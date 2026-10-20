Aston Villa x Viking: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Champions League
Ingleses defendem campanha perfeita e podem chegar à liderança da competição, enquanto noruegueses tentam surpreender após empate com o Bayern
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Aston Villa e Viking se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 16h (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra, pela 3ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.
As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na competição europeia. O Aston Villa soma seis pontos e mantém 100% de aproveitamento, enquanto o Viking conquistou apenas um ponto nas duas primeiras rodadas.
Uma vitória pode colocar os ingleses na liderança da fase de liga, dependendo dos demais resultados. Já os noruegueses buscam o primeiro triunfo na competição, após surpreenderem o Bayern de Munique na rodada anterior.
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Como chegam Aston Villa e Viking
Aston Villa
O Aston Villa chega à terceira rodada da Champions League com 100% de aproveitamento. A equipe comandada por Unai Emery venceu seus dois primeiros compromissos e soma seis pontos na fase de liga.
Na estreia, os Villans derrotaram o Club Brugge por 3 a 2, fora de casa. Já na segunda rodada, golearam o Fenerbahçe por 6 a 0, ampliando a sequência positiva na competição europeia.
No último compromisso pela Premier League, o clube inglês também conquistou um resultado positivo. O Aston Villa venceu o Newcastle por 1 a 0, fora de casa, e chega embalado para o confronto desta quarta-feira.
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Agora, a equipe busca sua terceira vitória consecutiva na Champions League para permanecer entre os primeiros colocados e, dependendo dos demais resultados, assumir a liderança da classificação.
Viking
O Viking chega à terceira rodada da Champions League em busca de sua primeira vitória na fase de liga. A equipe norueguesa soma um ponto após dois compromissos disputados.
Na estreia, o clube foi derrotado pelo Stuttgart por 3 a 1, fora de casa. Entretanto, na segunda rodada, conseguiu um resultado importante ao empatar por 3 a 3 com o Bayern de Munique.
O empate diante dos alemães representou o primeiro ponto conquistado pelo Viking nesta edição da competição europeia.
Agora, a equipe visita o Aston Villa em busca de um resultado positivo para melhorar sua situação na classificação e manter as chances de avançar à próxima fase.
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Onde assistir Aston Villa x Viking ao vivo?
O confronto entre Aston Villa e Viking, pela terceira rodada da Champions League, terá transmissão ao vivo pela HBO Max, plataforma de streaming por assinatura.
A partida acontece nesta quarta-feira (21), às 16h (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra.
- Streaming: HBO Max;
- Horário: 16h (de Brasília).
Prováveis escalações de Aston Villa e Viking
Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres e Mings; Goretzka, Barkley e McGinn; Buendía, Mbaye e Abraham (Jackson).
- Desfalques: Aaron Wan-Bissaka, Onana, Matteo Ruggeri e Johan Manzambi.
Viking (Técnico: Morten Jensen)
Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener e Haugen; Bjordal, Bell e Askildsen; Tripi?, Botheim e Christiansen.
- Desfalques: Martin Ove Roseth e Bjorshol
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Arbitragem
- Árbitro: Sebastian Gishamer (Áustria);
- Assistente 1: Roland Riedel (Áustria);
- Assistente 2: Santino Schreiner (Áustria);
- Quarto árbitro: Walter Altmann (Áustria);
- VAR: Alan Kijas (Áustria);
Ficha técnica da partida
- Jogo: Aston Villa x Viking;
- Competição: UEFA Champions League 2026/27 – 3ª rodada da fase de liga;
- Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2026;
- Horário: 16h (de Brasília);
- Local: Villa Park, Birmingham (Inglaterra);
- Transmissão: HBO Max (streaming).
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