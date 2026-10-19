Montevideo City Torque x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela semifinal da Sul-Americana

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Galo chega ao Uruguai com vantagem construída em Belo Horizonte e tenta confirmar a classificação, enquanto os donos da casa apostam no mando

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Montevideo City Torque e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana de 2026.

O Galo chega ao confronto em situação favorável após vencer a partida de ida por 3 a 0, em Belo Horizonte. A equipe mineira está invicta há oito jogos e busca confirmar a classificação para a decisão continental.

Do outro lado, o Montevideo City Torque precisa reverter a desvantagem diante de sua torcida. Os uruguaios venceram todas as cinco partidas que disputaram como mandantes nesta edição da competição e tentam repetir a reação protagonizada nas quartas de final.

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Como chegam Montevideo City Torque e Atlético-MG

Montevideo City Torque

O Montevideo City Torque chega à semifinal da Sul-Americana precisando de uma reação após a derrota por 3 a 0 no jogo de ida, em Belo Horizonte.

A equipe comandada por Marcelo Méndez também vem de um resultado negativo no Campeonato Uruguaio. No último domingo (18), perdeu de virada para o Albion Football Club, fora de casa, e deixou a liderança do Torneio Clausura.

Com o tropeço, o Torque foi ultrapassado pelo Liverpool, que venceu o Peñarol na rodada.

Apesar dos resultados recentes, o clube uruguaio aposta no retrospecto como mandante para tentar a classificação. Nesta edição da Sul-Americana, venceu os cinco jogos disputados em casa.

Nas quartas de final, a equipe também precisou reverter uma desvantagem. Depois de perder por 2 a 0 para o Cienciano, no Peru, o Torque venceu por 3 a 0 em casa e garantiu a vaga na semifinal.

Atlético-MG

O Atlético-MG chega ao confronto vivendo uma sequência de oito partidas sem derrotas, com três vitórias consecutivas. A equipe comandada por Eduardo Domínguez tenta confirmar a vantagem conquistada no primeiro encontro para garantir uma vaga na final da Sul-Americana.

Na partida de ida, disputada em Belo Horizonte, o Galo venceu o Montevideo City Torque por 3 a 0 e construiu uma vantagem importante para o duelo decisivo no Uruguai.

Apesar da sequência invicta, o desempenho recente fora de casa é um ponto de atenção. Nos últimos cinco compromissos como visitante, o Atlético acumulou três empates e duas derrotas. Além disso, sete dos oito jogos da atual sequência de invencibilidade foram disputados na Arena MRV.

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O que o Atlético-MG precisa para chegar à final da Sul-Americana?

Após vencer a partida de ida por 3 a 0, o Atlético-MG pode até perder por dois gols de diferença no Uruguai que, ainda assim, estará classificado para a final da Copa Sul-Americana.

O Galo também avança com uma vitória ou um empate, independentemente do placar.

Já o Montevideo City Torque precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença para conquistar a classificação diretamente.

Caso os uruguaios vençam por exatamente três gols de vantagem, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Atlético-MG se classifica: com vitória, empate ou derrota por até dois gols de diferença;

com vitória, empate ou derrota por até dois gols de diferença; Decisão por pênaltis: vitória do Torque por três gols de diferença;

vitória do Torque por três gols de diferença; Torque se classifica: vitória por quatro ou mais gols de diferença.

Onde assistir Montevideo City Torque x Atlético-MG ao vivo?

A partida entre Montevideo City Torque e Atlético-MG, pela semifinal da Copa Sul-Americana, terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium, serviço de streaming por assinatura.

O confronto está marcado para esta quarta-feira (21), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Streaming: Disney+ Premium;

Disney+ Premium; Horário: 19h (de Brasília).

Prováveis escalações de Montevideo City Torque e Atlético-MG

Montevideo City Torque (Técnico: Marcelo Méndez)

Franco Torgnascioli; Kagelmacher, Kevin Silva, Eduardo Agüero, Brian Gutiérrez e Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Gonzalo Montes, Pablo Siles e Esteban Obregón; Salomón Rodríguez.

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Gabriel Delfim; Alan Franco (Natanael), Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Castaño, Maycon e Victor Hugo; Cuello, Reinier e Bernard.

Desfalques: Everson (fratura no pé esquerdo), Ruan Tressoldi (lesão na coxa esquerda), Gustavo Scarpa (lesão na coxa) e Fred (lesão na coxa).

Arbitragem de Montevideo City Torque x Atlético-MG

Árbitro: Cristian Garay (Chile);

Cristian Garay (Chile); Assistente 1: Claudio Urrutia (Chile);

Claudio Urrutia (Chile); Assistente 2: Miguel Rocha (Chile);

Miguel Rocha (Chile); VAR: Rodrigo Carvajal (Chile).

Ficha técnica da partida

Jogo: Montevideo City Torque x Atlético-MG;

Montevideo City Torque x Atlético-MG; Competição: Copa Sul-Americana 2026 – semifinal (volta);

Copa Sul-Americana 2026 – semifinal (volta); Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2026;

quarta-feira, 21 de outubro de 2026; Horário: 19h (de Brasília);

19h (de Brasília); Local: Estádio Centenário, Montevidéu (Uruguai);

Estádio Centenário, Montevidéu (Uruguai); Resultado da ida: Atlético-MG 3 x 0 Montevideo City Torque;

Atlético-MG 3 x 0 Montevideo City Torque; Transmissão: Disney+ Premium (streaming).

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