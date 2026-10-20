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Jogos da Champions League hoje (20/10): confira a programação, horários e onde assistir

Nove partidas movimentam a competição europeia nesta terça-feira, com duelos de PSG, Barcelona, Liverpool e Manchester City; veja a programação

Por Lucas Valle Publicado em 20/10/2026 às 8:01
Ferran Torres e Gabriel Jesus, atacantes de PSG e Barcelona, respectivamente
Ferran Torres e Gabriel Jesus, atacantes de PSG e Barcelona, respectivamente - Divulgação/PSG e Divulgação/fcbarcelona

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A terça-feira (20) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol europeu, com nove partidas pela UEFA Champions League 2026/27.

Entre os principais destaques estão PSG x Barcelona, Liverpool x Villarreal e Manchester City x AEK Atenas. Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Napoli e Porto também entram em campo.

A programação começa às 13h45 (horário de Brasília), com dois confrontos. Os outros sete jogos serão disputados às 16h, com transmissões na TV aberta, canais por assinatura, streaming e YouTube.

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Jogos da Champions League nesta terça-feira (20/10)

UEFA Champions League

  • 13h45 - Fenerbahçe x Slavia Praga - Space e HBO Max
  • 13h45 - Sabah x Borussia Dortmund - TNT e HBO Max
  • 16h - Roma x Slovan Bratislava - HBO Max
  • 16h - Porto x PSV Eindhoven - HBO Max
  • 16h - Liverpool x Villarreal - Space e HBO Max
  • 16h - Manchester City x AEK Atenas - TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
  • 16h - PSG x Barcelona - SBT, TNT e HBO Max
  • 16h - Napoli x Bodo Glimt - HBO Max
  • 16h - Stuttgart x Atlético de Madrid - HBO Max

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Onde assistir aos jogos da Champions League?

As partidas desta terça-feira (20) serão exibidas por diferentes canais de televisão e plataformas digitais. A HBO Max terá os nove confrontos da programação.

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Confira as opções para acompanhar os jogos ao vivo:

  • SBT - canal de TV aberta que transmite PSG x Barcelona.
  • TNT - canal de TV por assinatura com os jogos de Sabah x Borussia Dortmund e PSG x Barcelona.
  • Space - canal de TV por assinatura responsável por Fenerbahçe x Slavia Praga e Liverpool x Villarreal.
  • HBO Max - plataforma de streaming que disponibiliza todas as partidas da programação.
  • TNT Sports Brasil (YouTube) - canal que transmite gratuitamente Manchester City x AEK Atenas.

PSG x Barcelona é destaque da programação

Um dos principais confrontos desta terça-feira será entre Paris Saint-Germain e Barcelona, às 16h, em duelo que reúne dois clubes de destaque do futebol europeu.

A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela TNT, na TV por assinatura, e pela HBO Max, no streaming.

Além do confronto entre franceses e espanhóis, a programação terá o Liverpool recebendo o Villarreal e o Manchester City enfrentando o AEK Atenas, ambos às 16h.

Mais cedo, às 13h45, o Borussia Dortmund visita o Sabah, enquanto o Fenerbahçe enfrenta o Slavia Praga.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.