fechar
Onde assistir |

Manchester City x AEK: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Champions League

Citizens tentam reagir após derrota para os atuais campeões europeus, enquanto gregos buscam surpreender fora de casa e subir na classificação.

Por Lucas Valle Publicado em 20/10/2026 às 10:02
Foden e Doku, jogadores do Manchester City
Foden e Doku, jogadores do Manchester City - Divulgação/mancity

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Manchester City e AEK Atenas se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, pela 3ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.

As duas equipes chegam ao confronto com três pontos conquistados nas duas primeiras rodadas e buscam a segunda vitória na competição. O City tenta se recuperar da derrota para o PSG, enquanto o AEK procura conquistar seus primeiros pontos fora de casa nesta edição do torneio.

Apesar do tropeço na Champions League, o time inglês mantém uma campanha perfeita na Premier League. Já o clube grego ocupa a segunda colocação do campeonato nacional e tenta melhorar seu desempenho como visitante na competição europeia.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Como chegam as equipes

Manchester City

O Manchester City chega à terceira rodada da Champions League tentando se recuperar da derrota sofrida diante do Paris Saint-Germain. A equipe comandada por Enzo Maresca soma três pontos, após uma vitória e uma derrota nas duas primeiras partidas.

Na estreia, os Citizens venceram o Porto por 2 a 0, fora de casa. Entretanto, na segunda rodada, foram derrotados pelo PSG por 4 a 2, em um confronto no qual os franceses abriram três gols de vantagem ainda no primeiro tempo.

Apesar dos dois gols marcados por Erling Haaland, o clube inglês não conseguiu evitar a derrota diante do atual bicampeão europeu.

No Campeonato Inglês, porém, o cenário é diferente. O City lidera a Premier League com sete vitórias em sete rodadas, mantendo os 100% de aproveitamento.

No último sábado (17), a equipe venceu o Ipswich por 3 a 2, com um gol de Phil Foden e dois de Haaland. O resultado também marcou um feito para Enzo Maresca, que se tornou o primeiro treinador a vencer seus sete primeiros jogos na competição.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

AEK Atenas

O AEK Atenas disputa a fase principal da Champions League pela primeira vez desde a temporada 2018/19. A equipe comandada por Marko Nikoli? soma três pontos, após uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas.

Na estreia, o clube grego venceu o LASK por 1 a 0. Entretanto, na rodada seguinte, foi derrotado pelo Shakhtar Donetsk por 3 a 1, mesmo após sair na frente do placar.

O resultado interrompeu uma sequência de seis partidas sem derrotas em fases de grupos ou de liga de competições europeias.

Além disso, o AEK ainda busca sua primeira vitória como visitante na fase principal da Champions League. Até o momento, o clube acumula cinco empates e 11 derrotas atuando fora de casa nesta etapa do torneio.

No Campeonato Grego, a equipe ocupa a segunda colocação, um ponto atrás do Panathinaikos.

O AEK não entrou em campo no último fim de semana, já que o compromisso contra o Atromitos foi adiado para permitir uma preparação maior para o confronto na Inglaterra.

Leia Também

Onde assistir Manchester City x AEK Atenas ao vivo e de graça?

O confronto entre Manchester City e AEK Atenas terá transmissão ao vivo pela internet, com uma opção gratuita para acompanhar a terceira rodada da Champions League.

A partida será exibida pelo canal TNT Sports Brasil, no YouTube, gratuitamente, e pela HBO Max, plataforma de streaming por assinatura.

  • YouTube (gratuito): TNT Sports Brasil;
  • Streaming: HBO Max.

A bola rola nesta terça-feira (20), às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester.

Prováveis escalações de Manchester City e AEK Atenas

Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)

Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi e Gvardiol; Bouaddi (Enzo Fernández) e Elliot Anderson; Ndiaye, Phil Foden e Jérémy Doku; Rayan Cherki.

  • Desfalque: Antoine Semenyo (lesionado).
  • Dúvidas: Erling Haaland, Mateo Kovacic, Matheus Nunes e Nico O'Reilly.

AEK Atenas (Técnico: Marko Nikolic)

Alberto Brignoli; Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas e Stavros Pilios; Lovro Majer, Milán Vitális, Razvan Marin e Aboubakary Koïta; Zini e Luka Jovic.

  • Desfalque: Barnabás Varga (lesão muscular).

Entre no canal do WhatsApp de Futebol Internacional!

Arbitragem de Manchester City x AEK Atenas

  • Árbitro: Willy Delajod (França);
  • Assistente 1: Erwan Finjean (França);
  • Assistente 2: Valentin Evrard (França);
  • Quarto árbitro: Bastien Dechepy (França);
  • VAR: Bram Van Driessche (Bélgica);
  • Assistente de VAR: Christian Dingert (Alemanha).

Ficha técnica da partida

  • Jogo: Manchester City x AEK Atenas;
  • Competição: UEFA Champions League 2026/27 – 3ª rodada da fase de liga;
  • Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026;
  • Horário: 16h (de Brasília);
  • Local: Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra);
  • Transmissão: TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Leia também

Jogos da Champions League hoje (20/10): confira a programação, horários e onde assistir
CHAMPIONS LEAGUE

Jogos da Champions League hoje (20/10): confira a programação, horários e onde assistir
Flamengo x Estudiantes ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Libertadores
LIBERTADORES

Flamengo x Estudiantes ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Libertadores

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.