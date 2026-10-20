Inter de Milão x Shaktar: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Champions League

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Italianos buscam os primeiros pontos após duas derrotas na competição, enquanto ucranianos tentam manter a invencibilidade na fase de liga

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Inter de Milão e Shakhtar Donetsk se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália, pela terceira rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.

O confronto coloca frente a frente equipes que vivem situações diferentes na competição europeia. A Inter ainda não pontuou e ocupa a 29ª colocação, enquanto o Shakhtar soma quatro pontos e aparece na 11ª posição.

Apesar das dificuldades na Champions League, os italianos vivem um bom momento no Campeonato Italiano. Já os ucranianos chegam invictos na competição continental e tentam conquistar mais um resultado positivo para permanecer entre os primeiros colocados.

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Como chegam as equipes

Inter de Milão

A Inter de Milão chega à terceira rodada da Champions League pressionada pela necessidade de conquistar seus primeiros pontos. A equipe comandada por Cristian Chivu perdeu os dois jogos disputados até o momento e ocupa a 29ª colocação na fase de liga.

Na estreia, os italianos foram derrotados pelo Real Madrid, fora de casa. Na segunda rodada, sofreram mais um revés, desta vez diante do Club Brugge, no Estádio Giuseppe Meazza.

O início negativo contrasta com a campanha da equipe no Campeonato Italiano. Nas sete primeiras rodadas da Serie A, a Inter conquistou seis vitórias e um empate, mantendo a invencibilidade na competição nacional.

Agora, os Nerazzurri tentam aproveitar o mando de campo para conquistar a primeira vitória na Champions League e iniciar uma recuperação na classificação, buscando se aproximar das posições que garantem a continuidade na competição.

Shakhtar Donetsk

O Shakhtar Donetsk chega ao confronto em situação mais confortável na Champions League. A equipe comandada por Arda Turan soma quatro pontos e ocupa a 11ª colocação na fase de liga.

Na estreia, os ucranianos venceram o AEK, da Grécia. Já na segunda rodada, empataram com o PSV Eindhoven, da Holanda, mantendo a invencibilidade na competição europeia.

O bom momento também se reflete no campeonato nacional. Nas nove primeiras partidas, o Shakhtar conquistou oito vitórias e sofreu apenas uma derrota, demonstrando regularidade neste início de temporada.

Um dos destaques do elenco é a presença de jogadores brasileiros. A provável escalação conta com Vinicius Tobias, Pedro Henrique, Alisson, Pedrinho, Marlon Gomes, Newerton e Kauã Elias.

Onde assistir Inter de Milão x Shakhtar ao vivo?

O confronto entre Inter de Milão e Shakhtar Donetsk, pela terceira rodada da Champions League, terá transmissão ao vivo pelo Space, na televisão por assinatura, e pela HBO Max, no streaming.

A partida será disputada nesta quarta-feira (21), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália.

TV fechada: Space;

Space; Streaming: HBO Max;

HBO Max; Horário: 16h (de Brasília).

Prováveis escalações

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Martínez; Bisseck, Akanji e Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski e Dimarco; Esposito e Thuram.

Desfalque: Lautaro Martínez (lesionado).

Shakhtar Donetsk (Técnico: Arda Turan)

Risnyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matvienko e Pedro Henrique; Ocheretko, Alisson, Pedrinho, Marlon Gomes e Newerton; Kauã Elias.

Desfalque: Eguinaldo (lesão no ombro).

Ficha técnica

Jogo: Inter de Milão x Shakhtar Donetsk;

Inter de Milão x Shakhtar Donetsk; Competição: UEFA Champions League 2026/27;

UEFA Champions League 2026/27; Fase: 3ª rodada da fase de liga;

3ª rodada da fase de liga; Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2026;

quarta-feira, 21 de outubro de 2026; Horário: 16h (de Brasília);

16h (de Brasília); Local: Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), Milão, Itália;

Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), Milão, Itália; Transmissão: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming).

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