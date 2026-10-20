Qual jogo vai passar no SBT hoje (20/10)? Barcelona x PSG? Veja a programação

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Emissora exibe duelo entre franceses e espanhóis pela Liga dos Campeões à tarde e transmite confronto decisivo do Vasco contra o Boca Juniors à noite

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O SBT transmite dois jogos de futebol nesta terça-feira (20). A programação começa com Paris Saint-Germain x Barcelona, pela UEFA Champions League, e continua à noite com Vasco x Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana.

O duelo entre franceses e espanhóis tem transmissão da emissora e do +SBT, com início previsto para as 16h (de Brasília). Já o confronto entre brasileiros e argentinos será exibido a partir das 21h30, também na TV aberta e na plataforma de streaming.

Além das partidas, o canal SBT Sports no YouTube terá uma programação especial, com debates, pré-jogo e repercussão dos resultados.

Qual jogo vai passar no SBT hoje?

O principal destaque da programação vespertina do SBT é o confronto entre PSG e Barcelona, pela Champions League. A partida reúne duas equipes que buscam manter o aproveitamento de 100% na competição europeia.

A transmissão na TV aberta e no +SBT começa às 16h (de Brasília). A narração será de Tiago Leifert, com comentários de Mauro Beting e Alexandre Pato.

Nadine Bastos fará a análise de arbitragem, enquanto João Venturi será o repórter direto do Parc des Princes, na França.

À noite, a emissora volta a campo com Vasco x Boca Juniors, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Depois de vencer por 1 a 0 na Bombonera, na Argentina, o clube carioca tem a vantagem do empate para garantir a classificação à final.

Que horas começa Barcelona x PSG no SBT?

PSG e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (20), pela UEFA Champions League. A transmissão do SBT e do +SBT começa às 16h (de Brasília), com cobertura direto da França.

Jogo: PSG x Barcelona

PSG x Barcelona Competição: UEFA Champions League

UEFA Champions League Início da transmissão: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Onde assistir: SBT e +SBT

SBT e +SBT Narração: Tiago Leifert

Tiago Leifert Comentários: Mauro Beting e Alexandre Pato

Mauro Beting e Alexandre Pato Análise de arbitragem: Nadine Bastos

Nadine Bastos Reportagem: João Venturi

Vasco x Boca Juniors também passa no SBT hoje

O segundo compromisso da emissora nesta terça-feira será Vasco x Boca Juniors, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A partida começa às 21h30 (de Brasília), com transmissão do SBT e do +SBT.

O Vasco chega ao confronto com vantagem após vencer por 1 a 0 na Argentina. Com isso, um empate no duelo de volta garante a classificação do time brasileiro à final do torneio continental.

Tiago Leifert será o narrador, com Mauro Beting nos comentários e Nadine Bastos na análise de arbitragem. Flavio Winicki fará a reportagem da partida.

Jogo: Vasco x Boca Juniors

Vasco x Boca Juniors Competição: Copa Sul-Americana — semifinal, jogo de volta

Copa Sul-Americana — semifinal, jogo de volta Início da transmissão: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Onde assistir: SBT e +SBT

SBT e +SBT Narração: Tiago Leifert

Tiago Leifert Comentários: Mauro Beting

Mauro Beting Análise de arbitragem: Nadine Bastos

Nadine Bastos Reportagem: Flavio Winicki

Programação do SBT Sports no YouTube

O canal SBT Sports no YouTube também terá uma cobertura especial dos dois jogos, com seis horas de conteúdo dedicado à jornada de futebol desta terça-feira.

A programação começa com a Futlive da Champions League, apresentada por Renata Saporito, Mauro Beting e Silva Jr. O canal também exibirá a reprise de PSG x Barcelona e a preparação para Vasco x Boca Juniors.

A partida da Sul-Americana terá narração de Anderson Gonçalves, com comentários de Beto Oliver e Pedrinho Mídia. Depois do confronto, Renata Saporito, Tiago Leifert e Mauro Beting voltam à Futlive para analisar os resultados da noite.

Resumo dos jogos de hoje no SBT (20/10)