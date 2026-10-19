Palmeiras x Fluminense ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Libertadores

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Duelo em São Paulo reúne dois clubes brasileiros em busca de uma vaga na decisão continental, com cenários distintos após o primeiro confronto

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Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nubank Parque, em São Paulo, pela partida de volta da semifinal da CONMEBOL Libertadores 2026.

O time paulista chega com vantagem após vencer o primeiro jogo por 2 a 1, no Maracanã. Com o resultado, o Verdão garante a classificação à final com um empate ou uma nova vitória.

Para avançar, o Fluminense precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso o Tricolor triunfe por apenas um gol, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.

Como chegam Palmeiras e Fluminense

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, atravessa uma sequência de quatro vitórias consecutivas.

Entre os resultados recentes estão a goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians e o triunfo por 2 a 0 diante do Athletico-PR, fora de casa, que levou a equipe à liderança do Campeonato Brasileiro, com 66 pontos.

Na Libertadores, o clube alviverde tenta confirmar a classificação diante de sua torcida, algo que ainda não havia feito nesta edição do mata-mata.

Abel Ferreira retorna à beira do gramado após cumprir suspensão na partida de ida.

Giay e Gustavo Gómez também ficam novamente à disposição após cumprirem suspensão no campeonato nacional. Marlon Freitas e Jhon Arias, que começaram no banco contra o Athletico-PR, podem voltar à formação titular.

A principal dúvida é Vitor Roque, que se recupera de uma entorse no tornozelo e ainda não iniciou a transição para os trabalhos em campo.

O Fluminense chega pressionado após três derrotas consecutivas no Maracanã.

No compromisso mais recente pelo Brasileirão, a equipe utilizou uma formação alternativa e perdeu por 2 a 1 para o Santos, resultado que a deixou na quinta posição, com 51 pontos.

Para tentar reverter a desvantagem na semifinal, a torcida tricolor organizou o chamado “AeroFlu” antes da viagem a São Paulo.

Martinelli é a principal dúvida do Tricolor. O volante sofreu uma entorse com desgaste na cartilagem do joelho esquerdo no primeiro jogo e iniciou a transição física.

Sua presença dependerá da evolução nos treinamentos.

O técnico Marcão também destacou a estratégia de preservar titulares no compromisso pelo campeonato nacional para preparar a equipe para a decisão continental.

Onde assistir a Palmeiras x Fluminense ao vivo

A partida entre Palmeiras e Fluminense terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta.

Também será possível acompanhar o confronto pela GE TV, no YouTube, e pelo serviço de streaming Paramount+.

A bola está prevista para rolar às 21h30 (horário de Brasília), nesta quarta-feira (21), no Estádio Nubank Parque, em São Paulo.

Possíveis escalações de Palmeiras x Fluminense

Palmeiras — técnico: Abel Ferreira

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Richard Ríos e Raphael Veiga; Jhon Arias, Flaco López e Mauricio.

Desfalque ou dúvida: Vitor Roque é dúvida por causa de uma entorse no tornozelo. O atacante ainda não iniciou a transição para os trabalhos em campo. O Palmeiras também pode considerar uma formação alternativa, com três zagueiros ou mais jogadores no meio-campo.

Fluminense — técnico: Marcão

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa (ou Marcelo); Facundo Bernal, Martinelli (ou Nonato ou Lima) e Ganso; Jhon Arias, Germán Cano e Keno (ou Serna).

Dúvida: Martinelli iniciou a transição física após uma lesão no joelho esquerdo e pode ser relacionado caso apresente evolução. A definição do meio-campo depende de sua condição física.

Ficha técnica de Palmeiras x Fluminense