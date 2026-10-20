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Flamengo x Estudiantes ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Libertadores

Rubro-Negro recebe a equipe argentina no Maracanã após empate sem gols na partida de ida e busca garantir vaga na decisão da Copa Libertadores.

Por Thiago Seabra Publicado em 20/10/2026 às 8:35
Imagem do meio-campista Arrascaeta, do Flamengo
Imagem do meio-campista Arrascaeta, do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

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Flamengo e Estudiantes de La Plata se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores 2026.

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

O confronto define um dos finalistas da principal competição de clubes da América do Sul.

Depois do empate por 0 a 0 na Argentina, quem vencer no tempo regulamentar garante a classificação. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis, sem prorrogação.

Como chegam as equipes

O Flamengo chega à semifinal após vencer o Bahia por 3 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

O resultado também levou a equipe de volta à liderança da competição nacional.

Agora, o time comandado por Leonardo Jardim volta as atenções para a Libertadores, com a possibilidade de decidir a classificação diante da torcida no Maracanã.

Para o confronto, o volante Jorginho volta a ficar à disposição após cumprir suspensão no jogo de ida.

O departamento médico, por sua vez, acompanha as situações de Arrascaeta, Ayrton Lucas e Saúl.

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O meia uruguaio se recupera de uma cirurgia no punho esquerdo, enquanto Danilo e Evertton Araújo estão entre os desfalques da equipe.

O Estudiantes, comandado por Cacique Medina, perdeu por 2 a 1 para o San Lorenzo pelo Campeonato Argentino.

A comissão técnica preservou boa parte dos titulares na partida, visando o compromisso decisivo no Rio de Janeiro. Gastón Benedetti foi o único jogador que começou o confronto entre os titulares que atuaram na ida da semifinal.

Onde assistir a Flamengo x Estudiantes ao vivo

O duelo entre Flamengo e Estudiantes terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming. A bola rola às 21h30, horário de Brasília, nesta quinta-feira (22).

  • TV por assinatura: ESPN
  • Streaming: Disney+
  • Horário: 21h30 (de Brasília)

Ficha técnica

  • Jogo: Flamengo x Estudiantes de La Plata
  • Competição: Copa Libertadores 2026 — semifinal, jogo de volta
  • Data: 22 de outubro de 2026 (quinta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: ESPN e Disney+
  • Jogo de ida: Estudiantes 0 x 0 Flamengo
  • Critério de classificação: vitória no tempo regulamentar; em caso de empate, decisão por pênaltis.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.