Internacional x Botafogo ao vivo: onde assistir, horário e informações do Brasileirão

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Colorado tenta sair da zona de rebaixamento diante da torcida no Beira-Rio, enquanto o time carioca busca manter a evolução na competição nacional

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Internacional e Botafogo se enfrentam neste sábado (24 de outubro), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e terá transmissão da Globo, para Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e do Premiere.

O Internacional entra em campo pressionado pela luta contra o rebaixamento. Com 32 pontos, o Colorado ocupa a 17ª colocação e abre a zona de descenso. A equipe precisa vencer e torcer por um tropeço do Corinthians para ter a possibilidade de deixar o Z-4 nesta rodada.

Como chegam Internacional e Botafogo

O Internacional busca recuperação depois de perder por 2 a 0 para o Mirassol, fora de casa. O resultado manteve o time gaúcho com 32 pontos. Como mandante, porém, a equipe venceu o Corinthians por 2 a 1 em sua apresentação anterior no Beira-Rio.

O técnico Eduardo Baptista terá de lidar com ausências por suspensão. O goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Mercado, o volante Villagra e o atacante Vitinho estão fora por cartões. Sanabria e Rochet também seguem no departamento médico.

Entre as possibilidades de retorno estão o goleiro Anthoni, recuperado de um problema inflamatório no joelho, o zagueiro Maripán, em transição após lesão muscular, e o meia Alan Patrick, que voltou a treinar enquanto trata dores na coxa esquerda. A presença dos jogadores na partida depende da condição física e da definição da comissão técnica.

O Botafogo chega ao compromisso depois de melhorar seu desempenho nas rodadas recentes e se afastar das últimas posições. Na última visita ao Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, em 2024, o clube carioca venceu por 1 a 0.

Onde assistir a Internacional x Botafogo ao vivo

O jogo entre Internacional e Botafogo será transmitido pela TV Globo, nos estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

TV aberta: Globo (RJ e RS)

Globo (RJ e RS) Pay-per-view: Premiere

Retrospecto de Internacional x Botafogo no Beira-Rio

O Internacional tem vantagem nos dez confrontos mais recentes contra o Botafogo disputados em Porto Alegre: foram sete vitórias coloradas e três triunfos do time carioca, sem empates nesse recorte.

Na temporada de 2025, o Colorado venceu por 2 a 0 no Beira-Rio. Já em 2024, o Botafogo levou a melhor, com vitória por 1 a 0. O histórico recente também inclui triunfos do Internacional em 2023, 2020, 2019, 2018, 2014 e 2013, além de vitórias botafoguenses em 2022 e 2016.

Possíveis mudanças na equipe do Internacional

As suspensões devem provocar mudanças na escalação colorada. Para ocupar a vaga de Mercado na defesa, a comissão técnica avalia opções como Félix Torres, Victor Gabriel e Maripán. No meio-campo, Bruno Henrique, Paulinho e Ronaldo disputam espaço após a suspensão de Villagra.

Na ponta, Carbonero aparece como uma das alternativas para substituir Vitinho. No gol, Anthoni voltou aos treinamentos e pode reassumir a posição, enquanto Kauan Jesus segue como opção após estrear na rodada anterior.

Ingressos e acesso ao Beira-Rio

A estimativa do Internacional é receber cerca de 35 mil torcedores no Beira-Rio. Os portões estão previstos para abrir às 14h30, duas horas antes do início da partida.

O clube informou que a biometria facial deve ser cadastrada antecipadamente no portal Mundo Colorado para liberar o acesso ao estádio. Há condições específicas para sócios, acompanhantes e torcedores não associados.

Para não sócios, os valores informados são de R$ 25 para a Área Livre Inferior, com meia-entrada de R$ 12,50 para jovens de 12 a 17 anos, e R$ 50 para a Arquibancada Superior, nos portões 10, 11 e 12.

Ficha técnica — Internacional x Botafogo