lesionados).
- Pendurados: Carlos Vinícius, Diego Caito, João Pedro, Nardoni, Villasanti e Weverton.
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Arbitragem de Coritiba x Grêmio
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
- Árbitra assistente 1: Anne Kesy Gomes de Sá (AM);
- Árbitro assistente 2: Alex dos Santos (SC);
- Quarto árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL);
- VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
Ficha técnica de Coritiba x Grêmio
- Jogo: Coritiba x Grêmio;
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A de 2026;
- Rodada: 32ª rodada;
- Data: segunda-feira, 26 de outubro de 2026;
- Horário: 19h30 (de Brasília);
- Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR);
- Transmissão: Premiere.
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