Bahia x São Paulo ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelo Brasileirão
Time baiano tenta consolidar posição na parte de cima da tabela, enquanto equipe paulista busca reduzir a distância para o adversário na reta final
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Bahia e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam consolidar seus objetivos na reta final da competição. O Bahia ocupa a sétima colocação, com 50 pontos, enquanto o São Paulo aparece em nono lugar, com 43 pontos.
Com seis rodadas restantes, o time paulista tenta diminuir a diferença para o adversário, enquanto os baianos buscam somar pontos para permanecer na disputa por uma vaga em competições continentais.
Como chegam Bahia e São Paulo
O Bahia vem de empate por 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro. Luciano Juba marcou para a equipe baiana, que sofreu o gol de igualdade nos acréscimos, anotado pelo zagueiro Luan Peres. No campeonato, o Tricolor soma 13 vitórias, 11 empates e oito derrotas, com 45 gols marcados e 40 sofridos.
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Para o duelo em casa, o técnico Rogério Ceni volta a contar com o meio-campista Jean Lucas e o lateral-direito Román Gómez, que cumpriram suspensão. Por outro lado, o zagueiro Kanu está fora após receber o terceiro cartão amarelo na partida contra o Santos.
O São Paulo também chega de empate por 1 a 1, diante do Mirassol, fora de casa. Antes desse resultado, a equipe havia vencido Vitória e Vasco em partidas consecutivas. O Tricolor paulista soma 12 vitórias, sete empates e 13 derrotas no Brasileirão.
O centroavante Calleri evoluiu das dores no joelho esquerdo e tem chances de voltar ao time titular.
Artur ainda será avaliado após sofrer uma lesão nas costas, enquanto Cauly está liberado para integrar o banco de reservas. O lateral-esquerdo Iago cumpre suspensão, e Wendell aparece como opção para a posição. Ferreira, Nicolas, Buta e Domingos Duarte seguem no departamento médico.
Onde assistir Bahia x São Paulo ao vivo
A partida entre Bahia e São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, pela ge tv, no YouTube, e pelo Premiere, no pay-per-view.
Além das transmissões oficiais, o canal Arquibancada Tricolor fará uma jornada esportiva no YouTube, com programação prevista para começar às 18h30.
Ficha técnica: Bahia x São Paulo
- Jogo: Bahia x São Paulo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 — 33ª rodada
- Data: 28 de outubro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
- Transmissão: TV Globo, ge tv (YouTube) e Premiere