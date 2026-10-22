Vasco x Corinthians ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Cruz-Maltino e Timão se enfrentam em São Januário pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto direto na luta para evitar o rebaixamento
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Vasco e Corinthians se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam se afastar da zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino ocupa a 15ª colocação, com 35 pontos, enquanto o Timão aparece em 16º lugar, com 33 pontos.
A partida terá transmissão ao vivo pela Record, na televisão aberta, pela CazéTV, no YouTube, e pelo Premiere, no pay-per-view. O duelo é importante para os dois clubes na reta final da competição.
Como chegam as equipes
O Vasco chega ao confronto depois de ser eliminado pelo Boca Juniors nas semifinais da Copa Sul-Americana, com derrota por 3 a 1 no Maracanã.
Agora, o time comandado por Pedro Emanuel volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e também mantém a disputa da Copa do Brasil, na qual enfrentará o Palmeiras na semifinal.
Na Série A, o Cruz-Maltino soma 35 pontos e ocupa a 15ª posição, com uma partida pendente.
A equipe busca aproveitar o fator casa para ampliar a distância em relação à zona de rebaixamento e se recuperar da eliminação continental.
O Corinthians, por sua vez, vem de empate por 1 a 1 com o Vitória, na Neo Química Arena.
O resultado manteve o clube paulista na 16ª colocação, com 33 pontos, apenas um à frente do Internacional, primeiro time dentro do Z-4.
O técnico Clarence Seedorf assumiu o comando da equipe em 11 de outubro e trabalha para melhorar o condicionamento físico e o entrosamento do elenco.
A presença do treinador à beira do campo em São Januário depende da regularização do visto de trabalho no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Desfalques do Corinthians
O Corinthians terá baixas importantes para o compromisso no Rio de Janeiro. O atacante Memphis Depay sofreu um edema muscular de grau 1 no bíceps femoral da coxa direita e está fora da partida.
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O zagueiro Gabriel Paulista também é desfalque após sofrer um estiramento muscular no adutor da perna esquerda. Já o volante Raniele segue em recuperação depois de passar por cirurgia para tratar uma lesão no menisco lateral do joelho direito.
O meia Zakaria Labyad e o atacante Kayke continuam em recuperação após cirurgias para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho e não têm previsão de retorno aos gramados em 2026.
Vasco busca reação após eliminação continental
Apesar da queda na Copa Sul-Americana, o Vasco tenta transformar a frustração em motivação para a reta final do Brasileirão.
O calendário ainda reserva a semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, no início de novembro, mas a prioridade imediata é conquistar pontos para se afastar da parte inferior da tabela.
Pedro Emanuel destacou a importância do confronto contra o Corinthians e projetou um ambiente de apoio em São Januário.
O treinador também ressaltou a necessidade de competitividade diante de um adversário que vive situação semelhante na classificação.
Onde assistir a Vasco x Corinthians ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Vasco x Corinthians ao vivo por três opções de transmissão.
A Record exibirá o jogo na televisão aberta, enquanto a CazéTV fará a transmissão gratuita pelo YouTube. O Premiere também mostrará a partida para os assinantes do serviço de pay-per-view.
- TV aberta: Record.
- YouTube: CazéTV.
- Pay-per-view: Premiere.
Ingressos para a torcida do Corinthians
Os torcedores do Corinthians cadastrados no programa Fiel Torcedor contam com uma cota de ingressos para a partida pelo valor de R$ 180. A compra é limitada a uma entrada por CPF.
As vendas on-line começaram em 21 de outubro, às 17h, inicialmente destinadas aos associados em dia com as mensalidades e com pelo menos 120 pontos acumulados no sistema.
Os comprovantes de entrada serão enviados eletronicamente para o e-mail cadastrado pelos torcedores.
Ficha técnica de Vasco x Corinthians
- Jogo: Vasco x Corinthians.
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 32ª rodada.
- Data: sábado, 24 de outubro de 2026.
- Horário: 18h30 (de Brasília).
- Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ).
- Transmissão: Record, CazéTV (YouTube) e Premiere.