Bola de Ouro 2026: veja data, horário, favoritos e onde assistir

Harry Kane, Lamine Yamal e Michael Olise estão entre os destaques da disputa, que terá transmissão ao vivo para o público brasileiro

por Thiago Seabra
Bola de Ouro 2026: veja data, horário, favoritos e onde assistir
Imagem dos jogadores favoritos para vencer a Bola de Ouro

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A Bola de Ouro 2026 será entregue na próxima segunda-feira, 26 de outubro, em cerimônia marcada para as 17h (horário de Brasília), no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra. A transmissão para o Brasil será realizada pelo streaming DAZN.

A premiação organizada pela revista francesa France Football chega à sua 70ª edição e reconhece os principais destaques do futebol na temporada 2025/2026.

Entre os candidatos ao troféu masculino estão Harry Kane, Lamine Yamal, Michael Olise, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Ousmane Dembélé.

A cerimônia também premiará destaques do futebol feminino, goleiros, jovens jogadores, treinadores e clubes.

A disputa pelo principal troféu individual masculino reúne atletas com números expressivos e conquistas por equipes e seleções.

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Quando será a Bola de Ouro 2026?

A cerimônia está marcada para segunda-feira, 26 de outubro de 2026, a partir das 17h, no horário de Brasília.

Esta será uma edição especial, que celebra os 70 anos da premiação. Pela primeira vez nesta edição comemorativa, a solenidade será realizada fora de Paris. O local escolhido foi o London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra.

A mudança também presta homenagem a Sir Stanley Matthews, vencedor da primeira Bola de Ouro, em 1956.

Onde assistir à Bola de Ouro 2026?

A transmissão da cerimônia para o Brasil será feita pelo DAZN, serviço de streaming.

  • Data: segunda-feira, 26 de outubro de 2026
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: London Palladium Theatre, Londres, Inglaterra
  • Onde assistir: DAZN
  • Organização: France Football

Quem são os favoritos à Bola de Ouro 2026?

A disputa masculina reúne jogadores que se destacaram pelos números individuais e pelas conquistas coletivas.

Harry Kane, Lamine Yamal, Michael Olise e Kylian Mbappé aparecem entre os principais nomes da corrida pelo prêmio.

Harry Kane

O atacante inglês do Bayern de Munique aparece entre os candidatos de destaque após uma temporada de números expressivos. Ele acumulou 73 gols e oito assistências em 65 partidas, além de ter marcado 61 gols em 51 jogos em outro recorte estatístico da temporada.

Kane conquistou a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha. Também terminou o campeonato nacional como artilheiro, com 36 gols, e marcou seis vezes pela Inglaterra na Copa do Mundo.

A ausência dos títulos da Champions League e do Mundial é apontada como um dos fatores que podem pesar contra sua candidatura.

Lamine Yamal

O atacante do Barcelona e da seleção espanhola também está entre os favoritos. Aos 19 anos, ele chega à disputa após conquistar a Copa do Mundo com a Espanha, além de La Liga e da Supercopa da Espanha pelo clube catalão.

Yamal encerrou a temporada com 26 gols e 21 assistências no total, sendo 24 gols pelo Barcelona. Lesões no trecho final do ciclo reduziram sua sequência de partidas.

O espanhol também concorre ao prêmio de melhor jogador sub-21.

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Michael Olise

O francês do Bayern de Munique se destaca pela capacidade de criação. Olise somou 26 gols e 41 assistências por clube e seleção, além de terminar a Champions League com oito passes para gol, empatado na liderança da estatística com Vinicius Jr.

Na Copa do Mundo, o atacante registrou sete assistências pela França, segundo os números apresentados para a disputa. Ele também participou da campanha que rendeu ao Bayern os principais títulos nacionais da temporada.

Kylian Mbappé

O atacante do Real Madrid aparece entre os concorrentes após marcar 58 gols e distribuir 14 assistências na temporada. Mbappé terminou como artilheiro de La Liga, com 25 gols, e da Champions League, com 15.

Na Copa do Mundo, marcou dez gols pela França. Apesar dos números individuais, a ausência de títulos do Real Madrid e o quarto lugar francês no Mundial são fatores que podem dificultar sua candidatura.

Lionel Messi

Aos 39 anos, o argentino do Inter Miami busca ampliar sua coleção de oito Bolas de Ouro. Ele somou 44 gols e 30 assistências e conduziu o clube ao título inédito da MLS Cup, além de receber o prêmio de MVP da competição.

Pela Argentina, Messi marcou oito gols e distribuiu quatro assistências na campanha que terminou com o vice-campeonato mundial. O desempenho em uma liga com menor projeção internacional e a derrota na final do Mundial aparecem como obstáculos na disputa.

Outros nomes para acompanhar

A lista de candidatos também inclui jogadores com títulos importantes por clubes e seleções. Entre eles estão o atual vencedor, Ousmane Dembélé, além de Erling Haaland, Vinicius Jr., Luis Díaz, Khvicha Kvaratskhelia, Rodri, Vitinha e Achraf Hakimi.

Dembélé venceu a edição de 2025 após a conquista continental do Paris Saint-Germain. Antes dele, Rodri havia recebido o prêmio em 2024.

Como funciona a disputa pela Bola de Ouro?

A Bola de Ouro é concedida pela France Football e considera o desempenho dos jogadores durante o ciclo da temporada avaliada. Entre os aspectos observados estão a produção individual, o rendimento coletivo e a participação em competições nacionais e internacionais.

A edição de 2026 ocorre em um cenário de disputa mais distribuída, depois de anos marcados pela rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Juntos, os dois acumularam 13 conquistas do prêmio.

O futebol brasileiro também tem uma história relevante na premiação, com títulos de Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Pelé não pôde concorrer durante sua carreira porque, até 1994, a elegibilidade era restrita a jogadores europeus.

Lista de indicados à Bola de Ouro 2026

Melhor jogador

  • Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
  • Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
  • Marc Cucurella (Real Madrid/Espanha)
  • Ousmane Dembélé (PSG/França)
  • Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
  • Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
  • Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
  • Achraf Hakimi (PSG/Marrocos)
  • Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
  • Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
  • Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
  • Marquinhos (PSG/Brasil)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
  • Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)
  • Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
  • João Neves (PSG/Portugal)
  • Michael Olise (Bayern de Munique/França)
  • Willian Pacho (PSG/Equador)
  • Julián Quiñones (Al-Qadsiah/Colômbia)
  • Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
  • Rodri (Barcelona/Espanha)
  • Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
  • William Saliba (Arsenal/França)
  • Ferran Torres (PSG/Espanha)
  • Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
  • Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasil)
  • Vitinha (PSG/Portugal)

Melhor jogadora

  • Selma Bacha (Lyon/França)
  • Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
  • Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
  • Esmee Brugts (Barcelona/Holanda)
  • Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
  • Scarlett Camberos (Club América/México)
  • Kerstin Casparij (Manchester City/Holanda)
  • Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi)
  • Cata Coll (Barcelona/Espanha)
  • Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
  • Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
  • Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)
  • Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
  • Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
  • Rose Lavelle (Gotham FC/Estados Unidos)
  • Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)
  • Mapi León (Barcelona/Espanha)
  • Lorena (Kansas City/Brasil)
  • Melvine Malard (Chelsea/França)
  • Manaka Matsukubo (Chelsea/Japão)
  • Vivianne Miedema (Manchester City/Holanda)
  • Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
  • Cláudia Pina (Barcelona/Espanha)
  • Alexia Putellas (London City/Espanha)
  • Wendie Renard (Lyon/França)
  • Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
  • Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica)
  • Momoko Tanikawa (Bayern de Munique/Japão)
  • Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
  • Tessa Wullaert (Inter de Milão/Bélgica)

Melhor goleiro

  • Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
  • Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
  • Joan García (Barcelona/Espanha)
  • Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
  • Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
  • David Raya (Arsenal/Espanha)
  • Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
  • Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
  • Matvey Safonov (PSG/Rússia)

Melhor goleira

  • Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
  • Cata Coll (Barcelona/Espanha)
  • Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
  • Lorena (Kansas City/Brasil)
  • Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)

Técnico do ano — masculino

  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis de la Fuente (Espanha)
  • Unai Emery (Aston Villa)
  • Vincent Kompany (Bayern de Munique)
  • Luis Enrique (PSG)

Técnica ou técnico do ano — feminino

  • Jonatan Giráldez (Lyon)
  • Andrée Jeglertz (Manchester City)
  • Nils Nielsen (Japão)
  • Pere Romeu (Barcelona)
  • Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)

Clube do ano — masculino

  • Arsenal
  • Bayern de Munique
  • Bodo/Glimt
  • Flamengo
  • PSG

Clube do ano — feminino

  • Barcelona
  • Bayern de Munique
  • América do México
  • Manchester City
  • Lyon

Melhor jogador sub-21

  • Kerim Alajbegovi (RB Salzburg e Juventus/Bósnia)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)
  • Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
  • Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)
  • Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
  • Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
  • Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
  • Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)
  • Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
  • Warren Zaïre-Emery (PSG/França)

Melhor jogadora sub-21

  • Veerle Buurman (Chelsea/Holanda)
  • Vicky López (Barcelona/Espanha)
  • Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
  • Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
  • Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)

 

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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