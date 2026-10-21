Mirassol x São Paulo ao vivo: onde assistir, horário e informações pelo Brasileirão
Tricolor tenta manter a sequência de vitórias no interior paulista e terá pela frente um adversário em mais uma etapa da reta final do Brasileirão
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Mirassol e São Paulo se enfrentam neste sábado (24 de outubro), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP). A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Tricolor chega ao confronto depois de duas vitórias consecutivas na Série A e tenta manter a sequência positiva fora de casa. O duelo também representa uma oportunidade para a equipe seguir avançando na tabela nesta reta final do campeonato.
Como chegam as equipes
O São Paulo venceu o Vasco por 1 a 0 na rodada anterior, com gol de Artur. O resultado contribuiu para aumentar a distância da equipe em relação à zona de rebaixamento e reforçou a busca por posições mais altas na classificação.
Para o confronto com o Mirassol, o técnico Dorival Júnior poderá contar novamente com o volante Djhordney, que cumpriu suspensão automática diante do Vasco.
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O atacante Ferreira avançou na recuperação de um problema no músculo adutor da coxa direita e participou parcialmente das atividades com o grupo, mantendo chances de ser relacionado.
Cauly é dúvida após ter sido preservado das últimas partidas por precaução médica.
Já Domingos Duarte, Buta e Nicolas seguem fora após procedimentos cirúrgicos.
O São Paulo também busca encerrar um período de mais de seis meses sem vencer como visitante no Campeonato Brasileiro.
Onde assistir a Mirassol x São Paulo ao vivo
A partida entre Mirassol e São Paulo terá transmissão da TV Globo, para o estado de São Paulo, e do Premiere, no sistema de pay-per-view.
- TV aberta: Globo (SP)
- Pay-per-view: Premiere
Informações sobre o jogo
O São Paulo encerrou a preparação para a partida com atividades no CT da Barra Funda. Os treinamentos incluíram exercícios físicos, movimentações com passes rápidos, cruzamentos, finalizações e trabalhos táticos em espaço reduzido.
A programação da equipe prevê viagem aérea até São José do Rio Preto na sexta-feira (23), seguida de deslocamento de ônibus até Mirassol no dia da partida.
Depois de enfrentar o Mirassol, o Tricolor volta a jogar fora de casa pela 33ª rodada, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto está previsto para quarta-feira (28 de outubro), às 21h30.
Ficha técnica — Mirassol x São Paulo
- Jogo: Mirassol x São Paulo
- Competição: Campeonato Brasileiro — 32ª rodada
- Data: sábado, 24 de outubro de 2026
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Estádio: José Maria de Campos Maia (Maião)
- Local: Mirassol (SP)
- Transmissão: Globo (SP) e Premiere