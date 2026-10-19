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Vasco x Boca Juniors ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Sul-Americana

Cruz-maltino tenta confirmar a classificação diante da torcida após vencer na Argentina, enquanto adversário busca reverter a desvantagem no placar

Por Thiago Seabra Publicado em 19/10/2026 às 9:11
Imagem do confronto entre Boca Juniors x Vasco da Gama pela Sul-Americana
Imagem do confronto entre Boca Juniors x Vasco da Gama pela Sul-Americana - Matheus Lima/ Vasco

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Vasco da Gama e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal da CONMEBOL Sul-Americana 2026.

O Cruz-maltino venceu a partida de ida por 1 a 0, na Bombonera, em Buenos Aires, e chega com vantagem na disputa por uma vaga na final.

Um empate garante a classificação da equipe carioca, enquanto uma vitória argentina por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT, na televisão aberta, e pelo Disney+, no streaming.

Quem avançar enfrentará na decisão o vencedor do confronto entre Atlético Mineiro e Montevideo City Torque.

Como chegam as equipes

O Vasco chega à decisão após vencer o Boca Juniors por 1 a 0 na Argentina, em 13 de outubro. Adson marcou o gol da vitória, de cabeça, após cruzamento de Andrés Gómez.

Na segunda etapa, o colombiano foi expulso, e o time carioca precisou suportar a pressão dos argentinos com um jogador a menos. O resultado encerrou um longo período sem vitórias vascaínas diante do adversário em Buenos Aires.

Depois do compromisso continental, a equipe comandada por Pedro Emanuel perdeu por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

O resultado aumentou a pressão sobre o clube, que divide as atenções entre a luta pela permanência na primeira divisão e a possibilidade de chegar à final sul-americana.

Andrés Gómez está suspenso, enquanto Paulo Henrique é dúvida após deixar a última partida com dores na região abdominal e na costela. Loide Augusto voltou a ser relacionado após longo período afastado.

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O Boca Juniors, por sua vez, venceu o Talleres por 2 a 1 em seu compromisso mais recente pelo Torneio Clausura. Para a partida no Rio de Janeiro, o clube argentino tem baixas como Agustín Marchesín, Alan Velasco, Tomás Aranda e Adam Bareiro.

O meio-campista Leandro Paredes viajou com a delegação e tenta se recuperar de uma lesão muscular para ficar à disposição da comissão técnica.

Além da disputa esportiva, a realização do jogo no Maracanã foi alvo de uma batalha institucional e judicial.

A concessão do estádio foi inicialmente contestada sob o argumento da preservação do gramado, enquanto o Vasco tentou viabilizar São Januário.

A Polícia Militar apontou limitações operacionais no estádio vascaíno, e a liberação do Maracanã acabou mantida após decisões judiciais.

A definição também provocou a mudança de local do clássico entre Flamengo e Botafogo pelo Novo Basquete Brasil (NBB).

Onde assistir a Vasco x Boca Juniors ao vivo

O duelo decisivo entre Vasco e Boca Juniors terá transmissão ao vivo para o público brasileiro em duas plataformas.

A partida começa às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e vale uma vaga na final da Copa Sul-Americana.

  • TV aberta: SBT
  • Streaming: Disney+

Possíveis escalações de Vasco x Boca Juniors

Vasco da Gama

  • Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Robert Renan, Gabriel Pereira e Cuiabano; Tchê Tchê, Santiago Sosa e Alan Lescano; Adson, Facundo Colidio e Bruno Duarte.
  • Desfalque confirmado: Andrés Gómez, suspenso após ser expulso no jogo de ida.
  • Dúvida: Paulo Henrique, que deixou a partida contra o São Paulo com dores na região abdominal e na costela.
  • Outras ausências: Carlos Cuesta, Cauan Barros, Nuno Moreira, Mateus Carvalho e Claudio Spinelli.
  • Retorno: Loide Augusto voltou a ser relacionado após 14 meses afastado.

Boca Juniors

  • Álvaro Montero; Leandro Lozano, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo e Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado e Leonel Flores; Ángel Romero e Miguel Merentiel.
  • Desfalques: Agustín Marchesín, Alan Velasco, Tomás Aranda e Adam Bareiro.
  • Dúvida: Leandro Paredes, que viajou ao Rio de Janeiro enquanto se recupera de uma lesão muscular.

Ficha técnica de Vasco x Boca Juniors

  • Jogo: Vasco da Gama x Boca Juniors
  • Competição: CONMEBOL Sul-Americana 2026
  • Fase: semifinal, jogo de volta
  • Data: 20/10/2026 (terça-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Jogo de ida: Boca Juniors 0 x 1 Vasco da Gama
  • Transmissão: SBT (TV aberta) e Disney+ (streaming)
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.