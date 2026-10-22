Barcelona x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo El Clásico

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Líder invicto na LaLiga, Barcelona recebe o Real Madrid, que tenta diminuir a diferença de seis pontos e encerrar o jejum de vitórias no Camp Nou

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Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (25), às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela 10ª rodada da LaLiga 2026/27. O El Clásico coloca frente a frente os dois primeiros colocados do Campeonato Espanhol, separados por seis pontos na tabela.

O Barcelona lidera a competição com 27 pontos e 100% de aproveitamento após nove rodadas. O Real Madrid aparece logo atrás, com 21 pontos, e tenta diminuir a distância para o rival na disputa pela liderança.

Além da rivalidade histórica, o confronto reúne alguns dos principais destaques ofensivos da temporada. De um lado, Raphinha e Lamine Yamal lideram o ataque catalão. Do outro, Kylian Mbappé e Yan Diomande são as principais esperanças dos madridistas, que não terão Vinícius Júnior, suspenso.

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Como chegam Barcelona e Real Madrid

Barcelona

O Barcelona chega ao El Clásico após sofrer sua primeira derrota na temporada. Na última terça-feira (20), a equipe comandada por Hansi Flick perdeu por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain, pela Champions League.

Apesar do resultado negativo, o clube catalão mantém uma campanha praticamente perfeita neste início de temporada. Na LaLiga, o Barcelona venceu as nove partidas disputadas, somando 27 pontos, com 39 gols marcados e apenas nove sofridos.

O desempenho ofensivo é um o principal ponto da equipe. Os atacantes Raphinha e Lamine Yamal somam, juntos, 24 gols e 13 assistências na temporada.

O brasileiro é o principal artilheiro da dupla, com 14 gols e três assistências. Já o espanhol marcou dez gols e distribuiu dez assistências, sendo um dos principais responsáveis pela criação das jogadas ofensivas.

No meio-campo, Rodri se destaca pelo controle da posse de bola e pela qualidade dos passes, características importantes para o estilo de jogo de Hansi Flick. Na defesa, o jovem Pau Cubarsí é a referência, combinando velocidade e leitura de jogo para parar os ataques adversários.

Uma das principais estratégias adotadas pelo Barcelona de Hansi Flick é a linha defensiva alta, utilizada para provocar impedimentos dos atacantes adversários. Com velocidade, entrosamento e movimentação coordenada dos defensores, a equipe catalã consegue explorar essa tática, que já trouxe dificuldades ao Real Madrid em confrontos anteriores.

No El Clásico de outubro de 2024, por exemplo, Kylian Mbappé ficou em posição de impedimento oito vezes, mostrando a eficiência da estratégia utilizada pelo Barcelona.

Para enfrentar o Real Madrid, o Barcelona terá quatro desfalques por lesão: Andreas Christensen, Dani Olmo, Jules Koundé e Roony Bardghji.

Na provável escalação, Flick deve manter Rodri, Pedri e Fermín López no meio-campo, enquanto Raphinha e Lamine Yamal aparecem entre os principais nomes do ataque.

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Real Madrid

O Real Madrid chega ao clássico tentando diminuir a diferença para o Barcelona na classificação. A equipe comandada por José Mourinho ocupa a segunda colocação da LaLiga, com 21 pontos em nove partidas, resultado de sete vitórias e duas derrotas.

O time chega ao Camp Nou com uma sequência de quatro partidas sem derrota. No compromisso mais recente, venceu o RB Leipzig por 4 a 1, na última quarta-feira (21), pela Champions League.

O principal destaque ofensivo é Kylian Mbappé, que soma 12 gols e três assistências na temporada. O francês será uma das principais referências do ataque diante do Barcelona.

Outro nome em destaque é o costa-marfinense Yan Diomande. O jovem atacante vive boa fase, com três gols e três assistências nos últimos quatro jogos, se sobressaindo principalmente pela velocidade e capacidade de superar adversários nos confrontos individuais.

Por outro lado, Mourinho terá uma ausência importante: Vinícius Júnior está suspenso. O brasileiro recebeu uma punição de quatro partidas no Campeonato Espanhol após ser expulso contra o Villarreal, por puxar o cabelo de um adversário.

No meio-campo, Jude Bellingham e Arda Güler aparecem como os principais responsáveis pela criação de jogadas. Juntos, os dois jogadores somam seis gols e oito assistências nesta temporada.

Uma das mudanças previstas por Mourinho é a utilização do capitão Federico Valverde na lateral direita, abrindo espaço para Arda Guler no meio-campo. Com essa alteração, a expectativa fica em torno da possível titularidade de Endrick no ataque.

O treinador vem dando mais minutos ao jovem brasileiro, que pode ganhar uma oportunidade entre os titulares diante do Barcelona. Outra possibilidade é a entrada de Bernardo Silva, o que exigiria uma mudança na formação da equipe.

Na defesa, o Real Madrid também conta com o goleiro Thibaut Courtois, que terá a missão de conter o ataque mais produtivo da LaLiga.

Além de Vinícius Júnior, o treinador não poderá contar com Raúl Asencio e Rodrygo, ambos lesionados.

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Onde assistir Barcelona x Real Madrid ao vivo?

O confronto entre Barcelona e Real Madrid, pela 10ª rodada da LaLiga 2026/27, terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

A partida acontece neste domingo (25), às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, na Espanha.

Onde assistir: CazéTV



Histórico de Barcelona x Real Madrid

Barcelona e Real Madrid protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol mundial. O retrospecto geral mostra o grande equilíbrio entre os clubes.

Em 264 confrontos oficiais, são 106 vitórias para cada equipe, além de 52 empates. Porém, quando o recorte considera os últimos dez confrontos, o Barcelona apresenta vantagem. Nesse período, os catalães conquistaram seis vitórias, contra quatro do Real Madrid, sem nenhum empate.

Os últimos dez clássicos também foram marcados pelo alto número de gols. O Barcelona balançou as redes 26 vezes, enquanto o Real Madrid marcou 20 gols, totalizando 46 gols, uma média de 4,6 por partida.

Outro dado favorável aos catalães é o retrospecto recente no Camp Nou. O Real Madrid não vence no estádio desde 28 de outubro de 2023, quando derrotou o Barcelona por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol. Assim, os madridistas tentam encerrar um jejum de quase três anos sem vitórias na casa do rival.

Últimos dez jogos entre Barcelona e Real Madrid

10/05/2026: Barcelona 2 x 0 Real Madrid – LaLiga;

Barcelona 2 x 0 Real Madrid – LaLiga; 11/01/2026: Barcelona 3 x 2 Real Madrid – Supercopa da Espanha;

Barcelona 3 x 2 Real Madrid – Supercopa da Espanha; 26/10/2025: Real Madrid 2 x 1 Barcelona – LaLiga;

Real Madrid 2 x 1 Barcelona – LaLiga; 11/05/2025: Barcelona 4 x 3 Real Madrid – LaLiga;

Barcelona 4 x 3 Real Madrid – LaLiga; 26/04/2025: Barcelona 3 x 2 Real Madrid – Copa do Rei (prorrogação);

Barcelona 3 x 2 Real Madrid – Copa do Rei (prorrogação); 12/01/2025: Real Madrid 2 x 5 Barcelona – Supercopa da Espanha;

Real Madrid 2 x 5 Barcelona – Supercopa da Espanha; 26/10/2024: Real Madrid 0 x 4 Barcelona – LaLiga;

Real Madrid 0 x 4 Barcelona – LaLiga; 21/04/2024: Real Madrid 3 x 2 Barcelona – LaLiga;

Real Madrid 3 x 2 Barcelona – LaLiga; 14/01/2024: Real Madrid 4 x 1 Barcelona – Supercopa da Espanha;

Real Madrid 4 x 1 Barcelona – Supercopa da Espanha; 28/10/2023: Barcelona 1 x 2 Real Madrid – LaLiga.

Prováveis escalações de Barcelona e Real Madrid

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín e Xavi Espart; Rodri, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha e Anthony Gordon (Adeyemi).

Desfalques: Christensen, Dani Olmo, Koundé e Bardghji (lesionados).

Real Madrid (Técnico: José Mourinho)

Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen e Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler e Jude Bellingham; Endrick (Bernardo Silva), Diomande e Mbappé.

Desfalques: Vinícius Júnior (suspenso), Asencio e Rodrygo (lesionados).

Arbitragem de Barcelona x Real Madrid

A equipe de arbitragem para o El Clásico ainda não foi divulgada.

Ficha técnica de Barcelona x Real Madrid

Jogo: Barcelona x Real Madrid;

Barcelona x Real Madrid; Competição: Campeonato Espanhol – LaLiga 2026/27;

Campeonato Espanhol – LaLiga 2026/27; Rodada: 10ª rodada;

10ª rodada; Data: domingo, 25 de outubro de 2026;

domingo, 25 de outubro de 2026; Horário: 17h (de Brasília);

17h (de Brasília); Local: Camp Nou, Barcelona (Espanha);

Camp Nou, Barcelona (Espanha); Transmissão: CazéTV;

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