Flamengo x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Brasileirão
O líder do campeonato tenta reagir após a eliminação continental, enquanto o time mineiro chega após garantir vaga na decisão da Sul-Americana
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Flamengo e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão fechada, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.
O Rubro-Negro chega ao confronto na liderança da competição, com 67 pontos, um a mais que o Palmeiras. Já o Atlético-MG ocupa a quinta colocação, com 50 pontos, e tenta manter o ritmo na reta final do campeonato.
As duas equipes também vêm de compromissos continentais. O Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores nos pênaltis, enquanto o time mineiro garantiu vaga na final da Copa Sul-Americana.
Como chegam Flamengo e Atlético-MG?
O Flamengo tenta concentrar suas atenções na disputa do Brasileirão após a eliminação na semifinal da Libertadores. A equipe empatou por 0 a 0 com o Estudiantes no Maracanã, repetindo o resultado do jogo de ida, mas perdeu por 3 a 2 nas cobranças de pênaltis.
Na disputa, o goleiro argentino Muslera defendeu as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique. Arrascaeta e Léo Pereira converteram para o time carioca. O meia Arrascaeta voltou a jogar ao entrar no segundo tempo, após passar por um procedimento cirúrgico no punho.
Apesar da eliminação, a semifinal registrou uma arrecadação bruta de R$ 13,1 milhões no Maracanã, a maior bilheteria do futebol brasileiro em 2026 até então.
O Atlético-MG, por sua vez, chega após vencer o Coritiba por 1 a 0 na Arena MRV, com gol de Igor Gomes, resultado que deixou a equipe com 50 pontos e na quinta posição do Brasileirão.
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Na Sul-Americana, o Galo confirmou a classificação para a final, na qual enfrentará o Boca Juniors, em Barranquilla, na Colômbia.
Apesar da vaga, o time perdeu por 2 a 0 para o Montevideo City Torque, no Uruguai, e encerrou uma sequência de oito jogos de invencibilidade.
A equipe avançou com placar agregado de 3 a 2, após vencer o primeiro confronto por 3 a 0.
Onde assistir a Flamengo x Atlético-MG ao vivo?
O torcedor poderá acompanhar Flamengo x Atlético-MG ao vivo pelo SporTV, na televisão fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view. A partida está marcada para as 20h desta segunda-feira, no Maracanã.
Ficha técnica de Flamengo x Atlético-MG
- Partida: Flamengo x Atlético-MG
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A de 2026
- Rodada: 32ª
- Data: segunda-feira, 26 de outubro de 2026
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: SporTV e Premiere