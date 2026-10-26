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Bahia x São Paulo ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelo Brasileirão

Time baiano tenta consolidar posição na parte de cima da tabela, enquanto equipe paulista busca reduzir a distância para o adversário na reta final

Por Thiago Seabra Publicado em 26/10/2026 às 11:08
Willian José, atacante do Bahia
Willian José, atacante do Bahia - Rafael Rodrigues/EC Bahia

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Bahia e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam consolidar seus objetivos na reta final da competição. O Bahia ocupa a sétima colocação, com 50 pontos, enquanto o São Paulo aparece em nono lugar, com 43 pontos.

Com seis rodadas restantes, o time paulista tenta diminuir a diferença para o adversário, enquanto os baianos buscam somar pontos para permanecer na disputa por uma vaga em competições continentais.

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Como chegam Bahia e São Paulo

O Bahia vem de empate por 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro. Luciano Juba marcou para a equipe baiana, que sofreu o gol de igualdade nos acréscimos, anotado pelo zagueiro Luan Peres. No campeonato, o Tricolor soma 13 vitórias, 11 empates e oito derrotas, com 45 gols marcados e 40 sofridos.

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Para o duelo em casa, o técnico Rogério Ceni volta a contar com o meio-campista Jean Lucas e o lateral-direito Román Gómez, que cumpriram suspensão. Por outro lado, o zagueiro Kanu está fora após receber o terceiro cartão amarelo na partida contra o Santos.

O São Paulo também chega de empate por 1 a 1, diante do Mirassol, fora de casa. Antes desse resultado, a equipe havia vencido Vitória e Vasco em partidas consecutivas. O Tricolor paulista soma 12 vitórias, sete empates e 13 derrotas no Brasileirão.

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O centroavante Calleri evoluiu das dores no joelho esquerdo e tem chances de voltar ao time titular.

Artur ainda será avaliado após sofrer uma lesão nas costas, enquanto Cauly está liberado para integrar o banco de reservas. O lateral-esquerdo Iago cumpre suspensão, e Wendell aparece como opção para a posição. Ferreira, Nicolas, Buta e Domingos Duarte seguem no departamento médico.

Onde assistir Bahia x São Paulo ao vivo

A partida entre Bahia e São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, pela ge tv, no YouTube, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Além das transmissões oficiais, o canal Arquibancada Tricolor fará uma jornada esportiva no YouTube, com programação prevista para começar às 18h30.

Ficha técnica: Bahia x São Paulo

  • Jogo: Bahia x São Paulo
  • Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 — 33ª rodada
  • Data: 28 de outubro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
  • Transmissão: TV Globo, ge tv (YouTube) e Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.