Cruzeiro x Remo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 32ª rodada da Série A

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Raposa tenta se manter entre os primeiros colocados após vitória sobre o Grêmio, enquanto o Leão Azul busca reagir na luta contra o rebaixamento

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Cruzeiro e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 20h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

As equipes chegam ao confronto em situações opostas na tabela de classificação. O Cruzeiro ocupa a quarta colocação, com 51 pontos em 31 partidas, enquanto o Remo aparece na 19ª posição, com 26 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Na rodada anterior, a equipe mineira conquistou uma vitória de virada sobre o Grêmio, fora de casa. Já os paraenses empataram com o Red Bull Bragantino, em Belém, e seguem em busca de pontos importantes para tentar escapar da parte inferior da classificação.

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Como chegam Cruzeiro e Remo

Cruzeiro

O Cruzeiro chega à 32ª rodada do Campeonato Brasileiro ocupando a quarta colocação, com 51 pontos conquistados em 31 jogos. A equipe comandada pelo técnico Artur Jorge busca mais uma vitória para se manter entre os primeiros colocados da Série A.

Na última rodada, a Raposa venceu o Grêmio por 4 a 2, de virada, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O resultado garantiu mais três pontos ao clube mineiro na reta final da competição.

Agora, o Cruzeiro retorna ao Mineirão para enfrentar uma equipe que luta contra o rebaixamento. O objetivo é aproveitar o mando de campo para conquistar mais um resultado positivo e fortalecer sua posição na tabela.

No primeiro turno, os mineiros levaram a melhor sobre o Remo. Pela 13ª rodada, o Cruzeiro venceu por 1 a 0, no Estádio Baenão, em Belém.

Para o confronto desta sexta-feira, Artur Jorge terá desfalques importantes. O zagueiro João Marcelo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Gabriel Pec e Luis Sinisterra também estão fora da partida.

Na provável escalação, a equipe deve contar com Matheus Pereira na criação das jogadas, além de Arroyo e Kaio Jorge no setor ofensivo. No meio-campo, Gerson, Zé Lucas e Lucas Romero aparecem entre os titulares.

Remo

O Remo chega ao confronto em situação delicada no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Thiago Carpini ocupa a 19ª colocação, com 26 pontos em 31 partidas, e tenta reagir na luta contra o rebaixamento.

Na rodada anterior, o Leão Azul empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no Mangueirão, em Belém. O resultado manteve os paraenses entre os últimos colocados da competição.

Agora, o Remo terá pela frente o Cruzeiro, uma das equipes que ocupam as primeiras posições da Série A. Mesmo atuando fora de casa, os paraenses precisam somar pontos para melhorar sua situação na tabela.

Onde assistir Cruzeiro x Remo ao vivo?

A partida entre Cruzeiro e Remo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão por assinatura, e pelo Premiere, no pay-per-view.

O confronto acontece nesta sexta-feira (23), às 20h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

TV fechada: SporTV;

SporTV; Pay-per-view: Premiere;

Premiere; Horário: 20h (de Brasília).

Prováveis escalações de Cruzeiro e Remo

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; William Furtado, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Gerson, Zé Lucas, Lucas Romero e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Desfalques: João Marcelo (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), Gabriel Pec e Luis Sinisterra.

Remo (Técnico: Thiago Carpini)

Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Marllon e Marlon; Zé Welison, Zé Ricardo e Patrick; Jajá, Galeano e Eduardo Melo.

Desfalques: Gabriel Taliari (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), Tchamba, Jaderson e Matheus Felipe.

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Arbitragem de Cruzeiro x Remo

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);

Bruno Arleu de Araujo (RJ); Árbitro assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ); Árbitro assistente 2: Gizeli Casaril (SC);

Gizeli Casaril (SC); Quarto árbitro: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR);



Kleber Ariel Goncalves Silva (PR); VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Ficha técnica de Cruzeiro x Remo

Jogo: Cruzeiro x Remo;

Cruzeiro x Remo; Competição: Campeonato Brasileiro Série A de 2026;

Campeonato Brasileiro Série A de 2026; Rodada: 32ª rodada;

32ª rodada; Data: sexta-feira, 23 de outubro de 2026;

sexta-feira, 23 de outubro de 2026; Horário: 20h (de Brasília);

20h (de Brasília); Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG);

Mineirão, Belo Horizonte (MG); Transmissão: SporTV e Premiere.

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