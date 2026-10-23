Chapecoense x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 32ª rodada da Série A
Lanterna do Brasileiro, a Chape busca reação diante do Fluminense, que tenta se recuperar da derrota para o Santos e seguir na parte de cima da tabela
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Chapecoense e Fluminense se enfrentam neste sábado (24), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.
As equipes chegam ao confronto em situações opostas na classificação. A Chapecoense ocupa a última colocação, com 18 pontos em 30 partidas, enquanto o Fluminense aparece na quinta posição, com 51 pontos conquistados em 31 jogos.
Ambos os clubes buscam recuperação após derrotas na rodada anterior. O time catarinense perdeu para o Botafogo, fora de casa, enquanto os cariocas foram superados pelo Santos, no Maracanã.
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Como chegam Chapecoense e Fluminense
Chapecoense
A Chapecoense chega à 32ª rodada do Campeonato Brasileiro em situação delicada. A equipe comandada pelo técnico Rafael Lacerda ocupa a 20ª colocação, com 18 pontos em 30 partidas, e tenta reagir na reta final da competição para manter vivas as chances de permanência na Série A.
Na rodada anterior, o clube catarinense foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O resultado manteve a Chapecoense na lanterna do Brasileirão.
Agora, a equipe retorna à Arena Condá para enfrentar um adversário que briga na parte de cima da classificação. O objetivo é aproveitar o mando de campo para conquistar pontos importantes na luta contra o rebaixamento.
Fluminense
O Fluminense chega ao confronto ocupando a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos em 31 jogos. A equipe comandada por Marcão busca se recuperar para continuar na disputa pelas primeiras posições da tabela.
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Na rodada anterior, o Tricolor das Laranjeiras perdeu por 2 a 1 para o Santos, no Maracanã. O resultado interrompeu a possibilidade de somar pontos importantes diante de sua torcida e aumentou a necessidade de reação.
Além disso, o Fluminense foi eliminado nos pênaltis para o Palmeiras na semifinal da Libertadores, na última quarta-feira (21).
Mesmo atuando fora de casa, o Fluminense tenta aproveitar a situação do adversário, que ocupa a última colocação, para conquistar uma vitória e fortalecer sua campanha na reta final do Brasileirão.
No primeiro turno, os cariocas levaram a melhor sobre a Chapecoense. Jogando no Maracanã, o Fluminense venceu por 2 a 1.
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Onde assistir Chapecoense x Fluminense ao vivo?
A partida entre Chapecoense e Fluminense, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video, plataforma de streaming.
O confronto será disputado neste sábado (24), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.
- Streaming: Amazon Prime Video;
- Horário: 19h30 (de Brasília);
- Data: sábado, 24 de outubro.
Prováveis escalações de Chapecoense e Fluminense
Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)
Anderson; Bruno Tubarão, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Fernando (Bolasie), Yago Felipe e Giovanni Augusto; Garcez e Túlio Eduardo.
Fluminense (Técnico: Marcão)
Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato e Acosta; Soteldo, Canobbio e Castillo.
Arbitragem de Chapecoense x Fluminense
- Árbitro: Anderson Daronco (RS);
- Árbitro assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);
- Árbitro assistente 2: Andrey Luiz de Freitas (PR);
- Quarto árbitro: João Paulo Cunha Ribeiro (GO);
- Assessor: Simone Xavier de Paula e Silva (SP);
- VAR: Vinicius Furlan (SP).
Ficha técnica de Chapecoense x Fluminense
- Jogo: Chapecoense x Fluminense;
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A de 2026;
- Rodada: 32ª rodada;
- Data: sábado, 24 de outubro de 2026;
- Horário: 19h30 (de Brasília);
- Local: Arena Condá, Chapecó (SC);
- Transmissão: Amazon Prime Video.
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