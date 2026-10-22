Santos x Bahia ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

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Equipes se enfrentam em duelo importante na disputa por uma vaga na Libertadores de 2027; confira os detalhes do confronto na Vila Belmiro

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Santos e Bahia se enfrentam neste sábado (24), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026.

O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão por assinatura, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view. A partida é importante para as duas equipes, que buscam uma vaga na Copa Libertadores de 2027.

O Bahia ocupa a sétima colocação, com 49 pontos, enquanto o Santos aparece em oitavo lugar, com 45.

A diferença de quatro pontos aumenta a importância do duelo para o time paulista na tentativa de se aproximar do adversário na tabela.

Como chegam as equipes

O Santos chega após vencer o Fluminense por 2 a 1, de virada, no Maracanã.

Sob o comando de Cuca, o Alvinegro Praiano tenta aproveitar o resultado para somar mais pontos em casa e continuar na disputa por uma vaga continental.

O zagueiro Lucas Veríssimo está fora por lesão na coxa, enquanto Willian Arão e Gabriel Escobar seguem sob observação médica. Vinicius Lira e Arthur estão em transição física e não devem ser aproveitados nesta rodada.

O Bahia, treinado por Rogério Ceni, busca recuperação após sofrer três derrotas nos últimos quatro compromissos.

O meio-campista Jean Lucas e o lateral-direito Roman Gomez estão suspensos. O goleiro Léo Vieira permanece em tratamento médico, e Erick aparece como opção para ocupar a vaga de Jean Lucas.

Onde assistir ao vivo

Santos x Bahia terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV por assinatura, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Os torcedores também podem verificar as opções de acesso digital disponíveis em seus respectivos serviços de assinatura.

Ingressos para Santos x Bahia

Os ingressos destinados à torcida santista esgotaram-se poucas horas após o início das vendas, com expectativa de casa cheia na Vila Belmiro.

O clube adotou preços promocionais para sócios do programa Sócio Rei e disponibilizou entradas para o público geral mediante cadastro prévio.

A entrada no estádio será feita por reconhecimento facial.

A torcida visitante do Bahia ficará na Arquibancada Princesa Isabel, acessada pelo Portão 19, conforme a organização divulgada para a partida.

Próximos jogos

Depois do confronto em Santos, o Bahia volta a Salvador para enfrentar o São Paulo na quarta-feira (28), às 21h30, na Arena Fonte Nova.

O Santos terá pela frente o clássico contra o Palmeiras na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica