Ceará x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 36ª rodada da Série B

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Ceará busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto Goiás tenta diminuir a distância para o G6 da Série B nesta terça-feira (27), no Castelão

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Ceará e Goiás se enfrentam nesta terça-feira (27), às 20h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na reta final da competição. O Ceará ocupa a 16ª colocação, com 43 pontos em 34 partidas, e tenta se afastar da zona de rebaixamento. Já o Goiás aparece na décima posição, com 49 pontos, e busca uma vitória para continuar na disputa pelo acesso à Série A.

Na rodada anterior, os dois clubes empataram. O Vozão ficou no 2 a 2 com o Juventude, enquanto o Esmeraldino não saiu do 0 a 0 diante do Náutico.

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Como chegam Ceará e Goiás

Ceará

O Ceará chega à 35ª rodada da Série B ocupando a 16ª colocação, com 43 pontos em 34 jogos. A equipe comandada pelo técnico Daniel Paulista tenta conquistar uma vitória para ganhar tranquilidade na luta contra o rebaixamento.

Apesar de estar fora da zona de descenso, o Vozão ainda precisa somar pontos para garantir sua permanência na segunda divisão. Atualmente, o clube tem seis pontos de vantagem sobre o Avaí, primeiro time dentro do Z4, com 37 pontos.

Na última rodada, o Ceará empatou por 2 a 2 com o Juventude, resultado que manteve a equipe próxima das últimas posições da classificação.

Agora, o Alvinegro retorna ao Castelão para enfrentar um adversário que ainda sonha com o acesso. A partida representa uma oportunidade importante para ampliar a distância em relação à zona de rebaixamento.

Goiás

O Goiás chega ao confronto ocupando a décima colocação da Série B, com 49 pontos. Apesar da distância para os primeiros colocados, a equipe comandada pelo técnico Mozart ainda mantém chances de alcançar o G6 e disputar o acesso à elite do futebol brasileiro.

Na rodada anterior, o Esmeraldino empatou por 0 a 0 com o Náutico, resultado que dificultou sua aproximação da zona de classificação.

Uma vitória diante do Ceará levaria o Goiás aos 52 pontos, apenas três atrás do CRB, atual sexto colocado, com 55. O resultado seria fundamental para manter o clube vivo na disputa pelas últimas vagas do G6.

Além disso, o Goiás ainda terá confrontos diretos contra adversários envolvidos na briga pelo acesso. Após enfrentar o Ceará, o Esmeraldino receberá CRB e Ponte Preta, antes de encerrar sua participação na primeira fase diante do Sport, fora de casa.

Os duelos contra CRB e Sport podem ser determinantes para as pretensões do clube goiano, já que ambos também disputam posições na parte de cima da tabela.

Onde assistir Ceará x Goiás ao vivo?

A partida entre Ceará e Goiás, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026, terá transmissão ao vivo em:

Transmissão: Disney+;

O confronto será disputado nesta terça-feira (27), às 20h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.

Prováveis escalações de Ceará e Goiás

Ceará (Técnico: Daniel Paulista)

Richard; Sánchez, Gabriel Silva, Éder e Bryan Borges; Zanocelo, João Gabriel e Melk; Saulo Mineiro, Enzo e R. López.

Goiás (Técnico: Mozart)

Tadeu; Nicolas, Ramon, Lucas Ribeiro e Djalma Silva; Filipe Machado, Lourenço e Lucas Lima; Lucas Rodrigues, Cadu e Felipe Clemente.

Arbitragem de Ceará x Goiás

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS);

Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS); Árbitro assistente 1: Cipriano da Silva Sousa (TO);

Cipriano da Silva Sousa (TO); Árbitro assistente 2: Maurício Coelho Silva Penna (RS);

Maurício Coelho Silva Penna (RS); Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE);

Luciano da Silva Miranda Filho (CE); VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF).

Ficha técnica de Ceará x Goiás

Jogo: Ceará x Goiás;

Ceará x Goiás; Competição: Campeonato Brasileiro Série B de 2026;

Campeonato Brasileiro Série B de 2026; Rodada: 35ª rodada;

35ª rodada; Data: terça-feira, 27 de outubro de 2026;

terça-feira, 27 de outubro de 2026; Horário: 20h (de Brasília);

20h (de Brasília); Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE);

Arena Castelão, Fortaleza (CE); Transmissão: Disney+.

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