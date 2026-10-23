Guarulhos x Monte Carmelo ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Masculina
Equipe paulista inicia a disputa nacional após mudanças no comando técnico, enquanto os mineiros tentam superar a melhor campanha de sua história
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O SIL Vôlei Guarulhos enfrenta o Azulim/Sicoob Vôlei Monte Carmelo neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Arnaldo José Celeste, conhecido como Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP). O confronto marca a primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027.
A equipe paulista começa a competição com mudanças no comando técnico após terminar o Campeonato Paulista na última colocação. Já o time mineiro inicia mais uma participação na elite nacional depois de alcançar as quartas de final na temporada passada.
Como chegam as equipes
O SIL Vôlei Guarulhos contratou Talmo Oliveira para substituir Vitinho Hillmann após a campanha no estadual.
Medalhista de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, o treinador assume a equipe com a missão de conduzir a preparação para a nova temporada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O clube paulista disputa sua sétima edição consecutiva da Superliga. O melhor resultado foi a chegada às semifinais em 2022/2023, temporada em que também conquistou o Campeonato Paulista.
Na edição 2025/2026 da liga nacional, o Guarulhos terminou na sexta colocação.
O Azulim/Sicoob Vôlei Monte Carmelo, por sua vez, começa sua quarta temporada na elite masculina.
Na última edição, a equipe mineira alcançou as quartas de final pela primeira vez em sua história na competição, sendo eliminada por um time de Campinas.
- Jogos da 2ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27: onde assistir, horários e principais informações
- Brasília Vôlei x Sesc Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e informações da Superliga Feminina
- Gerdau Minas x Paulistano Barueri ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Superliga Feminina
Onde assistir a Guarulhos x Monte Carmelo ao vivo
A partida entre SIL Vôlei Guarulhos e Azulim/Sicoob Vôlei Monte Carmelo terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na televisão por assinatura. O jogo está marcado para as 18h30 deste sábado.
A narração será de Isabelly Morais, com comentários do ex-jogador Nalbert.
Ingressos para Guarulhos x Monte Carmelo
Os torcedores que quiserem acompanhar a estreia presencialmente podem comprar ingressos pela plataforma Sympla.
Os valores começam em R$ 25 para meia-entrada e R$ 50 para entrada inteira, além das taxas da plataforma.
O que muda na Superliga Masculina 2026/2027?
A fase classificatória da Superliga Masculina reúne 12 equipes em jogos de ida e volta, distribuídos ao longo de 22 rodadas. Ao fim dessa etapa, os oito melhores colocados avançam aos playoffs.
A competição também começa com alterações regulamentares alinhadas às diretrizes da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).
Entre as mudanças está o aumento do limite de substituições por set, de seis para oito, além de maior rigor na avaliação de lances relacionados à condução da bola e ao chamado toque-ataque.
Ficha técnica de Guarulhos x Monte Carmelo
- Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027
- Rodada: primeira rodada
- Jogo: SIL Vôlei Guarulhos x Azulim/Sicoob Vôlei Monte Carmelo
- Data: 24 de outubro de 2026 (sábado)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Ginásio Arnaldo José Celeste (Ginásio da Ponte Grande), Guarulhos (SP)
- Onde assistir: SporTV 2