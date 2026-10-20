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Stuttgart x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Champions League

Alemães defendem campanha perfeita na competição europeia, enquanto espanhóis chegam embalados por sequência de vitórias e tentam subir na tabela

Por Lucas Valle Publicado em 20/10/2026 às 10:43
Stiller, meio campista do Stuttgart, e Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid
Stiller, meio campista do Stuttgart, e Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid - Divulgação/VFB e Divulgação/atleticodemadrid

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Stuttgart e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (horário de Brasília), na MHP Arena, em Stuttgart, na Alemanha, pela 3ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na competição europeia. O Stuttgart ocupa a quarta colocação, com seis pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o Atlético de Madrid aparece na 15ª posição, com três pontos.

Apesar da campanha positiva na Champions League, os alemães vêm de uma derrota no campeonato nacional. Já os espanhóis chegam embalados por uma sequência de vitórias e tentam conquistar mais três pontos para melhorar sua posição na tabela.

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Como chegam Stuttgart e Atlético de Madrid

Stuttgart

O Stuttgart chega à terceira rodada da Champions League com 100% de aproveitamento. A equipe comandada por Sebastian Hoeneß ocupa a quarta colocação da fase de liga, com seis pontos conquistados em duas partidas.

Na estreia, o clube alemão venceu o Slovan Bratislava por 3 a 0. Já na segunda rodada, superou o Viking por 3 a 1, mantendo a campanha perfeita na competição europeia.

Entretanto, o Stuttgart não conseguiu repetir o desempenho na última partida pela Bundesliga. No sábado (17), a equipe foi derrotada pelo Hamburger SV por 1 a 0, fora de casa.

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Agora, o clube alemão retorna à MHP Arena buscando se recuperar do resultado negativo no campeonato nacional e conquistar sua terceira vitória consecutiva na Champions League.

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid chega ao confronto embalado por uma sequência de seis vitórias consecutivas entre LaLiga e Champions League. Nesse período, a equipe comandada por Diego Simeone marcou 14 gols e sofreu apenas dois.

No último compromisso, o clube espanhol venceu o Espanyol por 1 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol, dando continuidade ao bom momento na temporada.

Na Champions League, porém, o Atlético ocupa a 15ª colocação, com três pontos, após uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas.

Na estreia, os Colchoneros foram derrotados pelo Liverpool por 2 a 1. Já na segunda rodada, reagiram e venceram o Manchester United por 2 a 0, conquistando os primeiros pontos na competição.

Agora, a equipe espanhola visita o Stuttgart buscando manter a sequência positiva e conquistar sua segunda vitória na fase de liga, resultado que pode melhorar sua colocação na tabela.

 

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Onde assistir Stuttgart x Atlético de Madrid ao vivo?

O confronto entre Stuttgart e Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo e exclusiva pela internet, através da HBO Max, plataforma de streaming por assinatura.

A partida está marcada para esta terça-feira (20), às 16h (horário de Brasília), na MHP Arena, em Stuttgart, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League.

  • Streaming: HBO Max.

Prováveis escalações de Stuttgart e Atlético de Madrid

Stuttgart (Técnico: Sebastian Hoeneb)

Seimen; Vagnoman, Jeltsch, Chabot e Hendriks; Prömel e Stiller; El Khannouss, Undav, Führich e Pej?inovi?.

  • Desfalques: Tiago Tomás (lesão muscular), Maximilian Mittelstädt (ferida de laceração), Nikolas Nartey (lesão nos isquiotibiais), Ameen Al-Dakhil (problemas no joelho) e Stefan Drlja?a (não elegível).

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Dávid Hancko e Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand e Álex Baena; Lee Kang-in e Julián Álvarez.

  • Desfalques: Koke e Romero.

Arbitragem de Stuttgart x Atlético de Madrid

  • Árbitro: Serdar Gözübüyük (Países Baixos);
  • Assistente 1: Patrick Inia (Países Baixos);
  • Assistente 2: Rogier Honig (Países Baixos);
  • Quarto árbitro: Jeroen Manschot (Países Baixos);
  • VAR: Dennis Higler (Países Baixos);
  • Assistente de VAR: Stuart Attwell (Inglaterra).

Ficha técnica da partida

  • Jogo: Stuttgart x Atlético de Madrid;
  • Competição: UEFA Champions League 2026/27 – 3ª rodada da fase de liga;
  • Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026;
  • Horário: 16h (de Brasília);
  • Local: MHP Arena, Stuttgart (Alemanha);
  • Transmissão: HBO Max (streaming).

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.