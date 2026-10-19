Real Madrid x Leipzig ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Champions League
Merengues buscam manter os 100% de aproveitamento na competição europeia, enquanto alemães tentam conquistar pontos fora de casa
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Real Madrid e RB Leipzig se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela 3ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.
O clube espanhol chega ao confronto com 100% de aproveitamento, ocupando a 8ª colocação, com seis pontos. Os merengues fazem parte de um grupo de nove equipes empatadas com a mesma pontuação.
Já o RB Leipzig aparece na 21ª posição, após conquistar uma vitória e sofrer uma derrota nas duas primeiras rodadas. O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam melhorar suas posições na tabela da competição europeia.
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Como chegam Real Madrid e RB Leipzig
Real Madrid
O Real Madrid chega embalado por duas vitórias nas primeiras rodadas da Champions League. Na estreia, a equipe comandada por José Mourinho venceu a Inter de Milão por 2 a 1.
Na segunda rodada, os merengues protagonizaram uma virada diante da Roma e venceram por 4 a 3, resultado que manteve o clube espanhol com seis pontos e 100% de aproveitamento.
O time também vem de uma vitória por 4 a 1 sobre o Valencia, em seu compromisso mais recente.
Para enfrentar o Leipzig, Mourinho deve apostar em um setor ofensivo formado por Yan Diomande, Jude Bellingham, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé.
No meio-campo, Federico Valverde, Arda Güler e Tchouaméni disputam duas vagas. A concorrência aumentou devido à crescente evolução de Diomande, que vem ganhando espaço entre os titulares e ocupando a posição anteriormente desempenhada por Arda Güler, agora uma das opções para atuar mais recuado.
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Na defesa, a principal dúvida está entre Rüdiger e Konaté para formar a dupla de zaga com Huijsen. Dumfries e Cucurella devem ocupar as laterais.
Para o confronto, Mourinho terá dois desfalques: Raúl Asencio e Rodrygo estão fora da partida.
RB Leipzig
O RB Leipzig chega à terceira rodada da Champions League ocupando a 21ª colocação, com três pontos conquistados em duas partidas.
A equipe comandada por Martín Demichelis estreou com uma derrota por 4 a 1 para o Como, mas conseguiu se recuperar na rodada seguinte ao vencer o PSV por 1 a 0.
No entanto, o clube alemão chega pressionado após sofrer uma goleada por 6 a 1 para o Bayern de Munique, em seu compromisso mais recente.
Agora, o Leipzig tenta se recuperar diante do Real Madrid, fora de casa, e conquistar sua segunda vitória nesta edição da Champions League.
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Histórico de confrontos entre Real Madrid e RB Leipzig
Real Madrid e RB Leipzig já se enfrentaram quatro vezes em competições oficiais, todas pela UEFA Champions League.
O retrospecto é favorável aos espanhóis, que somam duas vitórias, um empate e uma derrota diante da equipe alemã.
O encontro mais recente aconteceu nas oitavas de final da Champions League 2023/24. Na ocasião, o Real Madrid venceu o primeiro jogo por 1 a 0, na Alemanha, e empatou a volta por 1 a 1, no Santiago Bernabéu, garantindo a classificação.
Últimos confrontos
- 06/03/2024: Real Madrid 1 x 1 RB Leipzig – Champions League 2023/24;
- 13/02/2024: RB Leipzig 0 x 1 Real Madrid – Champions League 2023/24;
- 25/10/2022: RB Leipzig 3 x 2 Real Madrid – Champions League 2022/23;
- 14/09/2022: Real Madrid 2 x 0 RB Leipzig – Champions League 2022/23.
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Onde assistir Real Madrid x RB Leipzig ao vivo?
A partida entre Real Madrid e RB Leipzig terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo HBO Max, plataforma de streaming que exibirá o confronto da terceira rodada da Champions League.
O jogo está marcado para esta quarta-feira (21), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.
- Streaming: HBO Max.
Prováveis escalações de Real Madrid e RB Leipzig
Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Courtois; Dumfries, Konaté (Rudiger), Huijsen e Cucurella; Valverde e Arda Güler (Tchouameni); Diomande, Jude Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.
- Desfalques: Raúl Asencio e Rodrygo.
RB Leipzig (Técnico: Martín Demichelis)
Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba e Raum; El Aynaoui e Banzuzi; Gruda, Nkunku, Nusa e Rômulo.
- Desfalque: Ouédraogo.
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Arbitragem de Real Madrid x RB Leipzig
- Árbitro: István Kovács (Romênia);
- Assistente 1: Mihai Marica (Romênia);
- Assistente 2: Ferencz Tunyogi (Romênia);
- Quarto árbitro: Szabolcs Kovács (Romênia);
- VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia);
- Assistente de VAR: Bram Van Driessche (Bélgica).
Ficha técnica da partida
- Jogo: Real Madrid x RB Leipzig;
- Competição: UEFA Champions League 2026/27 – 3ª rodada da fase de liga;
- Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2026;
- Horário: 16h (de Brasília);
- Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madri (Espanha);
- Transmissão: HBO Max.
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