América-MG x Cuiabá ao vivo: onde assistir, horário e informações da Série B

O Coelho já teve o rebaixamento confirmado e recebe uma equipe mato-grossense que ainda tenta se aproximar da disputa pelo acesso à elite nacional

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América-MG e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira, 26 de outubro, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, o Independência, em Belo Horizonte.

O duelo é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2026 e terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Restando quatro rodadas para o fim da competição, as equipes vivem momentos diferentes.

O América-MG já teve o rebaixamento para a Série C confirmado, enquanto o Cuiabá ocupa a 11ª posição e tenta reduzir a distância para a zona de acesso.

Como chegam América-MG e Cuiabá?

O América-MG está na 19ª colocação, com 20 pontos. Apesar do rebaixamento já confirmado, a equipe venceu o Operário-PR em seu compromisso mais recente pela Série B, disputado no sábado, 17 de outubro.

O clube mineiro iniciou a preparação para enfrentar o Cuiabá na terça-feira, dia 20, no CT Lanna Drumond. A principal novidade foi o início da transição física do meio-campista Eduardo Person, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo esquerdo.

A lesão ocorreu em 8 de agosto, durante uma partida contra o Botafogo-SP, e o jogador ficou fora de 13 jogos consecutivos.

Person soma 24 partidas na temporada de 2026, com dois gols e duas assistências.

Seu contrato termina ao fim do campeonato, mas ainda não há confirmação de que estará entre os relacionados para o confronto. O América também tem uma ausência confirmada no meio-campo.

O Cuiabá, por sua vez, ocupa o 11º lugar, com 47 pontos. A equipe mato-grossense está a sete pontos do Atlético-GO, sexto colocado e último time na zona de classificação para os playoffs de acesso.

Com quatro rodadas restantes, o confronto em Belo Horizonte é uma oportunidade para tentar diminuir a diferença.

Onde assistir a América-MG x Cuiabá ao vivo?

A partida entre América-MG e Cuiabá terá transmissão ao vivo pelo Disney+, plataforma de streaming. O jogo começa às 19h30 desta segunda-feira, no Independência, em Belo Horizonte.

Ficha técnica de América-MG x Cuiabá