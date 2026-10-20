Jogos da Champions League hoje (21/10): confira a programação, horários e onde assistir
Rodada desta quarta-feira reúne nove partidas, com duelos de Real Madrid, Bayern de Munique, Arsenal e Manchester United; veja onde acompanhar ao vivo
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A quarta-feira (21) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol europeu, com nove partidas pela terceira rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.
Entre os principais destaques estão Bayern de Munique x Arsenal, Real Madrid x RB Leipzig e Como x Manchester United. Inter de Milão, Sporting e Aston Villa também entram em campo.
A programação começa às 13h45 (horário de Brasília), com dois confrontos simultâneos. Os outros sete jogos serão disputados às 16h, com transmissões na TV por assinatura, streaming e YouTube.
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Jogos da Champions League hoje (21/10)
UEFA Champions League - 3ª rodada
- 13h45 - Como x Manchester United - TNT e HBO Max
- 13h45 - Lille x Galatasaray - Space e HBO Max
- 16h - Aston Villa x Viking - HBO Max
- 16h - Club Brugge x Lens - HBO Max
- 16h - Bayern de Munique x Arsenal - TNT, TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
- 16h - Inter de Milão x Shakhtar Donetsk - Space e HBO Max
- 16h - Real Betis x Feyenoord - HBO Max
- 16h - Real Madrid x RB Leipzig - HBO Max
- 16h - Sporting x LASK - HBO Max
Onde assistir aos jogos da Champions League hoje?
As partidas desta quarta-feira (21) serão exibidas por diferentes canais de televisão e plataformas digitais. A HBO Max transmite todos os nove confrontos da programação.
Confira as opções para acompanhar os jogos ao vivo:
- TNT - canal de TV por assinatura que transmite Como x Manchester United e Bayern de Munique x Arsenal.
- Space - canal de TV por assinatura responsável pelos confrontos Lille x Galatasaray e Inter de Milão x Shakhtar Donetsk.
- HBO Max - plataforma de streaming que disponibiliza todas as partidas da rodada.
- TNT Sports Brasil (YouTube) - canal que transmite gratuitamente o confronto entre Bayern de Munique e Arsenal.
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Bayern de Munique x Arsenal é destaque da rodada
Um dos principais confrontos desta quarta-feira será entre Bayern de Munique e Arsenal, às 16h, na Allianz Arena, na Alemanha. O duelo coloca frente a frente duas equipes que buscam se consolidar nas primeiras posições da fase de liga.
A partida terá transmissão ao vivo pela TNT, na TV por assinatura, pela HBO Max, no streaming, e pelo canal da TNT Sports Brasil no YouTube, de forma gratuita.
No mesmo horário, o Real Madrid recebe o RB Leipzig, no Santiago Bernabéu, na Espanha. A equipe espanhola busca manter o aproveitamento de 100% na competição, após vencer os dois primeiros compromissos.
Mais cedo, às 13h45, o Manchester United visita o Como, na Itália. As duas equipes somam três pontos na Champions League e buscam a segunda vitória nesta edição do torneio.
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Resultados dos jogos da Champions League de ontem (20/10)
A terça-feira (20) foi marcada por jogos movimentados na UEFA Champions League. Entre os destaques, o PSG venceu o Barcelona por 4 a 2, enquanto o Manchester City goleou o AEK Atenas por 5 a 1. Liverpool e Napoli também venceram em partidas com sete gols.
- Fenerbahçe 2 x 2 Slavia Praga
- Sabah 1 x 2 Borussia Dortmund
- Roma 4 x 0 Slovan Bratislava
- Porto 0 x 1 PSV Eindhoven
- Liverpool 4 x 3 Villarreal
- Manchester City 5 x 1 AEK Atenas
- PSG 4 x 2 Barcelona
- Napoli 4 x 3 Bodø/Glimt
- Stuttgart 1 x 1 Atlético de Madrid
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