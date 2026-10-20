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Aston Villa x Viking: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Champions League

Ingleses defendem campanha perfeita e podem chegar à liderança da competição, enquanto noruegueses tentam surpreender após empate com o Bayern

Por Lucas Valle Publicado em 21/10/2026 às 12:05
Aston Villa e Vikings se enfrentam pela Champions League
Aston Villa e Vikings se enfrentam pela Champions League - Arte/ Blog do Torcedor

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Aston Villa e Viking se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 16h (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra, pela 3ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na competição europeia. O Aston Villa soma seis pontos e mantém 100% de aproveitamento, enquanto o Viking conquistou apenas um ponto nas duas primeiras rodadas.

Uma vitória pode colocar os ingleses na liderança da fase de liga, dependendo dos demais resultados. Já os noruegueses buscam o primeiro triunfo na competição, após surpreenderem o Bayern de Munique na rodada anterior.

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Como chegam Aston Villa e Viking

Aston Villa

O Aston Villa chega à terceira rodada da Champions League com 100% de aproveitamento. A equipe comandada por Unai Emery venceu seus dois primeiros compromissos e soma seis pontos na fase de liga.

Na estreia, os Villans derrotaram o Club Brugge por 3 a 2, fora de casa. Já na segunda rodada, golearam o Fenerbahçe por 6 a 0, ampliando a sequência positiva na competição europeia.

No último compromisso pela Premier League, o clube inglês também conquistou um resultado positivo. O Aston Villa venceu o Newcastle por 1 a 0, fora de casa, e chega embalado para o confronto desta quarta-feira.

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Agora, a equipe busca sua terceira vitória consecutiva na Champions League para permanecer entre os primeiros colocados e, dependendo dos demais resultados, assumir a liderança da classificação.

 

Viking

O Viking chega à terceira rodada da Champions League em busca de sua primeira vitória na fase de liga. A equipe norueguesa soma um ponto após dois compromissos disputados.

Na estreia, o clube foi derrotado pelo Stuttgart por 3 a 1, fora de casa. Entretanto, na segunda rodada, conseguiu um resultado importante ao empatar por 3 a 3 com o Bayern de Munique.

O empate diante dos alemães representou o primeiro ponto conquistado pelo Viking nesta edição da competição europeia.

Agora, a equipe visita o Aston Villa em busca de um resultado positivo para melhorar sua situação na classificação e manter as chances de avançar à próxima fase.

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Onde assistir Aston Villa x Viking ao vivo?

O confronto entre Aston Villa e Viking, pela terceira rodada da Champions League, terá transmissão ao vivo pela HBO Max, plataforma de streaming por assinatura.

A partida acontece nesta quarta-feira (21), às 16h (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra.

  • Streaming: HBO Max;
  • Horário: 16h (de Brasília).

Prováveis escalações de Aston Villa e Viking

Aston Villa (Técnico: Unai Emery)

Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres e Mings; Goretzka, Barkley e McGinn; Buendía, Mbaye e Abraham (Jackson).

  • Desfalques: Aaron Wan-Bissaka, Onana, Matteo Ruggeri e Johan Manzambi.

Viking (Técnico: Morten Jensen)

Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener e Haugen; Bjordal, Bell e Askildsen; Tripi?, Botheim e Christiansen.

  • Desfalques: Martin Ove Roseth e Bjorshol

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Arbitragem 

  • Árbitro: Sebastian Gishamer (Áustria);
  • Assistente 1: Roland Riedel (Áustria);
  • Assistente 2: Santino Schreiner (Áustria);
  • Quarto árbitro: Walter Altmann (Áustria);
  • VAR: Alan Kijas (Áustria);

Ficha técnica da partida

  • Jogo: Aston Villa x Viking;
  • Competição: UEFA Champions League 2026/27 – 3ª rodada da fase de liga;
  • Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2026;
  • Horário: 16h (de Brasília);
  • Local: Villa Park, Birmingham (Inglaterra);
  • Transmissão: HBO Max (streaming).

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.