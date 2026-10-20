Como x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Champions League
Ingleses tentam reagir após sequência de resultados negativos, enquanto italianos vivem bom momento no campeonato nacional e buscam subir na tabela
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Como e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, na Itália, pela 3ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.
As duas equipes chegam ao confronto com três pontos conquistados nas duas primeiras rodadas da competição europeia. O duelo coloca frente a frente clubes que vivem momentos diferentes em seus respectivos campeonatos nacionais.
Enquanto o Manchester United tenta se recuperar de uma sequência de resultados negativos, o Como chega embalado pela vitória sobre a Fiorentina e busca aproveitar o mando de campo para conquistar seu segundo triunfo na Champions League.
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Como chegam as equipes
Como
O Como chega à terceira rodada da Champions League vivendo um momento positivo no Campeonato Italiano. A equipe comandada por Cesc Fàbregas ocupa a quinta colocação da Serie A e tenta manter a boa sequência na temporada.
No último fim de semana, o clube italiano venceu a Fiorentina por 3 a 1, fora de casa, resultado que garantiu sua permanência entre os primeiros colocados da competição nacional.
Na Champions League, o Como soma três pontos nas duas primeiras rodadas, mesma pontuação do Manchester United. A equipe busca conquistar sua segunda vitória na fase de liga e melhorar sua posição na classificação.
A participação no torneio continental representa a continuidade do crescimento do clube após a campanha da temporada passada. Agora, os italianos tentam aproveitar o bom momento no campeonato nacional para conquistar mais um resultado positivo na competição europeia.
Manchester United
O Manchester United chega ao confronto pressionado pelos resultados recentes. A equipe comandada por Michael Carrick tenta encontrar regularidade na temporada, após um início de campanha marcado por dificuldades na Premier League.
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No último fim de semana, os Red Devils empataram por 1 a 1 com o Leeds United, fora de casa, e chegaram aos sete pontos no Campeonato Inglês.
O clube aparece na metade inferior da classificação, com uma diferença de 14 pontos para o Manchester City, líder da competição com 21 pontos e 100% de aproveitamento.
Na Champions League, o United também tenta se recuperar. Depois de perder por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, na Espanha, pela segunda rodada, a equipe permanece com três pontos conquistados.
Agora, os ingleses visitam o Como em busca da segunda vitória na competição europeia, resultado que pode melhorar sua situação na fase de liga.
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Onde assistir Como x Manchester United ao vivo?
O confronto entre Como e Manchester United, pela terceira rodada da Champions League, terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: TNT;
- Streaming: HBO Max.
A partida acontece nesta quarta-feira (21), às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, na Itália.
Prováveis escalações de Como e Manchester United
Como (Técnico: Cesc Fàbregas)
Jean Butez; Yan Couto, Dossena, Jacobo Ramón e Valle; Luis Milla e Lucas Da Cunha; Rodríguez, Nico Paz e Baturina; Douvikas.
- Dúvida: Chalobah, Assane Diao e Moise Kean (lesionados)
Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Mazraoui, Harry Maguire, Heaven e Dalot; Baleba, Andrey Santos, Youri Tielemans, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Mbeumo.
- Desfalque: Yoro (suspenso). Sesko, Dorgu e Heaton (lesionados)
- Dúvidas: Mainoo, Lisandro Martínez e Luke Shaw
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Arbitragem
- Árbitro: Sven Jablonski (Alemanha);
- Assistente 1: Eduard Beitinger (Alemanha);
- Assistente 2: Robert Kempter (Alemanha);
- Quarto árbitro: Tobias Reichel (Alemanha);
- VAR: Christian Dingert (Alemanha);
Ficha técnica da partida
- Jogo: Como x Manchester United;
- Competição: UEFA Champions League 2026/27 – 3ª rodada da fase de liga;
- Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2026;
- Horário: 13h45 (de Brasília);
- Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia, Como (Itália);
- Transmissão: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
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