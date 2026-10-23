Bola de Ouro 2026: veja data, horário, favoritos e onde assistir
Harry Kane, Lamine Yamal e Michael Olise estão entre os destaques da disputa, que terá transmissão ao vivo para o público brasileiro
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A Bola de Ouro 2026 será entregue na próxima segunda-feira, 26 de outubro, em cerimônia marcada para as 17h (horário de Brasília), no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra. A transmissão para o Brasil será realizada pelo streaming DAZN.
A premiação organizada pela revista francesa France Football chega à sua 70ª edição e reconhece os principais destaques do futebol na temporada 2025/2026.
Entre os candidatos ao troféu masculino estão Harry Kane, Lamine Yamal, Michael Olise, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Ousmane Dembélé.
A cerimônia também premiará destaques do futebol feminino, goleiros, jovens jogadores, treinadores e clubes.
A disputa pelo principal troféu individual masculino reúne atletas com números expressivos e conquistas por equipes e seleções.
Quando será a Bola de Ouro 2026?
A cerimônia está marcada para segunda-feira, 26 de outubro de 2026, a partir das 17h, no horário de Brasília.
Esta será uma edição especial, que celebra os 70 anos da premiação. Pela primeira vez nesta edição comemorativa, a solenidade será realizada fora de Paris. O local escolhido foi o London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra.
A mudança também presta homenagem a Sir Stanley Matthews, vencedor da primeira Bola de Ouro, em 1956.
Onde assistir à Bola de Ouro 2026?
A transmissão da cerimônia para o Brasil será feita pelo DAZN, serviço de streaming.
- Data: segunda-feira, 26 de outubro de 2026
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: London Palladium Theatre, Londres, Inglaterra
- Onde assistir: DAZN
- Organização: France Football
Quem são os favoritos à Bola de Ouro 2026?
A disputa masculina reúne jogadores que se destacaram pelos números individuais e pelas conquistas coletivas.
Harry Kane, Lamine Yamal, Michael Olise e Kylian Mbappé aparecem entre os principais nomes da corrida pelo prêmio.
Harry Kane
O atacante inglês do Bayern de Munique aparece entre os candidatos de destaque após uma temporada de números expressivos. Ele acumulou 73 gols e oito assistências em 65 partidas, além de ter marcado 61 gols em 51 jogos em outro recorte estatístico da temporada.
Kane conquistou a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha. Também terminou o campeonato nacional como artilheiro, com 36 gols, e marcou seis vezes pela Inglaterra na Copa do Mundo.
A ausência dos títulos da Champions League e do Mundial é apontada como um dos fatores que podem pesar contra sua candidatura.
Lamine Yamal
O atacante do Barcelona e da seleção espanhola também está entre os favoritos. Aos 19 anos, ele chega à disputa após conquistar a Copa do Mundo com a Espanha, além de La Liga e da Supercopa da Espanha pelo clube catalão.
Yamal encerrou a temporada com 26 gols e 21 assistências no total, sendo 24 gols pelo Barcelona. Lesões no trecho final do ciclo reduziram sua sequência de partidas.
O espanhol também concorre ao prêmio de melhor jogador sub-21.
Michael Olise
O francês do Bayern de Munique se destaca pela capacidade de criação. Olise somou 26 gols e 41 assistências por clube e seleção, além de terminar a Champions League com oito passes para gol, empatado na liderança da estatística com Vinicius Jr.
Na Copa do Mundo, o atacante registrou sete assistências pela França, segundo os números apresentados para a disputa. Ele também participou da campanha que rendeu ao Bayern os principais títulos nacionais da temporada.
Kylian Mbappé
O atacante do Real Madrid aparece entre os concorrentes após marcar 58 gols e distribuir 14 assistências na temporada. Mbappé terminou como artilheiro de La Liga, com 25 gols, e da Champions League, com 15.
Na Copa do Mundo, marcou dez gols pela França. Apesar dos números individuais, a ausência de títulos do Real Madrid e o quarto lugar francês no Mundial são fatores que podem dificultar sua candidatura.
Lionel Messi
Aos 39 anos, o argentino do Inter Miami busca ampliar sua coleção de oito Bolas de Ouro. Ele somou 44 gols e 30 assistências e conduziu o clube ao título inédito da MLS Cup, além de receber o prêmio de MVP da competição.
Pela Argentina, Messi marcou oito gols e distribuiu quatro assistências na campanha que terminou com o vice-campeonato mundial. O desempenho em uma liga com menor projeção internacional e a derrota na final do Mundial aparecem como obstáculos na disputa.
Outros nomes para acompanhar
A lista de candidatos também inclui jogadores com títulos importantes por clubes e seleções. Entre eles estão o atual vencedor, Ousmane Dembélé, além de Erling Haaland, Vinicius Jr., Luis Díaz, Khvicha Kvaratskhelia, Rodri, Vitinha e Achraf Hakimi.
Dembélé venceu a edição de 2025 após a conquista continental do Paris Saint-Germain. Antes dele, Rodri havia recebido o prêmio em 2024.
Como funciona a disputa pela Bola de Ouro?
A Bola de Ouro é concedida pela France Football e considera o desempenho dos jogadores durante o ciclo da temporada avaliada. Entre os aspectos observados estão a produção individual, o rendimento coletivo e a participação em competições nacionais e internacionais.
A edição de 2026 ocorre em um cenário de disputa mais distribuída, depois de anos marcados pela rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Juntos, os dois acumularam 13 conquistas do prêmio.
O futebol brasileiro também tem uma história relevante na premiação, com títulos de Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Pelé não pôde concorrer durante sua carreira porque, até 1994, a elegibilidade era restrita a jogadores europeus.
Lista de indicados à Bola de Ouro 2026
Melhor jogador
- Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Marc Cucurella (Real Madrid/Espanha)
- Ousmane Dembélé (PSG/França)
- Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
- Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
- Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
- Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
- Achraf Hakimi (PSG/Marrocos)
- Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
- Marquinhos (PSG/Brasil)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
- Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)
- Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
- João Neves (PSG/Portugal)
- Michael Olise (Bayern de Munique/França)
- Willian Pacho (PSG/Equador)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah/Colômbia)
- Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
- Rodri (Barcelona/Espanha)
- Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
- William Saliba (Arsenal/França)
- Ferran Torres (PSG/Espanha)
- Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
- Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasil)
- Vitinha (PSG/Portugal)
Melhor jogadora
- Selma Bacha (Lyon/França)
- Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
- Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Esmee Brugts (Barcelona/Holanda)
- Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
- Scarlett Camberos (Club América/México)
- Kerstin Casparij (Manchester City/Holanda)
- Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi)
- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
- Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
- Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)
- Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
- Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
- Rose Lavelle (Gotham FC/Estados Unidos)
- Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)
- Mapi León (Barcelona/Espanha)
- Lorena (Kansas City/Brasil)
- Melvine Malard (Chelsea/França)
- Manaka Matsukubo (Chelsea/Japão)
- Vivianne Miedema (Manchester City/Holanda)
- Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
- Cláudia Pina (Barcelona/Espanha)
- Alexia Putellas (London City/Espanha)
- Wendie Renard (Lyon/França)
- Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
- Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica)
- Momoko Tanikawa (Bayern de Munique/Japão)
- Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
- Tessa Wullaert (Inter de Milão/Bélgica)
Melhor goleiro
- Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
- Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
- Joan García (Barcelona/Espanha)
- Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
- Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
- David Raya (Arsenal/Espanha)
- Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
- Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
- Matvey Safonov (PSG/Rússia)
Melhor goleira
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Lorena (Kansas City/Brasil)
- Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)
Técnico do ano — masculino
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Espanha)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern de Munique)
- Luis Enrique (PSG)
Técnica ou técnico do ano — feminino
- Jonatan Giráldez (Lyon)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Japão)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
Clube do ano — masculino
- Arsenal
- Bayern de Munique
- Bodo/Glimt
- Flamengo
- PSG
Clube do ano — feminino
- Barcelona
- Bayern de Munique
- América do México
- Manchester City
- Lyon
Melhor jogador sub-21
- Kerim Alajbegovi (RB Salzburg e Juventus/Bósnia)
- Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)
- Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
- Warren Zaïre-Emery (PSG/França)
Melhor jogadora sub-21
- Veerle Buurman (Chelsea/Holanda)
- Vicky López (Barcelona/Espanha)
- Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
- Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
- Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)