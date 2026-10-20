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Londrina x Cuiabá ao vivo: onde assistir, horário e informações da 34ª rodada da Série B

Tubarão tenta reagir na luta contra o rebaixamento, enquanto Dourado busca voltar a vencer e melhorar sua posição na reta final da competição

Por Lucas Valle Publicado em 20/10/2026 às 13:11
Londrina e Cuiabá se enfrentam pela Série B
Londrina e Cuiabá se enfrentam pela Série B - Arte/Blog do Torcedor

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Londrina e Cuiabá se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na classificação. O Londrina ocupa a 18ª colocação, com 29 pontos em 33 jogos, dentro da zona de rebaixamento. Já o Cuiabá aparece na 11ª posição, com 47 pontos, também em 33 partidas.

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Como chegam Londrina e Cuiabá

Londrina

O Londrina chega à 34ª rodada da Série B pressionado pela situação na tabela. Com 29 pontos em 33 partidas, o clube paranaense ocupa a 18ª colocação e tenta reagir na luta contra o rebaixamento.

Na última rodada, o Tubarão visitou o Athletic e empatou por 2 a 2, resultado que acrescentou um ponto à sua campanha, mas não foi suficiente para tirar a equipe da zona de rebaixamento.

Agora, o Londrina retorna ao Estádio Vitorino Gonçalves Dias para enfrentar o Cuiabá e buscar uma vitória importante diante de sua torcida.

Um triunfo levaria o clube paranaense aos 32 pontos, permitindo reduzir a distância para os adversários que estão fora do Z-4, dependendo dos demais resultados da rodada.

O confronto também representa a oportunidade de conquistar a primeira vitória sobre o Cuiabá nesta edição da Série B, após o empate por 2 a 2 no primeiro turno.

Cuiabá

O Cuiabá chega ao confronto buscando se recuperar da derrota sofrida na rodada anterior. A equipe mato-grossense ocupa a 11ª colocação, com 47 pontos em 33 partidas.

Na última rodada, o Dourado recebeu o Avaí, na Arena Pantanal, e acabou derrotado por 1 a 0, deixando escapar a oportunidade de somar pontos diante de sua torcida.

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Agora, o clube mato-grossense tenta conquistar um resultado positivo fora de casa para melhorar sua posição na classificação nesta reta final do Campeonato Brasileiro.

Uma vitória sobre o Londrina levaria o Cuiabá aos 50 pontos, aproximando a equipe dos clubes que ocupam a parte superior da tabela.

No primeiro turno, o Dourado empatou por 2 a 2 com o Tubarão, na Arena Pantanal. Desta vez, busca superar o adversário e voltar a vencer na competição.

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Onde assistir Londrina x Cuiabá ao vivo?

A partida entre Londrina e Cuiabá terá transmissão ao vivo pela ESPN, na televisão por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

O confronto está marcado para esta terça-feira (20), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina.

  • TV fechada: ESPN;
  • Streaming: Disney+.

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Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
  • Árbitro assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA);
  • Árbitro assistente 2: Nayara Lucena Soares (PA);
  • Quarto árbitro: Eduarda Marcos (PR);
  • VAR: Vinicius Gomes do Amaral (MG).

 

Ficha técnica da partida

  • Jogo: Londrina x Cuiabá;
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 34ª rodada;
  • Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026;
  • Horário: 19h30 (de Brasília);
  • Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina (PR);
  • Transmissão: ESPN e Disney+.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.