Guarulhos x Monte Carmelo ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Masculina

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Equipe paulista inicia a disputa nacional após mudanças no comando técnico, enquanto os mineiros tentam superar a melhor campanha de sua história

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O SIL Vôlei Guarulhos enfrenta o Azulim/Sicoob Vôlei Monte Carmelo neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Arnaldo José Celeste, conhecido como Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP). O confronto marca a primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027.

A equipe paulista começa a competição com mudanças no comando técnico após terminar o Campeonato Paulista na última colocação. Já o time mineiro inicia mais uma participação na elite nacional depois de alcançar as quartas de final na temporada passada.

Como chegam as equipes

O SIL Vôlei Guarulhos contratou Talmo Oliveira para substituir Vitinho Hillmann após a campanha no estadual.

Medalhista de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, o treinador assume a equipe com a missão de conduzir a preparação para a nova temporada.

O clube paulista disputa sua sétima edição consecutiva da Superliga. O melhor resultado foi a chegada às semifinais em 2022/2023, temporada em que também conquistou o Campeonato Paulista.

Na edição 2025/2026 da liga nacional, o Guarulhos terminou na sexta colocação.

O Azulim/Sicoob Vôlei Monte Carmelo, por sua vez, começa sua quarta temporada na elite masculina.

Na última edição, a equipe mineira alcançou as quartas de final pela primeira vez em sua história na competição, sendo eliminada por um time de Campinas.

Onde assistir a Guarulhos x Monte Carmelo ao vivo

A partida entre SIL Vôlei Guarulhos e Azulim/Sicoob Vôlei Monte Carmelo terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na televisão por assinatura. O jogo está marcado para as 18h30 deste sábado.

A narração será de Isabelly Morais, com comentários do ex-jogador Nalbert.

Ingressos para Guarulhos x Monte Carmelo

Os torcedores que quiserem acompanhar a estreia presencialmente podem comprar ingressos pela plataforma Sympla.

Os valores começam em R$ 25 para meia-entrada e R$ 50 para entrada inteira, além das taxas da plataforma.

Sil Vôlei Guarulhos no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos - Mauro Horita

O que muda na Superliga Masculina 2026/2027?

A fase classificatória da Superliga Masculina reúne 12 equipes em jogos de ida e volta, distribuídos ao longo de 22 rodadas. Ao fim dessa etapa, os oito melhores colocados avançam aos playoffs.

A competição também começa com alterações regulamentares alinhadas às diretrizes da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

Entre as mudanças está o aumento do limite de substituições por set, de seis para oito, além de maior rigor na avaliação de lances relacionados à condução da bola e ao chamado toque-ataque.

Ficha técnica de Guarulhos x Monte Carmelo