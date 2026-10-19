PSG x Barcelona ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações da Champions League
Duelo na capital francesa reúne duas equipes com campanhas de 100% de aproveitamento na competição continental e promete movimentar a terceira rodada
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Paris Saint-Germain e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), no estádio Parc des Princes, em Paris, pela terceira rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.
A partida terá transmissão no Brasil pelo SBT, na TV aberta, pela TNT, na TV por assinatura, e pelas plataformas digitais +SBT e Max.
Os dois clubes somam seis pontos após as primeiras rodadas e buscam manter o aproveitamento de 100% na competição.
O confronto também coloca frente a frente equipes que chegam de vitórias em seus respectivos campeonatos nacionais, mas enfrentam desafios relacionados à condição física de alguns jogadores.
Como chegam as equipes
O Barcelona, comandado por Hansi Flick, chega após vencer o Real Betis por 5 a 2, fora de casa, em 17 de outubro.
Na Champions League, a equipe catalã marcou nove gols e sofreu dois nas duas primeiras rodadas, com destaque para a vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord na estreia.
O time também vive uma sequência de 11 vitórias consecutivas em todas as competições.
Para o duelo em Paris, o clube espanhol tem problemas no setor defensivo. Eric García está fora após sentir dores contra o Betis, enquanto Jules Koundé não viajou com a delegação.
Raphinha, por outro lado, voltou a ficar disponível após se recuperar de um edema na coxa.
A viagem também sofreu um contratempo: a neblina na Espanha atrasou a decolagem, depois de outro problema logístico enfrentado pela equipe no retorno de Sevilha.
O Paris Saint-Germain, treinado por Luis Enrique, venceu o Strasbourg por 3 a 1 na rodada mais recente do Campeonato Francês e acumula seis vitórias consecutivas na temporada.
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Na Champions, a equipe soma dez gols marcados e três sofridos, incluindo a goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava na estreia.
A principal ausência dos franceses é o lateral-esquerdo Nuno Mendes, lesionado na coxa esquerda.
A comissão técnica avalia alternativas para o setor, diante do desafio de conter as investidas de Lamine Yamal.
Luis Enrique também reconheceu dificuldades recentes nas cobranças de pênalti, após erros de jogadores da equipe em partidas anteriores.
Onde assistir a PSG x Barcelona ao vivo
O confronto entre Paris Saint-Germain e Barcelona terá transmissão ao vivo em diferentes plataformas para o público brasileiro, com opções na televisão aberta, na TV por assinatura e no streaming.
- TV aberta: SBT
- TV por assinatura: TNT
- Streaming gratuito: aplicativo +SBT
- Streaming por assinatura: Max
Ficha técnica de PSG x Barcelona
- Jogo: Paris Saint-Germain x Barcelona
- Competição: UEFA Champions League 2026/27 — fase de liga
- Rodada: terceira
- Local: Parc des Princes, Paris, França
- Data: 20/10/2026 (terça-feira)
- Horário: 16h (de Brasília), com programação do SBT anunciada para 15h45
- Transmissão: SBT, TNT, +SBT e Max
- Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)