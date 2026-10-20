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Como x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Champions League

Ingleses tentam reagir após sequência de resultados negativos, enquanto italianos vivem bom momento no campeonato nacional e buscam subir na tabela

Por Lucas Valle Publicado em 20/10/2026 às 13:31
Nico Paz e Matheus Cunha, meias-atacantes do Como e do Manchester United, respectivamente
Nico Paz e Matheus Cunha, meias-atacantes do Como e do Manchester United, respectivamente - Divulgação/nicopaz1o e Divulgação/Cunha

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Como e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, na Itália, pela 3ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.

As duas equipes chegam ao confronto com três pontos conquistados nas duas primeiras rodadas da competição europeia. O duelo coloca frente a frente clubes que vivem momentos diferentes em seus respectivos campeonatos nacionais.

Enquanto o Manchester United tenta se recuperar de uma sequência de resultados negativos, o Como chega embalado pela vitória sobre a Fiorentina e busca aproveitar o mando de campo para conquistar seu segundo triunfo na Champions League.

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Como chegam as equipes

Como

O Como chega à terceira rodada da Champions League vivendo um momento positivo no Campeonato Italiano. A equipe comandada por Cesc Fàbregas ocupa a quinta colocação da Serie A e tenta manter a boa sequência na temporada.

No último fim de semana, o clube italiano venceu a Fiorentina por 3 a 1, fora de casa, resultado que garantiu sua permanência entre os primeiros colocados da competição nacional.

Na Champions League, o Como soma três pontos nas duas primeiras rodadas, mesma pontuação do Manchester United. A equipe busca conquistar sua segunda vitória na fase de liga e melhorar sua posição na classificação.

A participação no torneio continental representa a continuidade do crescimento do clube após a campanha da temporada passada. Agora, os italianos tentam aproveitar o bom momento no campeonato nacional para conquistar mais um resultado positivo na competição europeia.

Manchester United

O Manchester United chega ao confronto pressionado pelos resultados recentes. A equipe comandada por Michael Carrick tenta encontrar regularidade na temporada, após um início de campanha marcado por dificuldades na Premier League.

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No último fim de semana, os Red Devils empataram por 1 a 1 com o Leeds United, fora de casa, e chegaram aos sete pontos no Campeonato Inglês.

O clube aparece na metade inferior da classificação, com uma diferença de 14 pontos para o Manchester City, líder da competição com 21 pontos e 100% de aproveitamento.

Na Champions League, o United também tenta se recuperar. Depois de perder por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, na Espanha, pela segunda rodada, a equipe permanece com três pontos conquistados.

Agora, os ingleses visitam o Como em busca da segunda vitória na competição europeia, resultado que pode melhorar sua situação na fase de liga.

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Onde assistir Como x Manchester United ao vivo?

O confronto entre Como e Manchester United, pela terceira rodada da Champions League, terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: TNT;
  • Streaming: HBO Max.

A partida acontece nesta quarta-feira (21), às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, na Itália.

Prováveis escalações de Como e Manchester United

Como (Técnico: Cesc Fàbregas)

Jean Butez; Yan Couto, Dossena, Jacobo Ramón e Valle; Luis Milla e Lucas Da Cunha; Rodríguez, Nico Paz e Baturina; Douvikas.

  • Dúvida: Chalobah, Assane Diao e Moise Kean (lesionados)

Manchester United (Técnico: Michael Carrick)

Lammens; Mazraoui, Harry Maguire, Heaven e Dalot; Baleba, Andrey Santos, Youri Tielemans, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Mbeumo.

  • Desfalque: Yoro (suspenso). Sesko, Dorgu e Heaton (lesionados)
  • Dúvidas: Mainoo, Lisandro Martínez e Luke Shaw

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Arbitragem

  • Árbitro: Sven Jablonski (Alemanha);
  • Assistente 1: Eduard Beitinger (Alemanha);
  • Assistente 2: Robert Kempter (Alemanha);
  • Quarto árbitro: Tobias Reichel (Alemanha);
  • VAR: Christian Dingert (Alemanha);

Ficha técnica da partida

  • Jogo: Como x Manchester United;
  • Competição: UEFA Champions League 2026/27 – 3ª rodada da fase de liga;
  • Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2026;
  • Horário: 13h45 (de Brasília);
  • Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia, Como (Itália);
  • Transmissão: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.