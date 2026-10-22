Palmeiras x Red Bull Bragantino ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Verdão tenta se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto o Massa Bruta busca melhorar sua posição na tabela; confira os detalhes
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Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026. A partida será disputada na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP), com mando de campo do Verdão.
O confronto terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view. O duelo acontece fora do estádio habitual do Palmeiras, que recebe a montagem da estrutura para os shows da banda Iron Maiden.
Na disputa pela liderança, o time alviverde ocupa a segunda colocação, com 66 pontos, um atrás do Flamengo. O Bragantino aparece em décimo lugar, com 41 pontos, e busca somar pontos nesta reta final do campeonato.
Como chegam as equipes
O Palmeiras chega ao compromisso após vencer o Athletico-PR por 2 a 0, fora de casa, pelo Brasileirão.
A equipe também garantiu vaga na final da Copa Libertadores após eliminar o Fluminense na disputa por pênaltis.
Na tabela nacional, o clube paulista tenta alcançar o Flamengo, líder com 67 pontos.
Para enfrentar o Bragantino, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Andreas Pereira, expulso na rodada anterior, e Piquerez, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.
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Em contrapartida, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral Giay voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão.
O Red Bull Bragantino vem de empate por 1 a 1 com o Remo, no Mangueirão, em Belém. O time de Bragança Paulista soma 41 pontos e ocupa a décima posição.
O volante Eric Ramires está suspenso, enquanto Rodriguinho e Henry Mosquera são dúvidas para a partida.
Onde assistir ao vivo
Palmeiras x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere, serviço de pay-per-view.
A partida poderá ser acompanhada por assinantes do canal na televisão e nas plataformas digitais compatíveis com o serviço.
Ficha de Arbitragem
- Árbitro principal: Bráulio da Silva Machado
- Assistente 1: Thiaggo Americano Labes
- Assistente 2: Joverton Wesley de Souza Lima
- Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade
- VAR: Wagner Reway
Ingressos para Palmeiras x Red Bull Bragantino
O Palmeiras estabeleceu preço único de R$ 40 para os ingressos da partida, com meia-entrada a R$ 20. A venda para o público geral começou na segunda-feira (19), pela plataforma oficial do clube.
O acesso à Arena Barueri é realizado por reconhecimento facial, sem venda de ingressos em bilheterias físicas no estádio. A disponibilidade dos setores deve ser consultada nos canais oficiais do Palmeiras.
Ficha técnica
- Jogo: Palmeiras x Red Bull Bragantino
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A de 2026 – 32ª rodada
- Data: sábado, 24 de outubro de 2026
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Arena Crefisa Barueri, Barueri (SP)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)