Jogos da Champions League hoje (20/10): confira a programação, horários e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nove partidas movimentam a competição europeia nesta terça-feira, com duelos de PSG, Barcelona, Liverpool e Manchester City; veja a programação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A terça-feira (20) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol europeu, com nove partidas pela UEFA Champions League 2026/27.

Entre os principais destaques estão PSG x Barcelona, Liverpool x Villarreal e Manchester City x AEK Atenas. Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Napoli e Porto também entram em campo.

A programação começa às 13h45 (horário de Brasília), com dois confrontos. Os outros sete jogos serão disputados às 16h, com transmissões na TV aberta, canais por assinatura, streaming e YouTube.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Jogos da Champions League nesta terça-feira (20/10)

UEFA Champions League

13h45 - Fenerbahçe x Slavia Praga - Space e HBO Max

- Fenerbahçe x Slavia Praga - Space e HBO Max 13h45 - Sabah x Borussia Dortmund - TNT e HBO Max

- Sabah x Borussia Dortmund - TNT e HBO Max 16h - Roma x Slovan Bratislava - HBO Max

- Roma x Slovan Bratislava - HBO Max 16h - Porto x PSV Eindhoven - HBO Max

- Porto x PSV Eindhoven - HBO Max 16h - Liverpool x Villarreal - Space e HBO Max

- Liverpool x Villarreal - Space e HBO Max 16h - Manchester City x AEK Atenas - TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max

- Manchester City x AEK Atenas - TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max 16h - PSG x Barcelona - SBT, TNT e HBO Max

- PSG x Barcelona - SBT, TNT e HBO Max 16h - Napoli x Bodo Glimt - HBO Max

- Napoli x Bodo Glimt - HBO Max 16h - Stuttgart x Atlético de Madrid - HBO Max

Onde assistir aos jogos da Champions League?

As partidas desta terça-feira (20) serão exibidas por diferentes canais de televisão e plataformas digitais. A HBO Max terá os nove confrontos da programação.

Confira as opções para acompanhar os jogos ao vivo:

SBT - canal de TV aberta que transmite PSG x Barcelona.

- canal de TV aberta que transmite PSG x Barcelona. TNT - canal de TV por assinatura com os jogos de Sabah x Borussia Dortmund e PSG x Barcelona.

- canal de TV por assinatura com os jogos de Sabah x Borussia Dortmund e PSG x Barcelona. Space - canal de TV por assinatura responsável por Fenerbahçe x Slavia Praga e Liverpool x Villarreal.

- canal de TV por assinatura responsável por Fenerbahçe x Slavia Praga e Liverpool x Villarreal. HBO Max - plataforma de streaming que disponibiliza todas as partidas da programação.

- plataforma de streaming que disponibiliza todas as partidas da programação. TNT Sports Brasil (YouTube) - canal que transmite gratuitamente Manchester City x AEK Atenas.

PSG x Barcelona é destaque da programação

Um dos principais confrontos desta terça-feira será entre Paris Saint-Germain e Barcelona, às 16h, em duelo que reúne dois clubes de destaque do futebol europeu.

A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela TNT, na TV por assinatura, e pela HBO Max, no streaming.

Além do confronto entre franceses e espanhóis, a programação terá o Liverpool recebendo o Villarreal e o Manchester City enfrentando o AEK Atenas, ambos às 16h.

Mais cedo, às 13h45, o Borussia Dortmund visita o Sabah, enquanto o Fenerbahçe enfrenta o Slavia Praga.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!