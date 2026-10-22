fechar
Onde assistir |

Palmeiras x Red Bull Bragantino ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Verdão tenta se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto o Massa Bruta busca melhorar sua posição na tabela; confira os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 22/10/2026 às 10:00
Palmeiras venceu o Fortaleza por 3x0 em São Paulo e tem situação confortável para atuar no Castelão, na volta
Palmeiras venceu o Fortaleza por 3x0 em São Paulo e tem situação confortável para atuar no Castelão, na volta - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026. A partida será disputada na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP), com mando de campo do Verdão.

O confronto terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view. O duelo acontece fora do estádio habitual do Palmeiras, que recebe a montagem da estrutura para os shows da banda Iron Maiden.

Na disputa pela liderança, o time alviverde ocupa a segunda colocação, com 66 pontos, um atrás do Flamengo. O Bragantino aparece em décimo lugar, com 41 pontos, e busca somar pontos nesta reta final do campeonato.

Como chegam as equipes

O Palmeiras chega ao compromisso após vencer o Athletico-PR por 2 a 0, fora de casa, pelo Brasileirão.

A equipe também garantiu vaga na final da Copa Libertadores após eliminar o Fluminense na disputa por pênaltis.

Na tabela nacional, o clube paulista tenta alcançar o Flamengo, líder com 67 pontos.

Para enfrentar o Bragantino, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Andreas Pereira, expulso na rodada anterior, e Piquerez, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Em contrapartida, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral Giay voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão.

O Red Bull Bragantino vem de empate por 1 a 1 com o Remo, no Mangueirão, em Belém. O time de Bragança Paulista soma 41 pontos e ocupa a décima posição.

O volante Eric Ramires está suspenso, enquanto Rodriguinho e Henry Mosquera são dúvidas para a partida.

Onde assistir ao vivo

Palmeiras x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere, serviço de pay-per-view.

A partida poderá ser acompanhada por assinantes do canal na televisão e nas plataformas digitais compatíveis com o serviço.

Ficha de Arbitragem

  • Árbitro principal: Bráulio da Silva Machado
  • Assistente 1: Thiaggo Americano Labes
  • Assistente 2: Joverton Wesley de Souza Lima
  • Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade
  • VAR: Wagner Reway

Ingressos para Palmeiras x Red Bull Bragantino

O Palmeiras estabeleceu preço único de R$ 40 para os ingressos da partida, com meia-entrada a R$ 20. A venda para o público geral começou na segunda-feira (19), pela plataforma oficial do clube.

O acesso à Arena Barueri é realizado por reconhecimento facial, sem venda de ingressos em bilheterias físicas no estádio. A disponibilidade dos setores deve ser consultada nos canais oficiais do Palmeiras.

Ficha técnica

  • Jogo: Palmeiras x Red Bull Bragantino
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A de 2026 – 32ª rodada
  • Data: sábado, 24 de outubro de 2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Crefisa Barueri, Barueri (SP)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Leia também

Barcelona x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo El Clásico
El Clásico

Barcelona x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo El Clásico
Vitória x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e informações pelo Brasileirão
SÉRIE A

Vitória x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e informações pelo Brasileirão

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.