fechar
Onde assistir |

Guarulhos x Monte Carmelo ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Masculina

Equipe paulista inicia a disputa nacional após mudanças no comando técnico, enquanto os mineiros tentam superar a melhor campanha de sua história

Por Thiago Seabra Publicado em 23/10/2026 às 10:48
Sil Vôlei Guarulhos no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos
Sil Vôlei Guarulhos no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos - Mauro Horita

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O SIL Vôlei Guarulhos enfrenta o Azulim/Sicoob Vôlei Monte Carmelo neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Arnaldo José Celeste, conhecido como Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP). O confronto marca a primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027.

A equipe paulista começa a competição com mudanças no comando técnico após terminar o Campeonato Paulista na última colocação. Já o time mineiro inicia mais uma participação na elite nacional depois de alcançar as quartas de final na temporada passada.

Leia Também

Como chegam as equipes

O SIL Vôlei Guarulhos contratou Talmo Oliveira para substituir Vitinho Hillmann após a campanha no estadual.

Medalhista de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, o treinador assume a equipe com a missão de conduzir a preparação para a nova temporada.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O clube paulista disputa sua sétima edição consecutiva da Superliga. O melhor resultado foi a chegada às semifinais em 2022/2023, temporada em que também conquistou o Campeonato Paulista.

Na edição 2025/2026 da liga nacional, o Guarulhos terminou na sexta colocação.

O Azulim/Sicoob Vôlei Monte Carmelo, por sua vez, começa sua quarta temporada na elite masculina.

Na última edição, a equipe mineira alcançou as quartas de final pela primeira vez em sua história na competição, sendo eliminada por um time de Campinas.

Leia Também

Onde assistir a Guarulhos x Monte Carmelo ao vivo

A partida entre SIL Vôlei Guarulhos e Azulim/Sicoob Vôlei Monte Carmelo terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na televisão por assinatura. O jogo está marcado para as 18h30 deste sábado.

A narração será de Isabelly Morais, com comentários do ex-jogador Nalbert.

Ingressos para Guarulhos x Monte Carmelo

Os torcedores que quiserem acompanhar a estreia presencialmente podem comprar ingressos pela plataforma Sympla.

Os valores começam em R$ 25 para meia-entrada e R$ 50 para entrada inteira, além das taxas da plataforma.

Mauro Horita
Sil Vôlei Guarulhos no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos - Mauro Horita

O que muda na Superliga Masculina 2026/2027?

A fase classificatória da Superliga Masculina reúne 12 equipes em jogos de ida e volta, distribuídos ao longo de 22 rodadas. Ao fim dessa etapa, os oito melhores colocados avançam aos playoffs.

A competição também começa com alterações regulamentares alinhadas às diretrizes da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

Entre as mudanças está o aumento do limite de substituições por set, de seis para oito, além de maior rigor na avaliação de lances relacionados à condução da bola e ao chamado toque-ataque.

Ficha técnica de Guarulhos x Monte Carmelo

  • Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027
  • Rodada: primeira rodada
  • Jogo: SIL Vôlei Guarulhos x Azulim/Sicoob Vôlei Monte Carmelo
  • Data: 24 de outubro de 2026 (sábado)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Ginásio Arnaldo José Celeste (Ginásio da Ponte Grande), Guarulhos (SP)
  • Onde assistir: SporTV 2

Leia também

Chapecoense x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 32ª rodada da Série A
Série A

Chapecoense x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 32ª rodada da Série A
Coritiba x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão
ONDE ASSISTIR

Coritiba x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.