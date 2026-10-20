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Flamengo precisa vencer o Estudiantes para se classificar? Entenda o regulamento da semifinal da Libertadores

Com o resultado da partida de ida, uma vitória simples garante a classificação de qualquer uma das equipes para a final; confira mais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 20/10/2026 às 8:53
Imagem do atacante Bruno Henrique, do Flamengo
Imagem do atacante Bruno Henrique, do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

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Flamengo e Estudiantes de La Plata se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores 2026. Depois do empate por 0 a 0 na Argentina, os dois times chegam sem vantagem no placar agregado.

Com o resultado da partida de ida, uma vitória simples garante a classificação de qualquer uma das equipes para a final.

Se houver novo empate no tempo regulamentar, o confronto será decidido nas cobranças de pênaltis, sem prorrogação.

O que o Flamengo precisa para se classificar?

O Flamengo avança à final da Libertadores se vencer o Estudiantes no Maracanã durante os 90 minutos. Como o primeiro duelo terminou sem gols, não há vantagem acumulada para o time carioca na disputa pela vaga.

Qualquer vitória rubro-negra garante a classificação, independentemente da diferença no placar. Resultados como 1 a 0, 2 a 1 ou 3 a 0 são suficientes para colocar a equipe brasileira na decisão continental.

Se o Flamengo não vencer e a partida terminar empatada, a definição do classificado será levada para os pênaltis.

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Como o Estudiantes pode avançar à final?

O cenário é o mesmo para o Estudiantes de La Plata. A equipe argentina garante a vaga na final se vencer o Flamengo no tempo regulamentar, por qualquer placar.

Uma vitória por 1 a 0, por exemplo, classifica os argentinos. O mesmo acontece em resultados como 2 a 1 ou 3 a 0. Como não existe vantagem no placar agregado, o Estudiantes precisa apenas terminar os 90 minutos em vantagem para avançar diretamente.

Em caso de empate, os argentinos também terão de disputar a classificação nas cobranças de pênaltis.

O que acontece se Flamengo x Estudiantes terminar empatado?

Se Flamengo e Estudiantes voltarem a empatar, a vaga na final será decidida nos pênaltis. A regra vale para qualquer igualdade no placar após os 90 minutos, seja por 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2 ou outro resultado.

Não haverá prorrogação. Assim, caso nenhuma equipe termine o tempo regulamentar em vantagem, a definição do segundo finalista ocorrerá diretamente nas cobranças da marca penal.

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Gol fora de casa é critério de desempate?

O gol marcado fora de casa não oferece vantagem na definição da semifinal. Por isso, o número de gols anotados como visitante não altera o cenário de classificação entre Flamengo e Estudiantes.

Como o jogo de ida terminou em 0 a 0, uma vitória no Maracanã classifica diretamente o vencedor. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis, sem necessidade de prorrogação.

Ficha técnica

  • Jogo: Flamengo x Estudiantes de La Plata
  • Competição: Copa Libertadores 2026 — semifinal, jogo de volta
  • Data: quinta-feira, 22 de outubro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Jogo de ida: Estudiantes 0 x 0 Flamengo
  • Critério de classificação: vitória no tempo regulamentar
  • Critério de desempate: disputa por pênaltis em caso de empate após os 90 minutos
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.