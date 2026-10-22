Palmeiras x Red Bull Bragantino ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Verdão tenta se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto o Massa Bruta busca melhorar sua posição na tabela; confira os detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026. A partida será disputada na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP), com mando de campo do Verdão.

O confronto terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view. O duelo acontece fora do estádio habitual do Palmeiras, que recebe a montagem da estrutura para os shows da banda Iron Maiden.

Na disputa pela liderança, o time alviverde ocupa a segunda colocação, com 66 pontos, um atrás do Flamengo. O Bragantino aparece em décimo lugar, com 41 pontos, e busca somar pontos nesta reta final do campeonato.

Como chegam as equipes

O Palmeiras chega ao compromisso após vencer o Athletico-PR por 2 a 0, fora de casa, pelo Brasileirão.

A equipe também garantiu vaga na final da Copa Libertadores após eliminar o Fluminense na disputa por pênaltis.

Na tabela nacional, o clube paulista tenta alcançar o Flamengo, líder com 67 pontos.

Para enfrentar o Bragantino, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Andreas Pereira, expulso na rodada anterior, e Piquerez, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Em contrapartida, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral Giay voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão.

O Red Bull Bragantino vem de empate por 1 a 1 com o Remo, no Mangueirão, em Belém. O time de Bragança Paulista soma 41 pontos e ocupa a décima posição.

O volante Eric Ramires está suspenso, enquanto Rodriguinho e Henry Mosquera são dúvidas para a partida.

Onde assistir ao vivo

Palmeiras x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere, serviço de pay-per-view.

A partida poderá ser acompanhada por assinantes do canal na televisão e nas plataformas digitais compatíveis com o serviço.

Ficha de Arbitragem

Árbitro principal: Bráulio da Silva Machado

Bráulio da Silva Machado Assistente 1: Thiaggo Americano Labes

Thiaggo Americano Labes Assistente 2: Joverton Wesley de Souza Lima

Joverton Wesley de Souza Lima Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

Emerson Ricardo de Almeida Andrade VAR: Wagner Reway

Ingressos para Palmeiras x Red Bull Bragantino

O Palmeiras estabeleceu preço único de R$ 40 para os ingressos da partida, com meia-entrada a R$ 20. A venda para o público geral começou na segunda-feira (19), pela plataforma oficial do clube.

O acesso à Arena Barueri é realizado por reconhecimento facial, sem venda de ingressos em bilheterias físicas no estádio. A disponibilidade dos setores deve ser consultada nos canais oficiais do Palmeiras.

Ficha técnica