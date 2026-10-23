Coritiba x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão
Confronto será disputado nesta segunda-feira, no Couto Pereira, com o time paranaense tentando reagir e os gaúchos buscando sair do Z-4
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Coritiba e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view.
O confronto reúne duas equipes pressionadas pelos resultados recentes. O Coritiba tenta encerrar uma sequência de seis jogos sem vencer, enquanto o Grêmio chega ao duelo com sete partidas consecutivas sem triunfo na Série A e ocupa a zona de rebaixamento.
Onde assistir a Coritiba x Grêmio ao vivo?
- Jogo: Coritiba x Grêmio
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A de 2026
- Rodada: 32ª
- Data: segunda-feira, 26 de outubro
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba
- Transmissão: Premiere, exclusivamente no pay-per-view
Como chega o Coritiba para enfrentar o Grêmio?
O Coritiba inicia a 32ª rodada na 12ª colocação, com 39 pontos.
A equipe paranaense tem sete pontos de vantagem sobre o Internacional, que abre a zona de rebaixamento, mas precisa voltar a vencer para evitar que os concorrentes da parte inferior da tabela reduzam a diferença.
O time comandado por Fernando Seabra não vence pelo Brasileirão há seis partidas.
O último triunfo ocorreu em 31 de agosto, quando derrotou o Remo por 3 a 2, em Belém. Desde então, foram quatro derrotas e dois empates.
Com sete rodadas restantes para o encerramento da competição, o compromisso no Couto Pereira representa uma oportunidade para o Coritiba voltar a somar três pontos diante de sua torcida.
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Breno Lopes vive jejum de gols
Um dos pontos de atenção no elenco alviverde é a fase do atacante Breno Lopes, maior investimento financeiro do clube e artilheiro da equipe no campeonato.
O jogador atravessa um período sem marcar gols e começou no banco de reservas nos compromissos recentes contra Botafogo e Atlético-MG.
Fernando Seabra também procura alternativas para recompor o meio-campo diante de um desfalque confirmado.
Após uma derrota recente, o goleiro Pedro Morisco avaliou que erros pontuais da equipe foram aproveitados pelos adversários para definir o resultado.
Como chega o Grêmio para o jogo?
O Grêmio enfrenta um cenário delicado na reta final do Campeonato Brasileiro.
A equipe gaúcha está na zona de rebaixamento e, de acordo com as probabilidades citadas para a competição, tem aproximadamente 18% de chance de permanecer na primeira divisão.
O time comandado por Renato Portaluppi acumula sete jogos sem vencer na Série A.
A última vitória foi em 30 de agosto, quando superou a Chapecoense por 3 a 1, na Arena do Grêmio. Na sequência, foram quatro derrotas e três empates.
Durante esse período, o Tricolor venceu o Internacional por 3 a 1 pela Copa do Brasil, mas o resultado não encerrou o jejum no campeonato nacional.
Entre as equipes citadas, a sequência negativa do Grêmio só é menor que a do Remo, com 11 partidas sem vitória, e a do Corinthians, com nove.
Grêmio ainda não venceu como visitante
Outro obstáculo para a equipe gaúcha é o desempenho fora de casa.
O Grêmio ainda não conquistou uma vitória como visitante no Brasileirão de 2026 e somou apenas cinco pontos em 15 partidas disputadas longe de Porto Alegre.
O resultado em Curitiba pode ser importante para as pretensões do clube na luta contra o rebaixamento, especialmente diante da proximidade do encerramento do campeonato.
Retrospecto de Coritiba x Grêmio
O Coritiba não vence o Grêmio desde 7 de setembro de 2016, quando goleou o adversário por 4 a 0 no Couto Pereira.
Naquela partida, Walisson Maia, Raphael Veiga, Neto Berola e Leandro marcaram os gols da equipe paranaense.
Desde aquele resultado, os clubes disputaram outros sete confrontos pela elite nacional, com seis vitórias gremistas e um empate.
No primeiro turno do Brasileirão de 2026, o Grêmio venceu por 1 a 0, na Arena do Grêmio. O Coritiba terminou a partida com Jacy e Bruno Melo expulsos.
Apesar do retrospecto recente favorável aos gaúchos no confronto geral, o histórico dos dez últimos jogos no Couto Pereira aponta equilíbrio: o Coritiba venceu cinco vezes, houve dois empates e o Grêmio conquistou três vitórias.
Últimos dez jogos no Couto Pereira
- 2023: Coritiba 1 x 2 Grêmio — Brasileirão
- 2021: Coritiba 1 x 1 Grêmio — Brasileirão
- 2017: Coritiba 0 x 1 Grêmio — Brasileirão
- 2016: Coritiba 4 x 0 Grêmio — Brasileirão
- 2015: Coritiba 0 x 1 Grêmio — Copa do Brasil
- 2015: Coritiba 2 x 0 Grêmio — Brasileirão
- 2014: Coritiba 1 x 1 Grêmio — Brasileirão
- 2013: Coritiba 4 x 0 Grêmio — Brasileirão
- 2012: Coritiba 3 x 2 Grêmio — Brasileirão
- 2011: Coritiba 2 x 1 Grêmio — Brasileirão