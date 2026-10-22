Vitória x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e informações pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam no Barradão neste sábado, em duelo que coloca frente a frente objetivos distintos na reta final do Campeonato Brasileiro
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Vitória e Athletico Paranaense se enfrentam neste sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O confronto reúne equipes com objetivos diferentes na reta final da competição. Enquanto o Furacão busca se manter entre os primeiros colocados e fortalecer sua posição na disputa por uma vaga na Copa Libertadores de 2027, o Leão da Barra tenta ampliar a distância para a zona de rebaixamento.
A partida terá transmissão da TV Globo no Paraná, pela RPC, além da Ge TV e do Premiere. O duelo também marca um novo encontro entre os clubes após a eliminação dos paranaenses para os baianos nas oitavas de final da Copa do Brasil deste ano.
Como chegam as equipes
O Athletico-PR ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 53 pontos, e tenta se recuperar da derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, na Arena da Baixada.
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Sob o comando de Odair Hellmann, o time paranaense busca consolidar sua posição no G-4 e garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. Cruzeiro e Fluminense, ambos com 51 pontos, aparecem logo atrás na classificação.
O principal destaque ofensivo do Furacão é o colombiano Kevin Viveros, que soma 22 gols na temporada.
A equipe precisa voltar a pontuar para proteger sua posição entre os primeiros colocados antes de enfrentar o Grêmio, fora de casa, na próxima rodada.
Já o Vitória aparece na 13ª posição, com 37 pontos, e tenta se afastar da zona de rebaixamento.
O time comandado por Jair Ventura vem de um empate por 1 a 1 com o Corinthians, na Neo Química Arena. A equipe baiana abriu o placar, mas sofreu o empate em cobrança de pênalti.
O desempenho como mandante é um dos trunfos do Leão da Barra, que registra 68,8% de aproveitamento no Barradão.
Para o duelo deste sábado, porém, Jair Ventura não poderá contar com o atacante Renê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
O jogador é o artilheiro do time na temporada, com 17 gols, sendo dez no Campeonato Brasileiro.
Desfalques e opções para o ataque do Vitória
Sem Renê, Renato Kayzer surge como uma das principais alternativas para ocupar a vaga no setor ofensivo.
Ex-Athletico-PR, o atacante marcou 13 gols pelo Vitória na temporada, mas atravessa um período de 12 partidas sem balançar as redes.
Outras opções são Fabri, que tem um gol no ano, e Alex Bruno, contratado após marcar 24 gols em 34 jogos pelo ASA na Série D.
O atacante ainda busca mais espaço na equipe baiana.
O Vitória também conta com retornos importantes.
O zagueiro Camutanga, o defensor Edu e o meio-campista Kauan foram liberados pelo departamento médico e voltaram a treinar com o grupo, ficando à disposição da comissão técnica.
Reencontro após a Copa do Brasil
Vitória e Athletico-PR voltam a se enfrentar depois de um confronto marcante pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2026.
Na ocasião, o time paranaense venceu por 2 a 0 em Curitiba, mas perdeu por 4 a 0 no Barradão, resultado que confirmou a classificação dos baianos.
Odair Hellmann descartou tratar o duelo como uma revanche e destacou a necessidade de o Athletico apresentar um desempenho superior, evitando os erros defensivos cometidos na partida anterior em Salvador.
Jair Ventura, por sua vez, considera o confronto da Copa do Brasil superado e reconhece a qualidade do adversário, que briga nas primeiras posições do campeonato. O treinador busca a 11ª vitória do Vitória na competição.
Onde assistir a Vitória x Athletico-PR ao vivo
O torcedor poderá acompanhar Vitória x Athletico-PR ao vivo por três opções de transmissão.
Na televisão aberta, o jogo será exibido pela TV Globo no Paraná, por meio da RPC.
Pela internet, a partida estará disponível na Ge TV, enquanto o Premiere fará a transmissão no sistema de pay-per-view.
- TV aberta: TV Globo, no Paraná, pela RPC.
- Streaming: Ge TV.
- Pay-per-view: Premiere.
Ingressos para a torcida visitante
Os torcedores do Athletico-PR podem comprar ingressos para o setor visitante pela plataforma BaladAPP. As entradas custam R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia-entrada).
O acesso da torcida visitante ao Barradão será realizado exclusivamente pelo Portão A, localizado na Rua Artêmio Castro Valente, nº 200.
Para entrar no estádio, é necessário realizar previamente o cadastro de biometria facial na plataforma.
Ficha técnica de Vitória x Athletico-PR
- Jogo: Vitória x Athletico Paranaense
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 32ª rodada
- Data: sábado, 24 de outubro de 2026
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador (BA)
- Transmissão: TV Globo/RPC no Paraná, Ge TV e Premiere
- Técnico do Vitória: Jair Ventura
- Técnico do Athletico-PR: Odair Hellmann