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Flamengo x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Brasileirão

O líder do campeonato tenta reagir após a eliminação continental, enquanto o time mineiro chega após garantir vaga na decisão da Sul-Americana

Por Thiago Seabra Publicado em 23/10/2026 às 9:10
Reinier comemorando gol pelo Atlético-MG
Reinier comemorando gol pelo Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

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Flamengo e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão fechada, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

O Rubro-Negro chega ao confronto na liderança da competição, com 67 pontos, um a mais que o Palmeiras. Já o Atlético-MG ocupa a quinta colocação, com 50 pontos, e tenta manter o ritmo na reta final do campeonato.

As duas equipes também vêm de compromissos continentais. O Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores nos pênaltis, enquanto o time mineiro garantiu vaga na final da Copa Sul-Americana.

Como chegam Flamengo e Atlético-MG?

O Flamengo tenta concentrar suas atenções na disputa do Brasileirão após a eliminação na semifinal da Libertadores. A equipe empatou por 0 a 0 com o Estudiantes no Maracanã, repetindo o resultado do jogo de ida, mas perdeu por 3 a 2 nas cobranças de pênaltis.

Na disputa, o goleiro argentino Muslera defendeu as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique. Arrascaeta e Léo Pereira converteram para o time carioca. O meia Arrascaeta voltou a jogar ao entrar no segundo tempo, após passar por um procedimento cirúrgico no punho.

Apesar da eliminação, a semifinal registrou uma arrecadação bruta de R$ 13,1 milhões no Maracanã, a maior bilheteria do futebol brasileiro em 2026 até então.

O Atlético-MG, por sua vez, chega após vencer o Coritiba por 1 a 0 na Arena MRV, com gol de Igor Gomes, resultado que deixou a equipe com 50 pontos e na quinta posição do Brasileirão.

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Na Sul-Americana, o Galo confirmou a classificação para a final, na qual enfrentará o Boca Juniors, em Barranquilla, na Colômbia.

Apesar da vaga, o time perdeu por 2 a 0 para o Montevideo City Torque, no Uruguai, e encerrou uma sequência de oito jogos de invencibilidade.

A equipe avançou com placar agregado de 3 a 2, após vencer o primeiro confronto por 3 a 0.

Onde assistir a Flamengo x Atlético-MG ao vivo?

O torcedor poderá acompanhar Flamengo x Atlético-MG ao vivo pelo SporTV, na televisão fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view. A partida está marcada para as 20h desta segunda-feira, no Maracanã.

Ficha técnica de Flamengo x Atlético-MG

  • Partida: Flamengo x Atlético-MG
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A de 2026
  • Rodada: 32ª
  • Data: segunda-feira, 26 de outubro de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: SporTV e Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.