Manchester City x AEK: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Champions League

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Citizens tentam reagir após derrota para os atuais campeões europeus, enquanto gregos buscam surpreender fora de casa e subir na classificação.

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Manchester City e AEK Atenas se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, pela 3ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.

As duas equipes chegam ao confronto com três pontos conquistados nas duas primeiras rodadas e buscam a segunda vitória na competição. O City tenta se recuperar da derrota para o PSG, enquanto o AEK procura conquistar seus primeiros pontos fora de casa nesta edição do torneio.

Apesar do tropeço na Champions League, o time inglês mantém uma campanha perfeita na Premier League. Já o clube grego ocupa a segunda colocação do campeonato nacional e tenta melhorar seu desempenho como visitante na competição europeia.

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Como chegam as equipes

Manchester City

O Manchester City chega à terceira rodada da Champions League tentando se recuperar da derrota sofrida diante do Paris Saint-Germain. A equipe comandada por Enzo Maresca soma três pontos, após uma vitória e uma derrota nas duas primeiras partidas.

Na estreia, os Citizens venceram o Porto por 2 a 0, fora de casa. Entretanto, na segunda rodada, foram derrotados pelo PSG por 4 a 2, em um confronto no qual os franceses abriram três gols de vantagem ainda no primeiro tempo.

Apesar dos dois gols marcados por Erling Haaland, o clube inglês não conseguiu evitar a derrota diante do atual bicampeão europeu.

No Campeonato Inglês, porém, o cenário é diferente. O City lidera a Premier League com sete vitórias em sete rodadas, mantendo os 100% de aproveitamento.

No último sábado (17), a equipe venceu o Ipswich por 3 a 2, com um gol de Phil Foden e dois de Haaland. O resultado também marcou um feito para Enzo Maresca, que se tornou o primeiro treinador a vencer seus sete primeiros jogos na competição.

AEK Atenas

O AEK Atenas disputa a fase principal da Champions League pela primeira vez desde a temporada 2018/19. A equipe comandada por Marko Nikoli? soma três pontos, após uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas.

Na estreia, o clube grego venceu o LASK por 1 a 0. Entretanto, na rodada seguinte, foi derrotado pelo Shakhtar Donetsk por 3 a 1, mesmo após sair na frente do placar.

O resultado interrompeu uma sequência de seis partidas sem derrotas em fases de grupos ou de liga de competições europeias.

Além disso, o AEK ainda busca sua primeira vitória como visitante na fase principal da Champions League. Até o momento, o clube acumula cinco empates e 11 derrotas atuando fora de casa nesta etapa do torneio.

No Campeonato Grego, a equipe ocupa a segunda colocação, um ponto atrás do Panathinaikos.

O AEK não entrou em campo no último fim de semana, já que o compromisso contra o Atromitos foi adiado para permitir uma preparação maior para o confronto na Inglaterra.

Onde assistir Manchester City x AEK Atenas ao vivo e de graça?

O confronto entre Manchester City e AEK Atenas terá transmissão ao vivo pela internet, com uma opção gratuita para acompanhar a terceira rodada da Champions League.

A partida será exibida pelo canal TNT Sports Brasil, no YouTube, gratuitamente, e pela HBO Max, plataforma de streaming por assinatura.

YouTube (gratuito): TNT Sports Brasil;

TNT Sports Brasil; Streaming: HBO Max.

A bola rola nesta terça-feira (20), às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester.

Prováveis escalações de Manchester City e AEK Atenas

Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)

Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi e Gvardiol; Bouaddi (Enzo Fernández) e Elliot Anderson; Ndiaye, Phil Foden e Jérémy Doku; Rayan Cherki.

Desfalque: Antoine Semenyo (lesionado).

Antoine Semenyo (lesionado). Dúvidas: Erling Haaland, Mateo Kovacic, Matheus Nunes e Nico O'Reilly.

AEK Atenas (Técnico: Marko Nikolic)

Alberto Brignoli; Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas e Stavros Pilios; Lovro Majer, Milán Vitális, Razvan Marin e Aboubakary Koïta; Zini e Luka Jovic.

Desfalque: Barnabás Varga (lesão muscular).

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Arbitragem de Manchester City x AEK Atenas

Árbitro: Willy Delajod (França);

Willy Delajod (França); Assistente 1: Erwan Finjean (França);

Erwan Finjean (França); Assistente 2: Valentin Evrard (França);

Valentin Evrard (França); Quarto árbitro: Bastien Dechepy (França);

Bastien Dechepy (França); VAR: Bram Van Driessche (Bélgica);

Bram Van Driessche (Bélgica); Assistente de VAR: Christian Dingert (Alemanha).

Ficha técnica da partida

Jogo: Manchester City x AEK Atenas;

Manchester City x AEK Atenas; Competição: UEFA Champions League 2026/27 – 3ª rodada da fase de liga;

UEFA Champions League 2026/27 – 3ª rodada da fase de liga; Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026;

terça-feira, 20 de outubro de 2026; Horário: 16h (de Brasília);

16h (de Brasília); Local: Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra);

Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra); Transmissão: TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max.

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