Londrina x Cuiabá ao vivo: onde assistir, horário e informações da 34ª rodada da Série B
Tubarão tenta reagir na luta contra o rebaixamento, enquanto Dourado busca voltar a vencer e melhorar sua posição na reta final da competição
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Londrina e Cuiabá se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.
As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na classificação. O Londrina ocupa a 18ª colocação, com 29 pontos em 33 jogos, dentro da zona de rebaixamento. Já o Cuiabá aparece na 11ª posição, com 47 pontos, também em 33 partidas.
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Como chegam Londrina e Cuiabá
Londrina
O Londrina chega à 34ª rodada da Série B pressionado pela situação na tabela. Com 29 pontos em 33 partidas, o clube paranaense ocupa a 18ª colocação e tenta reagir na luta contra o rebaixamento.
Na última rodada, o Tubarão visitou o Athletic e empatou por 2 a 2, resultado que acrescentou um ponto à sua campanha, mas não foi suficiente para tirar a equipe da zona de rebaixamento.
Agora, o Londrina retorna ao Estádio Vitorino Gonçalves Dias para enfrentar o Cuiabá e buscar uma vitória importante diante de sua torcida.
Um triunfo levaria o clube paranaense aos 32 pontos, permitindo reduzir a distância para os adversários que estão fora do Z-4, dependendo dos demais resultados da rodada.
O confronto também representa a oportunidade de conquistar a primeira vitória sobre o Cuiabá nesta edição da Série B, após o empate por 2 a 2 no primeiro turno.
Cuiabá
O Cuiabá chega ao confronto buscando se recuperar da derrota sofrida na rodada anterior. A equipe mato-grossense ocupa a 11ª colocação, com 47 pontos em 33 partidas.
Na última rodada, o Dourado recebeu o Avaí, na Arena Pantanal, e acabou derrotado por 1 a 0, deixando escapar a oportunidade de somar pontos diante de sua torcida.
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Agora, o clube mato-grossense tenta conquistar um resultado positivo fora de casa para melhorar sua posição na classificação nesta reta final do Campeonato Brasileiro.
Uma vitória sobre o Londrina levaria o Cuiabá aos 50 pontos, aproximando a equipe dos clubes que ocupam a parte superior da tabela.
No primeiro turno, o Dourado empatou por 2 a 2 com o Tubarão, na Arena Pantanal. Desta vez, busca superar o adversário e voltar a vencer na competição.
Onde assistir Londrina x Cuiabá ao vivo?
A partida entre Londrina e Cuiabá terá transmissão ao vivo pela ESPN, na televisão por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.
O confronto está marcado para esta terça-feira (20), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina.
- TV fechada: ESPN;
- Streaming: Disney+.
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Arbitragem
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
- Árbitro assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA);
- Árbitro assistente 2: Nayara Lucena Soares (PA);
- Quarto árbitro: Eduarda Marcos (PR);
- VAR: Vinicius Gomes do Amaral (MG).
Ficha técnica da partida
- Jogo: Londrina x Cuiabá;
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 34ª rodada;
- Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026;
- Horário: 19h30 (de Brasília);
- Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina (PR);
- Transmissão: ESPN e Disney+.
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