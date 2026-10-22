Santos x Bahia ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam em duelo importante na disputa por uma vaga na Libertadores de 2027; confira os detalhes do confronto na Vila Belmiro
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Santos e Bahia se enfrentam neste sábado (24), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026.
O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão por assinatura, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view. A partida é importante para as duas equipes, que buscam uma vaga na Copa Libertadores de 2027.
O Bahia ocupa a sétima colocação, com 49 pontos, enquanto o Santos aparece em oitavo lugar, com 45.
A diferença de quatro pontos aumenta a importância do duelo para o time paulista na tentativa de se aproximar do adversário na tabela.
Como chegam as equipes
O Santos chega após vencer o Fluminense por 2 a 1, de virada, no Maracanã.
Sob o comando de Cuca, o Alvinegro Praiano tenta aproveitar o resultado para somar mais pontos em casa e continuar na disputa por uma vaga continental.
O zagueiro Lucas Veríssimo está fora por lesão na coxa, enquanto Willian Arão e Gabriel Escobar seguem sob observação médica. Vinicius Lira e Arthur estão em transição física e não devem ser aproveitados nesta rodada.
O Bahia, treinado por Rogério Ceni, busca recuperação após sofrer três derrotas nos últimos quatro compromissos.
O meio-campista Jean Lucas e o lateral-direito Roman Gomez estão suspensos. O goleiro Léo Vieira permanece em tratamento médico, e Erick aparece como opção para ocupar a vaga de Jean Lucas.
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Onde assistir ao vivo
Santos x Bahia terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV por assinatura, e pelo Premiere, no pay-per-view.
Os torcedores também podem verificar as opções de acesso digital disponíveis em seus respectivos serviços de assinatura.
Ingressos para Santos x Bahia
Os ingressos destinados à torcida santista esgotaram-se poucas horas após o início das vendas, com expectativa de casa cheia na Vila Belmiro.
O clube adotou preços promocionais para sócios do programa Sócio Rei e disponibilizou entradas para o público geral mediante cadastro prévio.
A entrada no estádio será feita por reconhecimento facial.
A torcida visitante do Bahia ficará na Arquibancada Princesa Isabel, acessada pelo Portão 19, conforme a organização divulgada para a partida.
Próximos jogos
Depois do confronto em Santos, o Bahia volta a Salvador para enfrentar o São Paulo na quarta-feira (28), às 21h30, na Arena Fonte Nova.
O Santos terá pela frente o clássico contra o Palmeiras na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro.
Ficha técnica
- Jogo: Santos x Bahia
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A de 2026 – 32ª rodada
- Data: sábado, 24 de outubro de 2026
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos (SP)
- Transmissão: SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)